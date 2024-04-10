«بنك اليابان» ينهي 17 عاما من أسعار الفائدة السلبية في تحول تاريخي

في 19 مارس/آذار، وضع بنك اليابان حداً لسياسة التيسير النقدي الهائلة التي طال أمدها والتي أطلقها رئيس الوزراء شينزو آبي ومحافظ بنك اليابان كورودا هاروهيكو. يقدم أحد مراقبي البنوك المخضرمين تقريرًا عن التطورات التي أدت إلى هذا القرار وآفاق المضي قدمًا.

في اجتماع السياسة النقدية الذي عُقِد في الفترة من 18 إلى 19 مارس/ آذار 2024، قرر بنك اليابان وضع حدٍ لسياسته لأسعار الفائدة السلبية التي استمرت لفترة طويلة. كما قام البنك بوقف توجيهات التحكم في منحنى العائد لأسعار الفائدة طويلة الأجل في اليابان، بالإضافة إلى إجراءاته المتعلقة بإدارة أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل. وشملت القرارات في الاجتماع أيضًا إنهاء برنامج التيسير الكمي الذي كان يهدف إلى توسيع القاعدة النقدية، مثل عمليات شراء غير محدودة لسندات الحكومة اليابانية. من خلال هذه الخطوات، اعتمد البنك المركزي نهجًا أبسط للسياسة النقدية، باعتبار توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل كأداةٍ أساسية له، وهو ما وضع حدًا لتجربة التيسير الكمي الضخمة التي استمرت لأكثر من عقدٍ من الزمن والتي تم إطلاقها بناءً على طلب رئيس الوزراء شينزو آبي في عام 2013.

فشل نهج البعد المختلف

وصف بنك اليابان إطار السياسة المعمول به في معظم السنوات منذ ذلك الحين بأنه ”التيسير النقدي الكمي والنوعي مع التحكم في منحنى العائد“ - وهو اسم ملتوي قادر على إرباك حتى المتخصصين في السوق، مما يشير إلى المسار المتعرج الذي تم اتباعه على الطريق لتحديد هذا النهج التجريبي.

باختصار، ترجع جذور هذا النهج إلى الفلسفة الانكماشية التي أوضحها رئيس الوزراء آبي بعد عودته إلى منصبه في عام 2012، وهي أن اليابان قادرة على انتشال نفسها من الانكماش من خلال السياسة النقدية وحدها. وبعد فترة وجيزة، قام آبي بتعيين كورودا هاروهيكو، نائب وزير المالية السابق للشؤون الدولية في وزارة المالية، ليتولى منصب محافظ بنك اليابان.



محافظ بنك اليابان كورودا هاروهيكو، على اليسار، يظهر أمام لجنة الميزانية بمجلس النواب في الثاني من أبريل/نيسان 2013، ليعلن أن البنك سوف ينفذ تدابير نقدية جريئة لانتشال اليابان من دوامة الانكماش. (© رويترز)

وسرعان ما انطلق كورودا في مسار تخفيف الإجراءات ”ذات البعد المختلف“. وجاءت مشتريات بنك اليابان الضخمة من سندات الحكومة اليابانية لتعزيز القاعدة النقدية، والتي أطلق عليها اسم ”بازوكا كورودا“، في نفس الوقت الذي تحرك فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتطبيع سياسته النقدية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سريع في قيمة الين في مقابل الدولار. وارتفع مؤشر نيكي لبورصة طوكيو وفقا لذلك، وكانت الدلائل واضحة على أن الأسعار كانت في ارتفاع أيضا، ولكن بعد فترة وجيزة، شهد عام 2014 انخفاضا حادا في أسعار النفط. وغرقت أسعار المستهلك في حالة ركود مرة أخرى، وكان من الواضح أن نهج ”البعد المختلف“ لم يحقق التأثير المطلوب.

