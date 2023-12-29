نظام الهجرة الياباني في الميزان... الأوامر البيروقراطية والاحتجاز الشامل يعرضان حقوق الأجانب للخطر!

في ظل انتقادات متزايدة لمعاملتها لطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين غير الشرعيين، قامت الحكومة اليابانية بسحب مشروع قانون الهجرة من البرلمان في عام 2021، ولكنها قامت بتمرير تشريع مماثل للغاية في يونيو/حزيران 2023. يعتمد المدافع عن الإصلاح، كينوشيتا يويتشي، على خبرته البالغة 18 عامًا في وكالة خدمات الهجرة اليابانية لتسليط الضوء على العيوب الأساسية في النظام، مع التركيز على غياب الرقابة والمساءلة.

رئيس ”منتدى إدارة الهجرة المستقبلية“. مراقب إداري. ولد في محافظة كاناغاوا. بعد التخرج من الجامعة التحق بوكالة استخبارات الأمن العام في شهر أبريل/نيسان من عام 1989 (موظف حكومي من الدرجة الثانية). انتقل إلى مكتب إدارة الهجرة (وكالة إدارة الهجرة والإقامة حاليا) في عام 2001. منذ ذلك الحين، ولمدة 18 عاما حتى تقاعده في شهر مارس/آذار من عام 2019، عمل في مهام مثل فحص طلبات الإقامة، وفحص طلبات الدخول إلى اليابان، والحكم على المخالفات في المكاتب الإقليمية (الفرعية) مثل مكتب طوكيو ومكتب يوكوهاما ومكتب هانيدا. في شهر أبريل/نيسان من عام 2017 عندما كان موظفا، التحق بقسم الدراسات العليا التابع لكلية الحقوق في جامعة كاناغاوا، بسبب شكوك حول إدارة الهجرة. حاصل على درجة الماجستير في القانون عن بحثه حول التقدير الإداري في نظام إدارة الهجرة. في شهر مارس/آذار من عام 2019، تقاعد في وقت مبكر بالتزامن مع إنهاء دراساته العليا في الجامعة عن عمر ناهز 54 عاما، وأسس ”مركز دعم مشاكل الهجرة“ (تم تغيير الاسم في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2020).

أدت وفاة امرأة سريلانكية تدعى ويشما ساندامالي في منشأة تابعة لإدارة الهجرة في محافظة ناغويا وسط اليابان في مارس/آذار عام 2021، والتي كانت محتجزة بسبب تجاوز إقامتها في اليابان صلاحية تأشيرتها، إلى وضع نظام مراقبة الهجرة الياباني تحت رقابة مكثفة وأجبر الحكومة على سحب التشريعات التي تهدف إلى تسهيل ترحيل طالبي اللجوء. لكن قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين المنقح الذي أقره البرلمان أخيرًا في يونيو/حزيران 2023 فشل في معالجة المشاكل الأساسية، وفقًا لما ذكره كينوشيتا يويتشي، مسؤول الهجرة السابق ومؤلف كتاب جديد عن نظام الهجرة الياباني وانتهاكاته.

قواعد عفا عليها الزمن

يوضح كينوشيتا أن النظام الحالي لمراقبة الهجرة في اليابان له جذوره في قانون مراقبة الهجرة الصادر عام 1951 تحت سلطة قوات الاحتلال المتحالفة. عند إنشاء هذا النظام الأساسي، لم تكن الهجرة هي القضية الرئيسية، بل كان التركيز على إعادة المهاجرين الكوريين إلى وطنهم، بما في ذلك الذين فقدوا جنسيتهم اليابانية نتيجة لاستقلال كوريا، والذين يُعرفون بـ ”زاينيتشي“.

