الفن في قلب الطبيعة: كيف تحول المهرجانات الفنية حقول الأرز اليابانية إلى وجهات سياحية؟

في قلب الريف الياباني، حيث تلتقي الطبيعة الساحرة مع الإبداع، بات الفن المعاصر أداة قوية لإنعاش الاقتصادات المحلية، مستقطبًا الزوار عبر المهرجانات الفنية التي تحوّل القرى والبلدات إلى منصات إبداعية نابضة بالحياة. لكن هل يكفي الفن وحده لضمان نجاح هذه الفعاليات؟ في هذا السياق، يستكشف أحد النقاد الفنيين العوامل الحاسمة التي قد تجعل مهرجانًا فنيًا بعيدًا عن المراكز الحضرية يحقق صدى واسعًا، أو يواجه تحديات تهدد استمراريته.

الفن يجلب الحياة إلى المناطق الريفية في أوكاياما

اختتم ”مهرجان الغابات للفنون“ في أوكاياما دورته الأولى في 24 نوفمبر 2024، ليكون أحدث تظاهرة فنية دولية تسعى إلى استقطاب الإبداعات المعاصرة إلى المناطق الريفية في اليابان. استمر المهرجان لمدة 58 يومًا، وشمل مواقع في 12 بلدية بشمال محافظة أوكاياما، لا سيما في محيط مدن تسوياما ونيمي وناغي، حيث تمتزج الحقول والمناظر الطبيعية الهادئة مع الأعمال الفنية، بعيدًا عن المراكز الحضرية المزدحمة على الساحل.

ورغم أن هذه هي النسخة الأولى من المهرجان، فقد نجح في استقطاب مجموعة متميزة من الفنانين العالميين، من بينهم إرنستو نيتو من البرازيل وكيم سوجا من كوريا، إلى جانب أسماء بارزة في المشهد الفني الياباني، مثل المصورة وصانعة الأفلام نيناغاوا ميكا، والمهندس المعماري سيجيما كازويو، والمصور كاواوتشي رينكو. وكان من أبرز الفعاليات التعاون الفني الذي جمع بين الملحن الراحل ساكاموتو ريوتشي والفنان تاكاتاني شيرو من مجموعة Dumb Type، وهو العمل الذي اكتمل قبل وقت قصير من وفاة ساكاموتو في عام 2023، مما أضفى عليه طابعًا خاصًا بين رواد المهرجان.

تواجه العديد من البلديات في شمال أوكاياما تحديات متزايدة تعكس المشكلات التي تعاني منها المناطق الريفية في اليابان، مثل العزلة، وندرة الفرص الاقتصادية، والانخفاض الحاد في عدد السكان، الذين يغلب عليهم كبار السن. وتبرز فجوة اقتصادية واضحة بين شمال المحافظة والمدن الساحلية مثل أوكاياما وكوراشيكي، حيث تتركز الصناعة والوظائف والتجمعات السكانية الكبرى.

يهدف ”مهرجان الغابات للفنون“ إلى تسخير الفن كوسيلة للترويج للمنطقة وتقليص الفجوة المتزايدة بين الشمال والجنوب. وفي هذا السياق، تعاونت الحكومات المحلية مع اللجنة المنظمة للمهرجان لوضع استراتيجيات لجذب الزوار إلى هذه المنطقة النائية. وقد شملت هذه الجهود تنظيم جولات حافلات خاصة بالمهرجان تنطلق من المحطات الرئيسية في أوكاياما وتسوياما، وتعزيز خدمات السكك الحديدية المحلية وخطوط الحافلات، بالإضافة إلى التنسيق مع وكلاء السفر لتطوير حزم سياحية تتمحور حول المهرجان، في محاولة لدمج الفن بالسياحة المستدامة وتنشيط المجتمعات الريفية.