ترقيع لا نهاية له

كان ينبغي أن يكون هذا هو الوقت المناسب للابتعاد عن هذا المسار غير المثمر، ولكن بنك اليابان المركزي تشبث بعناد بسياسة التيسير النقدي التي ينتهجها. ولكن نتيجة لمشتريات البنك الضخمة من السندات الحكومية، سرعان ما وجد نفسه يصطدم بالحد الأقصى من سندات الحكومة اليابانية التي كان مستعدًا وقادرًا على شرائها. نظرًا لأن هذا هو سلاحه الوحيد، كان البنك معرضًا لخطر نفاد الذخيرة اللازمة للمعركة؛ وفي عام 2016، اتخذ خطوته التالية على مضض، حيث طبق سعر فائدة سلبي - وهو رسم على الاحتياطيات الفائضة التي عهدت بها المؤسسات المالية إلى البنك المركزي. وهذا من شأنه أن يكون عاملاً مزعزعًا لاستقرار السوق المالية، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم وارتفاع قيمة الين حيث يسعى اللاعبون إلى تجنب المخاطر. ومع انخفاض سعر الإقراض المركزي طويل الأجل إلى المنطقة السلبية، وجدت شركات التأمين على الحياة وغير الحياة نفسها في مواقف صعبة، غير قادرة على إدارة أصولها بشكل فعال. وأخيرًا، اتخذ بنك اليابان خطوة إضافية لمنع انخفاض أسعار الفائدة على المدى الطويل، حيث شرع في برنامجه للتحكم في منحنى العائد.

خلاصة القول، أن التيسير النقدي ذي البعد المختلف جاء أولاً، ولكنه سرعان ما بلغ حدوده؛ وأعقب ذلك أسعار فائدة سلبية قصيرة الأجل، وأخيرا، لإدارة الآثار الجانبية المترتبة على ذلك، من خلال التحكم في منحنى العائد، مع قيام بنك اليابان بشراء وبيع السندات وغيرها من الأصول للحفاظ على سعر الفائدة المستهدف الأطول أجلا. هذا العبث المستمر بمحرك السياسة النقدية للتغطية على إخفاقات ”بازوكا كورودا“ أنتج سياسة البنك المعلنة في نهاية المطاف، وهي ”التيسير النقدي الكمي والنوعي مع التحكم في منحنى العائد“. وفي ربيع هذا العام، كان على عاتق أويدا كازوؤ، خليفة كورودا في منصب محافظ البنك المركزي، وضع حد لهذا الأمر.

ما ساعد أويدا في قراره بإعادة سعر الفائدة إلى خارج النطاق السلبي كان ضعف الين الذي عزز أرباح الشركات ولا سيما الزيادات المرتفعة في الأجور التي تم تأمينها من خلال جهود ”مفاوضات رفع الأجور الربيعية“ هذا العام. وقد أثر انخفاض قيمة الين على المستهلكين في اليابان من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد المقدمة إلى حد كبير من خلال الواردات، ولكن الأجور آخذة في الارتفاع الآن بوتيرة تتناسب مع ارتفاع الأسعار.

والآن أصبح بنك اليابان واثقاً من قدرة اليابان على تحقيق ”الحلقة الحميدة بين الأجور والأسعار“ التي ينظر إليها على أنها مشروطة بنمو ثابت ومستدام بنسبة 2% في أسعار المستهلك. وفي مؤتمره الصحفي عقب اجتماع السياسة النقدية، أشار المحافظ أويدا بثقة إلى أن نتائج مفاوضات رفع الأجور الربيعية الإيجابية لهذا العام قد أثرت بشكل كبير على قرار البنك، وأن التضخم المستدام بنسبة 2٪ بقيادة هذه الزيادات في الأجور يبدو أنه يمكن تحقيقه.