وفيما يتعلق بالفترة التي تلت إنشاء نظام مراقبة الهجرة بعد الحرب، يقول كينوشيتا إن الوضع تغير تمامًا خلال السبعين عامًا. ومع ذلك، يشدد على أن الإطار الأساسي الذي صُمم مع مراعاة لميول زاينيتشي الكوريين لم يتغير كثيرًا، حتى بعد المراجعة الأخيرة. كما يؤكد أن القانون الحالي لا يُهدد فقط حقوق الأفراد الذين تجاوزوا مدة الإقامة وطالبي اللجوء، ولكن أيضًا حقوق المواطنين الأجانب القانونيين المقيمين بشكل قانوني في اليابان.

المشكلة الأساسية، وفقًا لكلام كينوشيتا، تكمن في توسع نطاق السلطات التقديرية لسلطات الهجرة. يقول: ”إن السلطات التقديرية لسلطات الهجرة واسعة للغاية“. يشدد على أنه ليس معارضًا لبعض التدابير التقديرية، ولكن إعطاء البيروقراطيين تفويضًا مطلقًا ليس صحيحًا. ويشير إلى أن المسؤولين غير المنتخبين يتمتعون بحرية التصرف فيما يتعلق بالمواطنين الأجانب بالطريقة التي يرونها مناسبة، دون وجود عملية فعالة لمراجعة قراراتهم.

ببساطة، يتناول كينوشيتا قضية التحكم الواسع للبيروقراطية في قرارات الهجرة، مشيرًا إلى ضرورة وجود إجراءات فعّالة لمراجعة تلك القرارات وضمان الشفافية والعدالة في التصرفات المتخذة.

حكم البيروقراطية

يُظهر الحكم الصادر عن المحكمة العليا في قضية ماكلين ضد وزير العدل عام 1978 كيف تم تعزيز السلطات التقديرية لسلطات الهجرة اليابانية بشكل كبير. في هذه القضية، قدّم رونالد ماكلين، مواطن أمريكي يعيش بشكل قانوني في اليابان، طلبًا لتجديد تصريح إقامته، لكن مكتب الهجرة (الذي أُعيد تنظيمه لاحقًا ليصبح وكالة خدمات الهجرة) رفض الطلب جزئيًا بسبب مشاركة ماكلين في حركة معارضة للحرب. رفع ماكلين دعوى قضائية لإلغاء هذا القرار. في نهاية المطاف، قضت المحكمة العليا بأن ضمان الدستور للحقوق المدنية يمتد إلى المواطنين الأجانب، ولكن القرار بشأن إعادة تصريح الإقامة يقع ضمن نطاق السلطة التقديرية لوزير العدل. هذا الحكم، وفقًا لكلام كينوشيتا، وضع ختم الموافقة على السلطات التقديرية الواسعة لسلطات الهجرة.

ويضيف ”ومع ذلك، كان القرار النهائي في تلك الفترة من مسؤولية وزير العدل، الذي كان يخضع للمساءلة أمام البرلمان والشعب، وكان يمكن لرئيس الوزراء إقالته في حالة وجود جدل. كان الأمر يتعلق بقرار مدروس من قِبل وزير العدل بعدم تجديد تأشيرة شخص ما استنادًا إلى أن الأنشطة السياسية لهذا الشخص تضر بالمصلحة الوطنية. ومع ذلك، في الأيام الحالية، القرار النهائي لم يعد في يد وزير العدل“

بدلاً من ذلك، يمارس البيروقراطيون في وكالة خدمات الهجرة صلاحيات تقديرية واسعة للدولة، وتحديدًا المديرون العامون لمكاتب خدمات الهجرة الإقليمية الثمانية في اليابان. يصف كينوشيتا هذا الوضع بأنه ”مخيف“.

ويشير كينوشيتا إلى أنه خلال مراجعة قانون مراقبة الهجرة في عام 2001، تم نقل صلاحيات وزير العدل إلى حد كبير إلى مديري مكاتب الهجرة الإقليمية. يقول: ”لم يكن هناك نقاش عام حول نقل السلطة من وزير في الحكومة إلى هؤلاء البيروقراطيين“.