خلال (مهرجان الغابات للفنون)، أضفى الفنان لياندرو إيرليتش طابعًا سرياليًا على منشأة داخلية تُستخدم عادةً من قبل كبار السن من السكان المحليين لممارسة ألعاب الكرة الحديدية، من خلال عمله الفني (الطبيعة من أعلى). التُقطت الصورة في بلدة ناغي، بمحافظة أوكاياما، في 27 سبتمبر/ أيلول 2024. (© موريتا موتسومي)

في الدورة الأولى من ”مهرجان الغابات للفنون“، تميزت بعض الأعمال الفنية بقدرتها على الدمج بين الخيال والطبيعة، مما جعل الزوار يعيشون تجربة حسية فريدة. كان من بين أبرز هذه الأعمال تركيب الفنان لياندرو إيرليتش، المولود في الأرجنتين، والذي يُعرف عالميًا بأعماله التي تخلق أوهامًا بصرية تزعزع إدراكنا للواقع. يُعد عمله ”حوض السباحة“ في متحف القرن الحادي والعشرين للفن المعاصر في كانازاوا من أشهر إبداعاته، وقد قدّم للمهرجان عملاً جديدًا مستوحى من المناظر الطبيعية الغنية في أوكاياما.

في هذا العمل، تتدلى أشجار مزيفة رأسًا على عقب من السقف، بينما تنعكس صورها في ”بحيرة“ من المرايا على الأرض، مما يخلق وهمًا بصريًا مذهلًا. يعبر الزوار جسرًا يمتد وسط المعرض، محاطين بمشهد من الخضرة المقلوبة، وكأنهم يسيرون في أعماق غابة ساحرة. ورغم أن الموقع الفعلي للعمل هو مركز داخلي مخصص للعبة البوابة—وهي لعبة تشبه الكروكيه شائعة بين كبار السن في اليابان—إلا أن التجربة البصرية تعطي الإحساس بالسير فوق بحيرة حقيقية تعكس الأشجار المتمايلة مع النسيم. يقول إيرليتش إنه أراد عبر هذا العمل تحدي ”الافتراضات العقلانية“ حول كيفية إدراكنا للعالم، وهو أسلوب متكرر في أعماله التي تستكشف حدود الواقع والخيال.

من جهة أخرى، قدّم الفنان التايواني تشين-تشونغ لياو عملاً بعنوان ”أصداء في الجبال“، وهو تمثال ضخم في الهواء الطلق لطائر الرفراف المتوج، وهو طائر موطنه شمال أوكاياما. يبلغ ارتفاع العمل حوالي 6.5 أمتار، وقد صنعه الفنان من شرائح معدنية رفيعة تسمح بمرور الضوء والهواء، مما يمنحه إحساسًا بالخفة رغم حجمه الكبير. في قلب التمثال تنمو شجرة ماغنوليا يابانية، مما يجسد العلاقة العميقة بين الفن والطبيعة. يوضح لياو أن هدفه كان إبراز التناغم بين العناصر التي يصنعها الإنسان وتلك التي تنتمي إلى البيئة الطبيعية، في إشارة إلى الروابط التي تجمع الإنسان بالمكان الذي يعيش فيه.



الفنان تشيان تشونغ لياو يقف أمام احدى منحوتاته (أصداء في الجبال)، التي أنشِئت خصيصًا لـ مهرجان الغابات للفنون. (28 سبتمبر/ ايلول 2024، كاغامينو، أوكاياما) (© موريتا موتسومي)

اختارت الفنانة نيناغاوا ميكا وفريقها الإبداعي كهف الحجر الجيري ماكيدو في مدينة نيمي ليكون خلفية لعمل فني تعاوني ضمن مهرجان الغابات للفنون. يُعرف الكهف بجماله الفريد وبتاريخه كموقع تصوير شهير للأفلام والمسلسلات التلفزيونية، وأبرزها فيلم ”قرية القبور الثمانية“، المقتبس عن رواية الكاتب الياباني يوكوميزو سيشي، والتي ظهر فيها المحقق الخيالي الشهير كيندايتشي كوسوكي.

في عملها الفني، غطّت نيناغاوا أرضية الكهف بسجادٍ من زنابق العنكبوت الاصطناعية، ما خلق مشهدًا طبيعيًا سرياليًا يبدو وكأنه من عالم آخر. هذه الزهرة، المعروفة في اليابان باسم ”زهرة الاعتدال الخريفي“، ترتبط تقليديًا بالمقابر والحياة الآخرة، مما أضاف للعمل أبعادًا رمزية تجمع بين الجمال والذاكرة والتأمل في دورة الحياة. بفضل إضاءة محسوبة بعناية، توهجت الزهور داخل أعماق الكهف، مما منح المكان طابعًا أشبه بأحلام اليقظة.

