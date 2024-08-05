اليابان تستعد للتألق في رياضة البريكينغ خلال أولمبياد باريس

في دورة الألعاب الأوليمبية في باريس، سيكون للبريكينغ دانس فرصة للظهور لأول مرة كرياضة أوليمبية. هذا الحدث المرتقب يفتح أبوابًا جديدة أمام رياضة الرقص لتكون جزءًا من الساحة العالمية، ويتيح للرياضيين الموهوبين فرصة لتحقيق أحلامهم على المسرح الأكبر. من بين هؤلاء الرياضيين، يبرز الياباني ناكاراي شيغيوكي، المعروف باسم بي بوي شيغيكيكس، الذي يسعى إلى تكرار تألقه الذي أهداه الميدالية الذهبية في بطولة آسيا. في هذا المقال، سنلقي نظرة على رحلة شيغيكيكس في عالم البريكينغ دانس وتطلعاته لتحقيق إنجاز تاريخي جديد في أوليمبياد باريس، مما يعزز مكانة هذه الرياضة الفريدة ويجلب الفخر لوطنه.

أصغر بطل رقص في العالم

الـ”بريكينغ“ هو أسلوب رقص حضري نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينيات من القرن الماضي. يعود أصله إلى ثقافة الهيب هوب، وظهرت ملامحه الأولى في شوارع حي برونكس الشعبي في نيويورك حيث كان أبناء الحي ينظمون فعاليات للرقص. يتميز الـ”بريكينغ“ بحركات أكروباتية تنمقها حركات القدمين، ويلعب منسق الأغاني (الـ”دي جي“) وسيد الاحتفالات (Master of Ceremonies) دورًا أساسيًا خلال المواجهات الفردية. في تسعينيات القرن الماضي، بدأت المسابقات الدولية تنتشر في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى انتشار هذا النوع من الرقص بين مجتمعات الهيب هوب والعامة على حد سواء. تتميز رقصة البريك دانس بأداء حركات مبهرة تتناغم مع الموسيقى، وستظهر لأول مرة كحدث رسمي في أولمبياد باريس. يعد الياباني ناكاراي شيغيوكي من بين أبرز المتنافسين الذين يسعون لتحقيق أول ميدالية ذهبية في رياضة الرقص.

تشمل منافسات الـ”بريكينغ“ في ألعاب باريس 2024 مسابقتين: واحدة للرجال وأخرى للسيدات، حيث يتنافس 16 ”بي-بوي“ و16 ”بي-غيرل“ في مواجهات فردية تعد بالإبهار والتشويق. سيوظف الراقصون مزيجًا من الحركات الأكروباتية، مثل حركات طواحين الهواء والخطوات الست والجمود، ويقدمون فقرات ارتجالية تتناغم مع إيقاع الموسيقى التي يختارها الـ”دي جي“، بهدف الفوز بتصويت الحكام والعودة إلى ديارهم بالميداليات الأولمبية الأولى من نوعها في تاريخ هذا الفن. يمثل إدراج البريك دانس في أولمبياد باريس معلمًا مهمًا لهذه الرياضة سريعة النمو.

سجل الـ”بريكينغ“ ظهوره الأولمبي الأول في الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب في بوينوس آيرس 2018. بعد النجاح المبهر الذي حققه في الأرجنتين، تم اختيار الـ”بريكينغ“ للانضمام إلى الألعاب الأولمبية في ألعاب باريس 2024، بصفته رياضة جديدة إلى جانب رياضات ركوب الأمواج، التزلج اللوحي، والتسلق الرياضي.

فريق البريكينغ دانس الياباني يضم بعضًا من أفضل الراقصين على الساحة الدولية. يتفوق ناكاراي، المعروف باسم شيجيكيكس، على زملائه في الفريق باعتباره مرشحًا للفوز بالميدالية بعد فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا 2023.

تعرف ناكاراي على البريكينغ دانس في سن السابعة من خلال أخته الكبرى أيان. يتذكر مرافقتها إلى جلسات التدريب والفعاليات، حيث كان مفتونًا بحركات الراقصين. قرر ناكاراي تجربة البريكينغ دانس بنفسه وأظهر قدراته بسرعة من خلال إتقان حركات الراقصين الآخرين. مفتونًا بالحركات والمهارات المشاركة، سرعان ما أصبح الشاب الفضولي مهووسًا بالبريك دانس.

انضم ناكاراي إلى الدائرة التنافسية، وفاز بسلسلة من مسابقات الرقص الدولية للشباب، وكانت أول فوز له عندما كان لا يزال في المدرسة الابتدائية. في عام 2017، وفي سن الخامسة عشرة، أصبح أصغر راقص يتنافس في نهائيات بطولة Red Bull BC One World Final، وهي البطولة الأكثر شهرة في العالم لرقص البريكينغ دانس، حيث تقدم إلى الدور نصف النهائي. وباعتباره متنافسًا شرسًا، فاز بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب في العام التالي.



