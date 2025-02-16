تاكاهاشي روميكو: كيف تجاوزت الحدود التقليدية للجنسين في عالم المانغا؟

انقضى ما يقرب من 40 عامًا على ظهور مانغا Ranma 1/2 للفنانة الأسطورية تاكاهاشي روميكو، التي أسرت قلوب الملايين بأسلوبها المميز ومعالجتها الجريئة لموضوعات الهوية الجنسية. واليوم، تعود هذه القصة الكلاسيكية إلى الحياة بلمسة عصرية، حيث تُعرض نسخة جديدة تمامًا عبر الإنترنت، لتعيد إحياء عالم رانما الساحر. تتيح هذه النسخة لجيل جديد من المتابعين وللمعجبين القدامى فرصة الانغماس في رحلة مبتكرة تعكس عبقرية تاكاهاشي وتأثيرها المتواصل في عالم المانغا.

التنقل بين جسدي فتى وفتاة: نظرة جديدة على بطل المانغا

”أنا فتى!“

لا بد وأن هناك الكثير من المعجبين الذين شعروا بالحماسة لسماع الممثلة الصوتية هاياشيبارا ميغومي تهتف بهذه العبارة مرة أخرى، عندما بدأ بث عمل رسوم متحركة ”أنيمي“ جديد كليا مستوحى من مانغا فنون قتالية رائعة تجمع بين الكوميديا ​​والرومانسية بعنوان ”Ranma 1/2“ لفنانة المانغا تاكاهاشي روميكو، على الإنترنت في 5 أكتوبر/تشرين الأول عام 2024.



صورة ترويجية للأنيمي الجديد كليا بعنوان ”Ranma 1/2“. يُبث المسلسل على شبكة تلفزيون نيبّون، بالإضافة إلى توافره على نتفليكس وهولو وخدمات أخرى (© تاكاهاشي روميكو، شوغاكوكان/لجنة إنتاج Ranma 1/2).

بطل قصة ”Ranma 1/2“ هو الفتى ساوتومي رانما البالغ من العمر 16 عاما، والذي تولى والده مسؤولية تربيته ليصبح الرئيس التالي لـ ”مدرسة ساوتومي للفنون القتالية الحرة“. لكن رانما يخفي سرا، حيث دفعه والده أثناء جلسة تدريب في الصين في بركة ملعونة، ما جعله يتحول بشكل سحري إلى فتاة عندما يرش بالماء البارد، بينما يعود مجددا إلى جسد فتى عندما يتعرض للماء الساخن. يتقلب رانما بين حالتي الفتاة والفتى ذهابا وإيابا بينما يواجه سلسلة من المنافسين الغريبين في ظل مشاجرات مع تيندو أكاني (ولكنه يقترب تدريجيا منها)، الفتاة التي تم تقديمها له كخطيبة.

انطلقت حلقات سلسلة المانغا الأصلية لـ ”Ranma 1/2“ في عام 1987. ولا شك أن محبي عمل تاكاهاشي السابق بعنوان ”أوروسي ياتسورا (1978-1987)“ قد ضحكوا لرؤية رانما يصرخ قائلا ”أنا فتى!“، وذلك لأنهم اعتبروها صورة معاكسة لعبارة ”أنا فتاة!“ التي رددتها شخصية فوجينامي ريونوسوكي في أوروسي ياتسورا.

تدمير صورة الفتى المثالي في عصر شووا

يكون أول ظهور لريونوسوكي في أوروسي ياتسورا لافتا، حيث تبدو وكأنها فتى ذو ملامح جميلة يرتدي زيا مدرسيا ”غاكوران“ أنيقا. ولكن سرعان ما علمنا أن ريونوسوكي هي في الواقع فتاة. كان والدها يريد وريثا ذكرا ولذلك رباها كصبي، فأصبحت تستخدم ضمير المتكلم المذكر الخشن ”أوري“ وتتمتع بقوة بدنية كبيرة، لكنها مع ذلك تعرّف نفسها بأنها أنثى. تظهر ريونوسوكي بأنها مفتونة بأشياء مثل ”سيرافوكو (الزي المدرسي للفتيات المصمم على غرار بدلة البحارة)“ وحمالات الصدر، وتكافح بشجاعة للتغلب على تدخل والدها والعيش كفتاة طبيعية.



تبدو فوجينامي ريونوسوكي وسيمة بملامح رجولية وأنثوية (بإذن من حساب ”معلومات تاكاهاشي روميكو“ @rumicworld1010 على موقع X ، © تاكاهاشي روميكو/ شوغاكوكان)

كان أول ظهور لريونوسوكي في عام 1982. ولم تصادق اليابان على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلا عام 1985، وفي عام 1986 أقرت البلاد أول قانون لتكافؤ الفرص في العمل. عندما ظهرت ريونوسوكي لأول مرة، لم تكن المساواة بين الجنسين جزءا من المناقشة العامة بعد، وكانت هناك ضغوط اجتماعية قوية للالتزام بالمعايير الرجولية أو الأنثوية.