امتد تأثير المهرجان إلى ما هو أبعد من المعارض الفنية، حيث تحوّلت البلدات الصغيرة والحقول المحيطة بها إلى لوحات فنية نابضة بالألوان، تعكس التفاعل بين الطبيعة والفن المعاصر. كما احتفى المهرجان بالثقافة المحلية من خلال المأكولات، حيث تم بيع صناديق البنتو الخاصة بالمهرجان، المصنوعة من مكونات محلية المصدر، بالإضافة إلى وجبات خفيفة مستوحاة من الخوخ المحلي الشهير، وهو رمز لمحافظة أوكاياما.

على مدار 58 يومًا، اجتذب مهرجان الغابات للفنون أكثر من 520 ألف زائر، مما جعله من أنجح الفعاليات الفنية الجديدة في اليابان. تولّى إدارته الفنية هاسيغاوا يوكو، مديرة متحف القرن الحادي والعشرين للفن المعاصر في كانازاوا والأستاذة الفخرية في جامعة طوكيو للفنون.

ترى هاسيغاوا أن مثل هذه المهرجانات يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في إحياء المناطق الريفية المهملة، حيث صرّحت قائلة:

”إن البيئة هنا تحمل إمكانات هائلة. المنطقة غير متأثرة إلى حد كبير بالزلازل ولديها العديد من الموارد غير المستغلة. يمكن للفن والفنانين أن يساهموا في إبراز ما يميز هذا المكان وتحويل هذه الفكرة إلى شيء ملموس يمكن للآخرين رؤيته.“

بهذا، لم يكن المهرجان مجرد عرض للأعمال الفنية، بل كان أيضًا منصة لإعادة تعريف العلاقة بين الفن والطبيعة والمجتمعات الريفية، مسلطًا الضوء على القدرة التحويلية للإبداع في استكشاف إمكانيات جديدة للمناطق التي تواجه تحديات مستمرة.



المدير الفني للمهرجان، هاسيغاوا يوكو (على اليسار) والفنان لياندرو إرليتش (على اليمين) يستريحان على مقعد صممه المهندس المعماري سيجيما كازويو (الذي يجلس في الوسط). 28 سبتمبر/ ايلول 2024، مانيوا، محافظة أوكاياما. (© موريتا موتسومي)

مهرجان (حقول الفن) الرائد في نييغاتا

على مستوى العالم، يُعد بينالي البندقية، الذي أُقيم لأول مرة عام 1895، واحدًا من أبرز المهرجانات الفنية الدولية، حيث يجذب فنانين ونقادًا من جميع أنحاء العالم. إلى جانبه، يحتل مهرجان دوكومنتا، الذي يُقام كل خمس سنوات في كاسل بألمانيا منذ عام 1955، مكانة مرموقة في المشهد الفني العالمي، إلى جانب بينالي ساو باولو في البرازيل، الذي بدأ عام 1951 ويُعد من أقدم الفعاليات الفنية في نصف الكرة الجنوبي.

أما في اليابان، فقد كان ثلاثي إيتشيغو-تسوماري للفنون رائدًا في إدخال الفن إلى المناطق الريفية، بعيدًا عن المراكز الحضرية الكبرى. منذ انطلاقه عام 2000، يُقام المهرجان في منطقة تسوماري بريف نييغاتا، حيث يهدف إلى إعادة إحياء المجتمعات المحلية من خلال الفن.

تُعد المنطقة واحدة من أكثر المناطق تساقطًا للثلوج في اليابان، وتواجه تحديات ديموغرافية مألوفة، تشمل الشيخوخة السكانية، انخفاض معدلات الولادة، وتراجع الفرص الاقتصادية. في مواجهة هذه الظروف، تبنت الحكومة المحلية فكرة استخدام الفن كأداة لتنشيط السياحة، على أمل أن يسهم المهرجان في إحياء القرى المهجورة، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز التبادل الثقافي بين المجتمع المحلي والزوار الدوليين.

اليوم، يُعد ثلاثي إيتشيغو-تسوماري للفنون نموذجًا لمهرجانات الفن المعاصر في البيئات الريفية، حيث لا يقتصر على العروض الفنية التقليدية، بل يشمل أيضًا مشاريع فنية طويلة الأمد، تتفاعل مع الطبيعة والسكان المحليين، مما يجعله تجربة فريدة تجمع بين الفن والبيئة والثقافة المجتمعية.



