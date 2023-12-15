«سبوغومي».. بريطانيا تفوز ببطولة «كأس العالم لجمع القمامة» في اليابان

أقيمت أول بطولة كأس عالم لرياضة جمع القمامة ”سبوغومي“ في العاصمة اليابانية طوكيو. حيث تنافس ممثلو 21 دولة من الذين نجحوا في اجتياز الجولات التمهيدية، وقاموا بتمشيط شوارع شيبوبا في محاولة لالتقاط أكبر كمية من النفايات. وقد نجح المنتخب البريطاني في تحقيق المركز الأول واقتناص لقب البطولة، فيما حصلت الدولة المضيفة اليابان، على المركز الثاني.

”سبوغومي“ هي رياضة تنافسية حيث تجمع الفرق النقاط عن طريق التقاط القمامة من منطقة معينة خلال مهلة زمنية محددة. أقيمت أول بطولة عالمية لجمع القمامة، كأس العالم ”سبوغومي“، في العاصمة اليابانية طوكيو في 22 من نوفمبر/تشرين الثاني بمشاركة 21 دولة من جميع أنحاء العالم.

وقد تنافست الفرق المكونة من ثلاثة أعضاء في جولتين مدة كل منهما 45 دقيقة أقيمتا في الصباح وبعد الظهر في حي شيبويا. وقد جمعت الفرق المشاركة ال 21 حوالي 550 كيلوغرامًا من النفايات في منطقة تمتد من محيط محطة شيبويا إلى منطقة أوموتيساندو. توج الفريق الثلاثي المختلط من الرجال والنساء من بريطانيا بلقب البطولة من خلال جمع 83.7 كيلوجرامًا من النفايات. واحتلت اليابان المركز الثاني، حيث جمع الفريق من محافظة نيغاتا الذي نجح في اجتياز السباق الأكثر تنافسية في اليابان، ما مجموعه 55.5 كيلوجرامًا من القمامة.

قوانين كأس العالم لجمع القمامة

تألف الفرق المشاركة من 3 إلى 5 لاعبين فقط، يحاولون التقاط أكبر قدر ممكن من القمامة من منطقة معينة، أثناء محاولة فرزها بشكل صحيح في أكياس ملونة لكل نوع (نفايات قابلة للحرق، بلاستيك قابل لإعادة التدوير، علب معدنية، إلخ)، في فترة زمنية محددة وهي ساعة واحدة فقط. عندما ينتهي الوقت سيتم فرز سلة المهملات والتحقق من الفرز المناسب، ويفوز الفريق الذي لديه أكبر عدد من القمامة. في حالة التعادل يتم تحديد الفائز حسب جودة سلة المهملات، مع منح النقاط حسب النوع (يفوز الفريق الذي جمع أعقاب السجائر بأكبر عدد من النقاط).

في حين أنه توجد قواعد واضحة تم إعدادها- من قواعد السلامة، مثل منع اللاعبين من التقاط القمامة بالقرب من الطرق، أو مسارات السكك الحديدية، إلى قواعد الروح الرياضية مثل احترام قواعد الفرق الأخرى.

كما يجب أن يرتدي جميع المشاركين قفازات تنظيف شديدة التحمل، تسمح لهم بالتقاط أي نوع من القمامة تقريباً، بالإضافة إلى استخدام ملقط لالتقاط القمامة من وضعية الوقوف.

كما يجب أن يصرخ جميع اللاعبين قبل بداية المسابقة ”جمع القمامة رياضة“.



حصلت بريطانيا على 9046 نقطة لتفوز بأول لقب لكأس العالم ”سبوغومي“



قام كل فريق بتطوير استراتيجيات فريدة، مثل التركيز على مناطق الترفيه أو الشوارع الجانبية. تُظهر هذه الصورة الفريق الإيطالي وهو يبحث عن القمامة في منطقة شيبويا يوكوتشو المكتظة بأماكن الطعام.



طورت بعض الفرق استراتيجية للتركيز على جمع عناصر القمامة ذات النقاط العالية مثل أعقاب السجائر.



الفريق البريطاني يعبر خط النهاية في جامعة الأمم المتحدة حاملاً حمولته من القمامة.