كان الرجل المثالي في عصر شووا (1926-1989) يصور على أنه قوي وحازم أنيق ورائع، ولكنه طيب القلب. ولكن ريونوسوكي قوضت تلك الصورة من خلال تحليها بتلك الصفات على الرغم من كونها فتاة. كتبت تاكاهاشي في عام 2019 أنها ”تعمدت أن تكون جميع شخصيات الذكور الوسيمة غبية في أوروسي ياتسورا“، ولكن ”في بعض الأحيان ترغب فعلا في تصوير روعة شخصية ذكورية رائعة”. . . . وهنا جاء الإلهام: “ربما يقبل الناس شخصية مثل هذه إذا كانت أنثى بالفعل“ (من مانغاكا بون المجلد 14: تاكاهاشي روميكو بون).

كانت ريونوسوكي على الدوام محاطة بالفتيات المعجبات لأنها كانت تبدو مثل فتى تقليدي – وإن كانت أنثى – في أوروسي ياتسورا. وعلى نحو مشابه، يبدو خطيبها شيوواتاري ناغيسا كفتاة جميلة وظريفة، لكن يتبين أنه ذكر. يعكس ناغيسا صورة المرأة المثالية المخلصة واللطيفة والداعمة على الدوام التي كانت سائدة في عصر شووا، ولكنه مثل ريونوسوكي يتجاوز هذه المفاهيم الثابتة ببساطة عن طريق عكس صفات كل من الجنسين.



يكشف شيوواتاري ناغيسا خطيب ريونوسوكي عن جنسه في المجلد 32 من أوروسي ياتسورا (© تاكاهاشي روميكو/شوغاكوكان)

في أعمال تاكاهاشي التي تعرف مجتمعة باسم ”روميكّو وارودو (عالم روميك)“، يعد الانتقال من حالة إلى أخرى موضوعا متكررا. حتى ”لوم“ البطلة الأنثى في أوروسي ياتسورا، تحمل اسما بعيدا عن البطولة هو ”الغازي“. مثلت ريونوسوكي نقطة تحول، حيث أصبح بعدها التنقل بين الجنسين موضوعا متكررا.

الدافع الإبداعي وراء تقسيمات الجنسين

ذكرت تاكاهاشي في ”عالم روميك 35: جميع النجوم“ أن ”Ranma 1/2”هو ما قد تسميه ”بلا جنس“ بسبب التحول من ذكر إلى أنثى ومن أنثى إلى ذكر. “لقد أردت بصدق استكشاف هذا النوع من الأفكار“.

أضفت ريونوسوكي طاقة جديدة إلى أوروسي ياتسورا عندما كانت تاكاهاشي تعاني من صعوبة في التوصل إلى أفكار جديدة للمسلسل، وتقول مؤلفة العمل إن ”جنس الشخصية كان غامضا، وكان من الممتع رسمها“. وقد نقلت هذه التجربة الدافع الإبداعي لتاكاهاشي إلى آفاق جديدة.

وكان من ثمار ذلك ولادة”Ranma 1/2“، حيث كانت تقلبات الجنس أكثر حرية وشمولا. يصر رانما في البداية على أنه صبي ويرفض التصرف كفتاة بأي شكل من الأشكال، لكنه تدريجيا يصبح مستعدا لارتداء ملابس فتاة إذا كان ذلك يمكنه من الفوز في المعارك.



ساوتومي رانما، بطل أنمي ”Ranma 1/2“ الجديد كليا (© تاكاهاشي روميكو، شوغاكوكان/ لجنة إنتاج Ranma 1/2)

يرتدي رانما في إحدى المرات ثوبا مزركشا للذهاب في موعد مع شاب، ويقول ”سأكون أجمل شيء صغير رأيته على الإطلاق، وذلك من أجل فرصة أن أكون ذكرا طوال الوقت“. كما يرتدي في مناسبات أخرى ملابس ”أرنب بلاي بوي“ أو لا يرتدي سوى ملابس داخلية. وثدياه بارزان باستمرار. لا يمنك أن تشاهد تناقضات أكبر من ذلك.



يتأنق رانما عندما يكون في جسد فتاة للذهاب إلى موعد على أمل أن تصبح ”ذكرا بالكامل، طوال الوقت“ في المجلد 15 من Ranma 1/2 (© تاكاهاشي روميكو/ شوغاكوكان)

كلما سعى رانما جاهدا نحو مزيد من الرجولة، أصبح أكثر أنوثة. ومن ناحية أخرى، عندما يستعرض جانبه الأنثوي بحرية، فإن عقله يصبح في أوج رجولته. وهذا التقلب المستمر بين الرجولة والأنوثة يؤثر على الانتقال نحو وضع حيث تكون الحالتان متساويتين.

أول شخصية مثلية في عالم روميك

في”Ranma 1/2“، جميع الشخصيات التي تكون غامضة في جنسها بطريقة ما مثل رانما نفسه وكوونجي أوكيو (الفتاة التي ”تخلت عن أنوثتها“ وترتدي ملابس فتيان) وشخصية ذكر أخرى تحب أوكيو وترتدي ملابس فتيات، هي شخصيات مغايرة جنسيا. وينطبق الشيء ذاته على أوروسي ياتسورا. في عام 1984، قالت تاكاهاشي نفسها في ”التحدث عن سنوات الشغف“ إن ”التفاعلات بين الذكور والإناث هي الأساس. مهما كان الأمر، لا يمكنك إغفال عناصر الذكر والأنثى“.