ونتيجة لذلك، يعود القرار النهائي بالكامل إلى المدير العام الإقليمي صاحب السلطة القضائية في معظم حالات الهجرة. ونتيجة لذلك، يميل القرار إلى أن يعكس المعتقدات والميول الشخصية لهذا المسؤول. ويقول: ”يحدث غالبًا أن يقوم مكتبان إقليميان بإصدار قرارات مختلفة تمامًا لأشخاص في نفس الوضع تقريبًا“.

وما يزيد من التحديات، هو أن النظام يجعل من المستحيل بالنسبة للمواطنين الأجانب، باستثناء طالبي اللجوء، تقديم اعتراض أو المطالبة بمراجعة قرار المكتب الإقليمي وفقًا لقانون الاستئناف الإداري. وإذا كانوا يرغبون في الطعن في قرار، فإن الخيار الوحيد لديهم هو رفع دعوى قضائية. وهذا يعني أن فرص النجاح في مثل هذه الدعاوى تكون ضئيلة، وهو ما أظهره سابقًا الحكم في قضية ماكلين ضد وزير العدل.

يقول كينوشيتا: ”أنا لست ضد عملية الفحص الصارمة“. ”ولكن في ظل هذا النظام، هناك خطر جدي من ممارسة السلطة التقديرية بشكل تعسفي. إن القرار الذي يمكن أن يقلب حياة الشخص رأسًا على عقب يمكن أن يعتمد على وجهات النظر الشخصية أو التحيزات الأيديولوجية لأحد مسؤولي الهجرة. كيف يمكننا أن نسمح لمثل هذا الوضع أن يستمر؟“.

ضحايا الحملة القمعية قبل الألعاب الأولمبية

خلال الفترة بين عامي 2004 و2008، اعتمدت الحكومة اليابانية خطة لتقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين في البلاد إلى النصف. أعلنت وزارة العدل أن البرنامج كان ناجحًا بشكل كبير، وذلك بفضل تشديد إجراءات فحص الهجرة، وتكثيف التفتيش، وتسريع عمليات الترحيل. ورغم أن الجوانب الفنية للتفوق في البرنامج قد تسببت في النجاح، فإن عاملًا رئيسيًا آخر شكل جزءًا من هذا النجاح، وهو العدد الكبير من الأفراد الذين تجاوزوا مدة الإقامة أو طالبي اللجوء الذين حصلوا على ”إذن خاص“ (زايتوكو) للبقاء في اليابان بناءً على تقدير المديرين العامين الإقليميين أو وزير العدل.

ومع نهاية هذا البرنامج، أصبح من الصعب الحصول على إذن خاص، مما أدى إلى تزايد عدد الأفراد الأجانب غير المصرح لهم في مراكز الاحتجاز في ظل ظروف صعبة. اتسمت المشكلة بأنها أصبحت أكثر حدة بدءًا من عام 2016، حيث فرضت سلطات الهجرة قيودًا أكثر صرامة على الأفراد الذين تجاوزوا مدة الإقامة، وتقييدهم بالاحتجاز كجزء من حملة ”القانون والنظام“ التي تم تنفيذها قبل أولمبياد طوكيو. ولجأ المحتجزون على نحو متزايد إلى الإضراب عن الطعام للاحتجاج على الظروف القاسية أو للمطالبة بالإفراج المؤقت.

في عام 2019، توفي جيرالد ”صني“ أوكافور، وهو مواطن نيجيري، أثناء إضرابه عن الطعام في مركز أومورا لاحتجاز المهاجرين في محافظة ناغاساكي. قضى أوكافور ثلاث سنوات وسبعة أشهر رهن الاحتجاز، حيث قدم أربع طلبات للإفراج المؤقت دون نجاح. نالت وفاته اهتمامًا إعلاميًا واسع النطاق داخل اليابان وعلى الساحة الدولية، مما ألقى الضوء على مشاكل ”الصندوق الأسود“ لنظام الهجرة الياباني. أدى هذا الحادث إلى زيادة الضغط لإجراء تعديلات جوهرية على قانون مراقبة الهجرة. ومع ذلك، يشكو كينوشيتا وغيره من النقاد من أن مراجعات يونيو/حزيران 2023 لم تعالج القضايا الأساسية للنظام، بل قد تزيد من تعقيد الأمور.

