«كوجي» ليس الجاني... البحث عن أسباب الذعر بشأن فضيحة المكملات الغذائية في شركة كوباياشي اليابانية

بعد تعرض خمسة أشخاص للوفاة ونقل العشرات إلى المستشفى بسبب حالات تلف في الكليتين بعد تناولهم مكملات غذائية من شركة كوباياشي للمستحضرات الطبية والدوائية، أثارت الشكوك حول السلامة والجودة لهذه المكملات. وتركزت الاشتباهات على ”أرز الخميرة الحمراء“ الموجود في تلك المكملات، وهو مكون يُعرف بأنه مصدر غني بالبروتين والفيتامينات. ومع ذلك، يجب عدم الإسراع في إلقاء اللوم على هذا المكون أو على فطر ”كوجي“ بشكل عام، حسب تصريحات أحد المتخصصين في مجال الأطعمة المخمرة. يُشير الخبراء إلى أهمية فهم السياق العلمي للحادثة وإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد مصدر المشكلة وتحديد مدى تأثير العوامل البيئية والإنتاجية على سلامة المنتجات الغذائية.

أستاذ العلوم البيولوجية التطبيقية في جامعة طوكيو للزراعة. حصل على الدكتوراه في الكيمياء الزراعية من نفس الجامعة قبل انضمامه إلى هيئة التدريس بها، حيث عمل كمساعد باحث ومحاضر وأستاذ مشارك قبل أن يتولى منصبه الحالي في عام 2016. وفي الفترة 2003-2004، أجرى بحثًا حول الجينات المرتبطة بحاسة التذوق في مركز موئيل للحواس الكيميائية بولاية بنسلفانيا. وهو متخصص في التوابل المخمرة وأبحاث التذوق.

مخاوف صحية في غير محلها

تعيش اليابان حاليًا حالة من الذعر المرتبطة بقضايا التغذية، حيث أدى تلف الكليتين لدى العديد من الأشخاص ووفاة آخرين إلى إثارة مخاوف كبيرة، وذلك بسبب تناولهم لمكملات غذائية من إنتاج شركة كوباياشي للمستحضرات الدوائية. وتمتد هذه المخاوف بسرعة في المجتمع، وذلك جزئيًا بسبب عدم فهم المكون الرئيسي في هذه المنتجات، والذي يُعرف بـ ”بيني كوجي“ أو ”أرز الخميرة الحمراء“.

وباعتباري باحثًا متخصصًا في الأطعمة المخمرة، ألاحظ بقلق شديد الافتراضات الخاطئة الشائعة بشأن ”كوجي“، وهو الفطر المستخدم في صناعة مجموعة متنوعة من المنتجات اليابانية الشهيرة، مثل صلصة الصويا، وحساء الميسو، والساكي، وشوتشو، وبيني كوجي. وعلى الرغم من تشابه الاسم، فإن بيني كوجي هو مادة مختلفة تمامًا، حيث يتم إنتاجها من سلالات مختلفة من خميرة ”موناسكوس“ المزروعة على الأرز. ومن الواضح أن بيني كوجي ليس المسؤول عن الأزمة الحالية، وأن الفطر كوجي ليس له أي تأثير سلبي على الصحة ويُستخدم على نطاق واسع بأمان.

في حقبتي كاماكورا (1185-1333) وموروماتشي (1333-1568)، كانت اليابان موطنًا لصناعة مزدهرة تستخدم الكوجي في إنتاج المواد الغذائية والمشروبات. كانت فطريات الكوجي عالية الجودة تُزرع بواسطة مزارعي بذور الكوجي المعروفين باسم ”موياشيا“، وكانت تُباع لمصانع الجعة وغيرها من الشركات الغذائية.

وفي الوقت نفسه، كان يتم استخدام البيني كوجي بشكل تقليدي في البر الرئيسي الصيني وفي تايوان لإنتاج مجموعة متنوعة من المشروبات مثل ”هونغجيو“ و”لاوجيو“، وهما نوعان من المشروبات الكحولية الحمراء والمشروبات الكحولية المعتقة على التوالي. كما كان يستخدم أيضًا كمكون في طبق أوكيناوا التقليدي المعروف باسم ”توفو يو“، وهو نوع من التوفو المخمر يشبه الجبن في القوام. وفي إنتاج كل هذه المشروبات والأطعمة، يتمتع البيني كوجي بتاريخ طويل من الاستخدام الآمن كمكون غذائي، حيث تم الاعتراف بسلامته منذ فترة طويلة.