كانت أول شخصية تكسر هذه القاعدة غير المكتوبة هي جاكوتسو، أحد الخصوم في إينوياشا (نُشرت السلسلة بين 1996-2008). جاكوتسو هو رجل يرتدي كيمونو نسائيا. وفي حين أن شخصية ريونوسوكي في أوروسي ياتسورا كانت نتيجة البدء بشخصية فتى وسيم ثم التحول تدريجيا إلى شخصية أنثى، عمدت تاكاهاشي إلى تصوير جاكوتسو في الأصل كأنثى لكنها جعلت منه لاحقا ذكرا عندما أدركت أنها مترددة في تصوير ”إينوياشا يقاتل امرأة حتى الموت“، على حد تعبيرها. وتقول تاكاهاشي ”كانت هذه هي المرة الأولى التي أرسم فيها شخصية ذكر تحب الرجال“. كان تطوير وتصميم جاكوتسو يتمحور حول الأنوثة، لذلك يمكن اعتباره أيضا شخصية مثلية تصور اختلافا في الرومانسية بين جنسين مختلفين.



يقع جاكوتسو من النظرة الأولى في حب الشخصية الرئيسية إينوياشا التي تحمل عنوان المجلد 24 (© تاكاهاشي روميكو/ شوغاكوكان).

تغير أشكال الحب عبر العقود

في مانغا ”رين ني“ (التي نُشرت حلقات سلسلتها في الفترة من 2009 إلى 2018)، نلتقي أخيرا بشخصية ذكرية ذات مظهر ذكوري تقليدي، حيث تحب فتى آخر هو ماتسوغو صديق طفولة بطل السلسلة روكودو رينّي. ماتسوغو فتى وسيم سعى إلى تحسين نفسه من حيث المظهر والذكاء عبر جهود مضنية، وهو مخلص تماما لرينّي ولا يبدي أي اهتمام على الإطلاق بمشاعر زميلته الجميلة أنجو.



يرتدي ماتسوغو بدلة بيضاء في المجلد 22 من رين ني. يرتدي رينّي أيضا بدلة ويسحبه ماتسوغو من يده، بدلا من تصويره على أنه ”يلعب دور الأنثى“ (© تاكاهاشي روميكو/شوغاكوكان)

يصر ماتسوغو على أن ما يشعر به تجاه رينّي هو مجرد ”صداقة“، لكن من حوله يسارعون إلى التعليق ”لعلك تقصد الحب“. عندما تزور الشخصيات عالما يمكن فيه للناس أن يحلموا بكل ما يرغبون فيه، يقفز ماتسوغو مع رينّي مرتديين بدلتين رسميتين متطابقتين عبر حقل من الزهور، وهما يصيحان ”دعونا نتعهد بالصداقة الأبدية في الكنيسة!“.

النتيجة هي قصة كوميدية تتنقل جيئة وذهابا بين الرومانسية الكلاسيكية بين ذكر وأنثى – كما هو الحال في مانغا شوجو حيث يثبت أن منقذ البطلة هو صديق طفولة فقدته منذ زمن طويل – و ”علاقة صداقة رومانسية“ بين رجلين.

تجاوز حدود جديدة في عصر رييوا

في جميع أعمال تاكاهاشي، تتخطى الشخصيات العابرة لحدود الجنس المفاهيم الثابتة في سعيها إلى تحقيق المظهر أو العلاقة التي تريدها. وهي شخصيات مفعمة بالحيوية والنشاط بشكل رائع، ولا تسير وفق المنطق السائد وإنما حسب ما هي عليه حقا.

وفي الوقت نفسه، لا ينبغي لنا أن نغفل عن حقيقة أن هذه الأعمال كلها تُعامل كأعمال كوميدية أو ”منحرفة“ شاذة. يعكس كل من أوروسي ياتسورا و ”Ranma 1/2“ قيم عصره، وتلك العصور قد مضت الآن.

لا تزال سلسلة ماو الحالية لتاكاهاشي روميكو مستمرة في مجلة ”شونين سندي“ الأسبوعية. وبعد عقود من التطور المستمر تصدرت فيها تاكاهاشي دائما المشهد في مانغا شونين، كيف ستصور فنانة المانغا العابرين للحدود الجندرية الذين لن يسخر منهم أحد، على نحو مناسب لعصر رييوا؟ لا يسعنا إلا أن نتطلع إلى اليوم الذي تتجاوز فيه دون عناء توقعات معجبيها والقوالب الجامدة حول الهوية الجنسية التي لا تزال مستمرة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: رانما في هيئتها الأنثوية. ويشكل لون شعرها الأحمر علامتها المميزة في الأنيمي. © تاكاهاشي روميكو، شوغاكوكان/ لجنة إنتاج Ranma 1/2).