الاحتجاز الشامل

يُشير كينوشيتا إلى أن ”مركز الاحتجاز في ناغاساكي هو مركز الترحيل القديم الذي كان يُحتجز فيه المواطنون الكوريون [بعد الحرب العالمية الثانية] قبل إعادتهم إلى وطنهم على نفقة الحكومة اليابانية“. ويُوضح أن نظام ”الاحتجاز الشامل“ لجميع الأشخاص الخاضعين للترحيل لم يتغير جوهريًا منذ أيام قانون مراقبة الهجرة لعام 1951، عندما لم يكن هناك توقع لزيادة في عدد المتهربين من الترحيل أو جدية في قبول اللاجئين (صدقت اليابان على الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين في عام 1981).

وفي الوقت الحالي، يُقدم معظم المواطنين الأجانب الذين تم إصدار أوامر بالترحيل ضدهم طلبات لمغادرة البلاد طوعًا وعلى نفقتهم الخاصة. ووفقًا لقانون الهجرة، يجب ترحيل جميع الآخرين في الوقت المناسب وعلى نفقة الحكومة. يقول كينوشيتا إنه ليس منطقيًا تصنيف الأفراد الذين يفشلون في التقدم بطلب للعودة الطوعية إلى وطنهم على أنهم ”أشخاص يتهربون من الترحيل“ واحتجازهم لفترة غير محددة. ”إنها تكلفة مرتفعة تتحملها الجولة، وتثير انتقادات دولية، وتضر بالمصالح الوطنية“.

إحدى النقاط محل الخلاف مع هذا التعديل القانوني هي إدخال ”التدابير الإشرافية“. هذا هو الإجراء الذي لا يتم فيه إيواء من تجاوزوا مدة الإقامة، بل يعيشون تحت إشراف ”مشرف“ يفترض أنه محامٍ أو قريب أو داعم. هناك أيضًا مسألة ما إذا كان هناك شخص يمكنه القيام بدور المشرف، ولكن ”في نهاية المطاف، سلطات الهجرة هي التي تقرر ما إذا كانت ستخضع الشخص لتدابير الإشراف أم لا، ويظل قرار الاحتجاز من عدمه خاضعًا لتقديرها فقط“.

السلطة التقديرية الموسعة

في عام 2006، أصدرت وزارة العدل مبادئ توجيهية لمنح من تجاوزوا مدة الإقامة وغيرهم من المهاجرين غير المصرح لهم تصريحًا خاصًا بالبقاء في البلاد، مع وضع عوامل مثل الروابط العائلية والزوجية مع المواطنين اليابانيين في الاعتبار. لكن هذه كانت مجرد اعتبارات، وليست معايير صارمة. وفي النهاية، يظل بوسع المديرين العامين الإقليميين أن يفعلوا ما يختارونه.

يقول كينوشيتا إن القانون المعدل خطوة في الاتجاه الصحيح من خلال تقنين تلك الاعتبارات، على الرغم من أن معايير تقييمها لا تزال غير واضحة. وفي الوقت نفسه، فإنه يثير مخاوف جديدة من خلال إضافة اعتبار غامض للغاية، وهو على وجه التحديد ”يجب أن توضع في الاعتبار الظروف الداخلية أو الخارجية وتأثيرها على المقيمين غير الشرعيين في اليابان، وعوامل أخرى“.

يعبر كينوشيتا عن قلقه إزاء التعبير الغامض الذي يتيحه القانون الجديد والذي يتيح للسلطات إعطاء تفسير مكتوب عند حرمان شخص من الحصول على إذن خاص. يشير إلى أن هذا التعبير الغامض قد لا يعزز الشفافية بشكل كاف، حيث يفتقر إلى متطلبات واضحة بخصوص محتوى التفسير وحقوق الخصوصية.