ناكاراي يبتسم بعد فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا 2023 في هانغتشو، الصين. (© جيجي برس)

في عام 2020، أصبح ناكاراي أصغر راقص يفوز بنهائي بطولة Red Bull BC One World، وهو إنجاز تبعه بثلاثة ألقاب متتالية في بطولة All Japan Breaking من 2021 إلى 2023. كما حصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم Breaking Championships عام 2022 والميدالية البرونزية عام 2023، مما عزز سمعته كقائد في هذه الرياضة.

ومع صعود نجم ناكاراي، ارتفعت التوقعات بفوزه، وهو الضغط الذي لم يكن محصنًا ضده. على الرغم من مواجهته انتكاسات بسبب الإصابات، فإنه يواصل صقل مهاراته ويعبر عن رغبته في أن يصبح رمزًا لثقافة Breaking كراقص ورياضي أولمبي.

اللياقة البدنية الفائقة

يتباهى ناكاراي بحضوره القوي على المسرح، على الرغم من طوله الصغير الذي يبلغ 166 سنتيمترًا. فهو يؤدي حركات الروك (حركات القدمين أثناء الوقوف)، وحركات القدمين (التي يؤديها على الأرض)، وحركات القوة مثل طواحين الهواء والدوران الخلفي بتدفق متناسق. يتميز بشكل خاص بحركات الدوران المبهرة، بما في ذلك ما يُعتبر أحد أفضل حركات الدوران بالرأس في العالم، والتي يؤديها قبل أن يتجمد فجأة متزامنًا مع الإيقاع، مما يعكس موهبته العظيمة وقدرته على الانسجام الكامل مع مسار الـ”دي جي“.

إن جوهر قدرة ناكاراي على أداء الحركات الصعبة بسهولة ظاهرية يكمن في بنيته العضلية، التي يحافظ عليها من خلال نظام يومي يتضمن تدريبات دائرية وتمارين لبناء اللياقة البدنية والقدرة على التحمل القلبي الوعائي. كما يحرص على الحصول على قسط كافٍ من الراحة واتباع نظام غذائي مناسب. يعزو ناكاراي قوته الأساسية إلى تمكينه من توسيع ذخيرته من حركات الرقص.

منذ الإعلان في أوائل ديسمبر/ كانون الأول 2020 عن أن رياضة البريكينغ دانس ستصبح رسميًا رياضة أولمبية، كان ناكاراي يعد العد التنازلي للألعاب ويضع نصب عينيه الفوز بالميدالية الذهبية. لقد سعى لتحقيق هذا الهدف بعزم وتصميم، عازمًا على عدم إضاعة ثانية واحدة.



يؤدي ناكاراي عرضًا في الدور نصف النهائي لبطولة عموم اليابان للبريكينغ في 17 فبراير/ شباط 2024. ( © جيجي برس)

الخسارة تصبح دافعًا

منذ حصوله على تذكرة التأهل إلى الألعاب الأولمبية، واصل ناكاراي إظهار هيمنته في معارك الرقص الفردية التي تعد جزءًا تقليديًا من ثقافة الرقص البريكينغ دانس. ومع ذلك، فقد فشل في تحقيق هدفه المتمثل في الفوز بلقبه الرابع على التوالي في بطولة عموم اليابان للبريكينغ دانس في فبراير/ شباط من هذا العام، حيث خسر في الدور نصف النهائي أمام هيشيكاوا إيشين البالغ من العمر 18 عامًا. سارع ناكاراي إلى وضع الخسارة خلفه وتحويل تركيزه إلى باريس. قال بعد هزيمته: ”عندما أخسر مسابقة، أتعهد دائمًا بالفوز في العشرة التالية. لقد أشعلت الخسارة نارًا في داخلي“.

ستقدم المكانة الأولمبية للبريكينغ دانس هذه الرياضة لشريحة كبيرة من المعجبين الجدد، وهو شيء يريد ناكاراي، باعتباره أحد الراقصين الرائدين، الاستفادة منه بشكل كامل لرفع مكانة هذه الرياضة. غالبًا ما يُقتبس عنه قوله إنه لا يريد فقط تحقيق نتائج في باريس، بل يريد أيضًا فتح الأبواب للأجيال القادمة من الراقصين وخلق مسار لهم ليتبعوه.

ستقام مسابقة البريكينغ دانس في ميدان الكونكورد، على الضفة الشمالية لنهر السين. تشتهر باريس بأنها مدينة الفن، ومن المناسب أن تتاح الفرصة لناكاراي، الذي كان رسامًا شغوفًا منذ الطفولة، لإظهار مواهبه الإبداعية في الألعاب هناك. وكما هو الحال في المعارض الفردية، من المؤكد أن أسلوبه الفني في الرقص في العاشر من أغسطس/ آب سيأسر الجماهير في جميع أنحاء العالم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ناكاراي شيغيوكي يؤدي حركة دوران الرأس في بطولة العالم للبركينغ دانس 2023 في 24 سبتمبر/ أيلول 2023، في لوفين، بلجيكا. (© نيكولاس ميترلينك / بيلجا / سيبا يو عبر رويترز كونيكت)