”توفو يو“، طبق بيني كوجي الذي يتم تناوله غالبًا مع المشروبات الكحولية في أوكيناوا. (© بيكستا)

الحاجة إلى تحديد المجهول

تشير التقارير إلى أن المكملات الغذائية التي يُشتبه في أنها تسبب أضرارًا صحية لمستخدميها تحتوي على بيني كوجي وتُروج لخصائصها في خفض نسبة الكوليسترول. يتم تصنيع هذه المنتجات في عدد محدود من المصانع خلال فترة زمنية محددة، مما يُقلل من احتمالية وجود ضرر بسبب المكونات الأساسية الموجودة فيها. أعلنت شركة كوباياشي للمستحضرات الدوائية عن احتمالية دخول مادة غير معروفة للمنتجات في مرحلة ما أثناء عملية التصنيع. وغني عن القول إن التقارير الإعلامية التي أفادت بوجود ”مادة مجهولة“ خطيرة أثارت الخوف لدى الكثيرين.

مع ذلك، ينبغي أن نؤكد أن من الطبيعي أن تحتوي المنتجات المصنوعة من خلال التخمير على مواد غير محددة. يعتبر عالم الكائنات الحية الدقيقة بيئة غير قابلة للتنبؤ، حيث يصعب تحديد التفاعلات التي ستحدث ونطاقها الكامل. ويرجع ذلك إلى اختلافات في حالة تلك الكائنات الحية الدقيقة والظروف التي تزدهر فيها. هذا المجال يحمل الكثير من الأسرار والتحديات، والبحث المستمر فيه يفتح الباب أمام اكتشافات جديدة وتفاهم أعمق للعمليات الحيوية فيه.

وبالطبع، يُعد ضمان سلامة الطعام والشراب والمكملات الغذائية أمرًا بالغ الأهمية، ونحن لا نرغب أبدًا في تضمين مواد غير معروفة تشكل تهديدًا للصحة. ولضمان عدم حدوث ذلك، يعتمد البشر على قرون من الخبرة والمعرفة العلمية في اختيار الكائنات الحية الدقيقة التي تشكل أقل المخاطر. وحتى قبل ظهور الفضيحة الحالية، كانت شركة كوباياشي تتحكم في هذه المخاطر بشكل مناسب، من خلال الإدارة الصارمة لعمليات الإنتاج الخاصة بها. ومن المهم أن نلاحظ أن صناعة الأغذية والمشروبات تعتمد على مراقبة دقيقة وعمليات إنتاج صارمة لضمان سلامة المنتجات. وعندما يحدث خرق في هذه العمليات، يجب أن يتم التصدي له بشكل فوري وفعال لمنع أي ضرر صحي محتمل.

عندما ظهرت التقارير الأولى عن أضرار في الكُلى، دارت الشكوك حول مادة ملوثة تسمى الـ سترينين، وهي شكل من أشكال العفن الذي يمكن إنتاجه كمنتج ثانوي لـ بيني كوجي في بعض الحالات. وقد حدده العلماء على أنه يشكل تهديدًا على صحة الكُلى. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مادة الـ سترينين سبب لتشديد الرقابة على المكملات التي تحتوي على بيني كوجي. وفي بعض البلدان، تُحظر جميع مبيعات المنتجات التي تحتوي على بيني كوجي.

ومع ذلك، فإن شركة كوباياشي تنتج كل أنواع الـ بيني كوجي الخاصة بها محليًا، وقد أكد التحليل الجيني أن سلالة البذور التي يستخدمها لا تنتج مادة الـ سترينين. كما أظهر تحليل محتوى المكملات الغذائية التي يستخدمها الأشخاص الذين يعانون من تلف في الكُلى عدم وجود مادة الـ سترينين فيها. وهذا يترك احتمالاً أنه على الرغم من آليات الشركة للتحكم في مكوناتها وعمليات الإنتاج، فقد تكونت مادة أخرى غير متوقعة تشكلت في المنتجات أو تم إدخالها إلى المنتجات في مرحلة ما.

وإلى أن نتمكن من تحديد هذه المادة، سيظل المستهلكون متشككين بشأن هذه المنتجات. وقد مر أكثر من أسبوع منذ ظهور الفضيحة، وبدأنا نسمع نظريات حول الملوثات التي تشق طريقها إلى المكملات الغذائية أثناء عملية الإنتاج، أو الطفرات المفاجئة في خميرة بيني كوجي المستخدمة. ولا يسعنا إلا أن نأمل في تحديد السبب الحقيقي في أقرب وقت ممكن.

(المقالة الأصلية نُشرت باللغة اليابانية في 29 مارس/ آذار عام 2024، والترجمة من اللغة الإنكليزية، بناءً على مقابلة أجراها أوغيتاني ميكا. صورة الموضوع: فطر الـ بيني كوجي المستخدم كمادة خام في المكملات الغذائية المعنية. الصورة مقدمة من شركة كوباياشي للمستحضرات الدوائية؛ © جيجي برس)