وفي ضوء هذا، يتساءل كينوشيتا عما إذا كانت الهدف من هذا التعبير هو تعزيز سلطة مسؤولي الهجرة بشكل أكبر. يعبر عن قلقه حيال هذا الأمر ويعتبره من النقاط المثيرة للقلق في القانون الجديد. يعتبر إلزام تقديم أسباب عدم الاعتراف بالوضع الخاص ”تقدما“، لكنه يشير إلى أنه إذا كانت الأسباب المقدمة غامضة وتفتقر إلى التحديد، فلن تؤدي إلى قرارات شفافة.

تفعيل نظام الاستئناف

على الرغم من أن الكثير من الجدل الدائر حول نظام الهجرة في اليابان يركز على محنة طالبي اللجوء، ومن تجاوزوا مدة الإقامة، وغيرهم من المهاجرين غير المصرح لهم، إلا أن كينوشيتا يحذر من أن النظام الحالي للهجرة في اليابان يشكل مخاطر على حقوق المقيمين القانونيين أيضًا. يشير إلى أن هناك احتمال دائم لرفض طلب تجديد الإقامة، كما هو الحال في قضية ماكلين، مما يمثل تحديًا لحقوق المقيمين القانونيين. ويشدد على أن القانون المعدل يتطلب إخطار المهاجرين غير المصرح لهم بالقرارات السلبية، ولكن لا يوجد شرط مماثل لإبلاغ المقيمين القانونيين.

هذا يظهر على أن هناك عدم تكافؤ في المعاملة بين المهاجرين غير المصرح لهم والمقيمين القانونيين، مما يعكس تحديات النظام الحالي وضرورة التفكير في تحسين حقوق وضمانات جميع الأفراد المتأثرين بنظام الهجرة.

يؤكد كينوشيتا على ضرورة تعديل النظام لتوفير وسيلة للمواطنين الأجانب في اليابان، بغض النظر عن وضعهم، للاستئناف على القرارات غير المناسبة. كما يشير أيضًا إلى أن عملية الاعتراف بوضع اللاجئ تسمح على الأقل بمراجعة خارجية للقرارات، ولكنه يلاحظ غياب آلية مماثلة لطلبات الحالات الأخرى. يقترح كينوشيتا إنشاء هيئة خارجية لإجراء فحوصات موضوعية لقرارات الهجرة ومراجعة الطعون الإدارية كخيار يمكن أن يعزز الشفافية والعدالة في النظام.

تحدث كينوشيتا عن أهمية تجديد النظام الهجري في اليابان، ليس للمطالبة بمعايير هجرة أكثر مرونة، ولكن لتعزيز العدالة والشفافية والإجراءات القانونية الواجبة. يشير إلى أن المواطنين الأجانب كانوا لفترة طويلة مستبعدين من الحماية التي يوفرها القانون فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والاستئناف الإداري، ويعبر عن أسفه إزاء عدم تحقيق التغييرات المطلوبة خلال المراجعة الأخيرة لقانون الهجرة في اليابان.

رغم ذلك، يعبر عن تفاؤله ويؤكد على أن نظام الهجرة في اليابان يخضع لتدقيق غير مسبوق، وهو يأمل في أن يؤدي هذا التدقيق إلى تغييرات إيجابية في نهاية المطاف، ويشجع على مواصلة المحادثات بروح بناءة ومحايدة، مع رصد تنفيذ السلطات لتعديلات قانون مراقبة الهجرة، يقول ”يجب أن نراقب عن كثب تنفيذ قانون مراقبة الهجرة المنقح والمضي قدماً في مناقشات بناءة ومتوازنة“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، النص من إعداد كيمي إيتاكورا من Nippon.com صورة العنوان من © بيكستا)