بدأت رياضة سبوغومي، التي تصف نفسها بأنها ”الرياضة الأكثر صداقة للبيئة“، من فكرة اقترحها ماميتسوكا كينيتشي، المدير التمثيلي لمبادرة الرياضة الاجتماعية التابعة للاتحاد الياباني، التي تنظم المسابقة كل عام. كان الهدف من مسابقة سبوغومي هو رفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية من خلال إضفاء لمسة تنافسية على أنشطة جمع القمامة وتحويلها إلى رياضة من أجل الوصول إلى المزيد من الأشخاص والمساعدة بطريقة ممتعة على تنمية الوعي بالمشاركة المجتمعية. وقد جاء الإعلان في فبراير/ شباط عام 2023 عن أول بطولة لكأس العالم لرياضة جمع القمامة بهدف تعميمها ونشرها على مستوى دولي. وفي اليابان، شارك إجمالي 1221 فريقًا في جولات التصفيات الإقليمية والجولات النهائية من جميع المحافظات الـ 47. انضم إليهم 543 فريقًا يتنافسون في جولات التصفيات في 20 دولة حول العالم. وقد جمعوا معًا حوالي 8.4 طنًا من القمامة.

في الحفل الافتتاحي الذي عُقد للإعلان عن بطولة كأس العالم سبوغومي، أوضح رئيس مؤسسة نيبون، ساساكاوا يوهاي، الشريك الأساسي الداعم لبطولة كأس العالم ”سبوجومي“، على الفوائد بعيدة المدى للتخلص من القمامة الموجودة في الشوارع، مشيرًا إلى أن ما بين 70% إلى 80% من النفايات البحرية تأتي من المخلفات الموجودة في المدن الحضرية التي يتم نقلها عبر الأنهار إلى المحيط. وشدد على أهمية جمع القمامة قبل دخولها البحر حيث يصعب جمعها.



تم منح النقاط فقط للقمامة المجمعة التي فصلها وتصنيفها، مما شكل تحديًا لبعض الفرق من البلدان التي لا توجد بها لوائح صارمة لكيفية التخلص من النفايات وفصلها كما هو الحال في اليابان.



تم منح النقاط لكل 100 غرام من القمامة التي تم جمعها، حيث تحصل الفرق على 10 نقاط للنفايات القابلة للحرق أو غير القابلة للحرق، و12 نقطة للعلب الزجاجية والعلب المعدنية، و25 نقطة للزجاجات البلاستيكية، و150 نقطة لأعقاب السجائر.

نزلت الفرق إلى الشوارع تتجول بحثًا عن القمامة بتصميم كبير، لكن الكثير منهم وجدوا أن النفايات في شيبويا أقل بكثير مما تخيلوا. على سبيل المثال، اعترف أعضاء الفريق البرازيلي الثلاثة بأنهم أخطئوا في حساباتهم عندما استهدفوا تقاطع شيبويا الشهير، قائلين: ”إنه التقاطع الأكثر ازدحامًا في العالم، لكنه كان نظيفًا جدًا“. وقد أكد أعضاء الفريق البريطاني الفائز على هذا الحديث، حيث قالوا إنه بالمقارنة مع وطنهم، بالكاد يمكنهم العثور على أي قمامة على الإطلاق. في واقع الأمر، في هذه المسابقة، يبدو أن استراتيجيات مثل ”أي عنصر ستركز بحثك عنه“ أو ”استهداف الزجاجات البلاستيكية وأعقاب السجائر ذات النقاط العالية“ كانت هي العوامل الحاسمة لتحقيق النصر أو الهزيمة.

وقد صرح أعضاء الفريق البريطاني الذي فاز بالبطولة وأعضاء من الفرق الأخرى المشاركة، إنهم سيعملون على تعزيز ممارسات مكافحة انتشار القمامة وتعهدوا على المساهمة في إقامة مسابقات لجمع النفايات في بلادهم. ويجري بالفعل وضع خطط لإقامة كأس العالم للمرة الثانية لرياضة سبوغومي في غضون عامين، بما في ذلك زيادة عدد الدول المشاركة.



ينحدر الفريق الياباني من محافظة نييغاتا ولم يكن على دراية بتصميم شيبويا، لكنه استخدم خبرته في المشاركة في مسابقات رياضة سبوغومي التي امتدت لثلاث سنوات في تحقيق مراكز جيدة.



نجحت البطولة في التقاط إجمالي 548 كيلوغراماً من القمامة من الشوارع.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. التقارير والنصوص والصور Nippon.com)