كل العيون على الاقتصاد الأمريكي

وفي بيانه الصادر عقب الاجتماع، يتوقع البنك ”أن يتم الحفاظ على الظروف المالية الميسرة في الوقت الحالي“، مشيرًا إلى أنه سيبقي أسعار الفائدة عند مستوى منخفض في الوقت الحاضر، مع رفعها بحذر حسب الاقتضاء. وقال المحافظ أويدا إن بنك اليابان مستعد لتغيير سياسته (من خلال رفع أسعار الفائدة) استجابة لتزايد مخاطر التقلبات الصعودية في تضخم الأسعار، لكن يبدو أن السوق غير مهتم بهذا الأمر في الوقت الحالي، حيث أشار أحد المسؤولين من أحد البنوك اليابانية الكبرى إلى أنه لا توجد علامة على ارتفاعات إضافية في أسعار الفائدة في الأفق.

وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزي أسعار الفائدة في الفترة 2006-2007. وفي مارس/آذار 2006، ألغى البنك تدابير التيسير الكمي، ثم أعقب ذلك رفع أسعار الفائدة في يوليو/تموز من ذلك العام. وإذا اتبعنا نفس النمط اليوم، فمن المفترض أن نرى ارتفاع الأسعار هذا الصيف. ومع ذلك، ليس هناك ضمان لهذا. وكما أشار مصرفي ياباني آخر، لا يزال هناك خطر انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود. ووفقاً لمدير في أحد صناديق الاستثمار الأجنبية تحدثت إليه، فإن وجهة النظر الشائعة هي أن التضخم سوف يصل إلى ذروته في الولايات المتحدة، ثم يعقبه هبوط ناعم لأكبر اقتصاد في العالم؛ والواقع أن أسعار الأسهم الأمريكية تظل قوية في الوقت الحالي. ولكن الزيادات القوية التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة حتى الآن كانت بمثابة مكابح قوية للاقتصاد، الأمر الذي دفع رئيس أحد مراكز الأبحاث اليابانية إلى التحذير من أننا ما زال من الممكن أن نرى انعكاساً سريعاً للوضع هناك.

وإذا بدأ الاقتصاد الأمريكي في التدهور، فإن الاقتصاد الياباني سوف يشعر بضغوط كبيرة أيضاً. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي بسرعة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، مما يضعف الدولار مقابل الين. ومن شأن ارتفاع قيمة الين أن يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة في اليابان. وهذا بدوره سيجعل من الصعب على بنك اليابان تنفيذ زيادات إضافية في أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى فترة أطول من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في اليابان. صرح المحافظ أويدا أن الارتفاع الملحوظ في معدل تضخم الأسعار الرئيسي من شأنه أن يسمح بارتفاع سعر الإقراض قصير الأجل، لكن هذا الرأي قد يكون متفائلاً للغاية.

هل من الصعب إبقاء الأمور تمضي لفترة طويلة؟

منذ تعديل قانون بنك اليابان في عام 1998 والذي أدى إلى تحرير المؤسسة إلى حد كبير من الإشراف الحكومي، كانت تحولات سياسة بنك اليابان نحو المزيد من التشديد قصيرة الأجل. في أغسطس/ آب 2000، أنهى البنك فترة الفائدة الصفرية، ولكن في غضون أشهر تم تعديل التوقعات الاقتصادية نحو الأسفل، وتم الضغط عليه للشروع في مسار التيسير الكمي في العام التالي. وفي عام 2006، أنهى بنك اليابان برنامج التيسير الكمي، ولكن في العام التالي تكشفت ”صدمة بنك بي إن بي باريبا“، حيث وقع البنك الفرنسي ضحية لاضطرابات سوق الرهن العقاري الثانوي في الولايات المتحدة وهز الاقتصاد العالمي مرة أخرى.

ويقول لي أحد المسؤولين السابقين في بنك اليابان إن نجاح أو فشل السياسة النقدية ”مسألة حظ إلى حد كبير“. ويبدو من المؤكد أن الحاكم أويدا سيحتاج إلى أن يكون محظوظًا بالفعل حتى يستمر مسار تطبيع سياسته كما يأمل.



محافظ بنك اليابان أويدا كازوؤ (© رويترز)

(النص الأصلي باللغة اليابانية بتاريخ 19 مارس/آذار 2024، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © بيكستا)