(فقاعة عابرة) للفنان ما يان سونغ، أحد الأعمال الفنية المعروضة في بينالي إيتشيغو-تسوماري للفنون، حيث يظهر منزل تقليدي وكأنه ينفخ علكة الفقاعات. 12 يوليو/ تموز 2024، توكاماتشي، محافظة نيغاتا. (© موريتا موتسومي)

قدم المهرجان مفهومًا جديدًا للفن المعاصر في البيئات الريفية، حيث لم يقتصر على الاستمتاع بالأعمال الفنية فحسب، بل أتاح للزوار التفاعل مع المناظر الطبيعية للمنطقة، واستكشاف ثقافتها المحلية، وتجربة مأكولاتها التقليدية.

لاقى هذا النهج استحسانًا واسعًا بين الجمهور، مما أدى إلى زيادة مطردة في عدد الزوار مع كل دورة جديدة. ففي نسخته الأولى عام 2000، استقطب المهرجان 162800 زائر، لكن مع مرور السنوات وتزايد شعبيته، ارتفع العدد بشكل ملحوظ، ليصل في نسخته الثامنة عام 2022 إلى 574138 زائرًا.

هذا النجاح يعكس القدرة الفريدة للفن على إعادة إحياء المجتمعات المحلية، حيث أصبح المهرجان نموذجًا يُحتذى به في كيفية استخدام الإبداع الفني كوسيلة لتنشيط السياحة ودعم الاقتصادات الريفية في اليابان.

ألهم نجاح مهرجان إيتشيغو-تسوماري للفنون في نييغاتا سلسلة من المهرجانات المماثلة في مختلف أنحاء اليابان في السنوات التي تلت ذلك، بما في ذلك مهرجان سابورو الدولي للفنون، وبينالي ياماغاتا، ومهرجان ريبورن للفنون في محافظة مياغي، وبينالي ناكانوجو في محافظة غونما، ومهرجان سايتاما الدولي للفنون، ومهرجان أوكو-نوتو الدولي للفنون في محافظة إيشيكاوا، ومؤتمر أوكاياما للفنون، ومهرجان يامبارو للفنون في أوكيناوا.

ناوشيما: قصة نجاح متألقة في البحر الداخلي

من بين جميع المهرجانات الفنية التي نُظمت بهدف تنشيط المجتمعات المحلية، تعتبر قصة النجاح الأكبر هي مهرجان سيتوتشي تريينالي، الذي يُعقد كل ثلاث سنوات على عدد متزايد من الجزر في البحر الداخلي بين هونشو وشيكوكو. أُقيم المهرجان لأول مرة عام 2010 بمبادرة من فريق بقيادة فوكوتاكي سويتشيرو، الرئيس الفخري والمستشار في بينيسي القابضة، مما شكل نقطة تحول في استغلال الإمكانات الثقافية لهذه الجزر.

أسفر هذا المشروع عن تحول جذري، إذ أصبحت الجزر موطنًا لإرث عظيم من الأعمال الفنية الأصلية والجريئة لفنانين عالميين بارزين مثل جيمس توريل من الولايات المتحدة، وكريستيان بولتانسكي من فرنسا، وأولافور إلياسون من الدنمارك وآيسلندا، إلى جانب شخصيات راسخة وصاعدة من المشهد الفني الياباني مثل كوساما يايوي ويوكو تادانوري وسوغيموتو هيروشي ونايتو ري وناوا كوهي. كما برزت مساهمات المهرجان في المجال المعماري، حيث تميزت العديد من الجزر بمباني رائعة من تصميم المهندسين المعماريين اليابانيين المشهورين مثل أندو تاداو والمؤسسين في شركة SANAA وسانبويتشي هيروشي، مما حول هذه الجزر إلى وجهات ثقافية متكاملة تجذب الزوار حتى خارج فترة انعقاد المهرجان.

بهذا الشكل، لم يعد مهرجان سيتوتشي تريينالي مجرد حدث فني مؤقت، بل أصبح مشروعًا ثقافيًا متكاملاً ساهم في إعادة إحياء المجتمعات المحلية وتعزيز السياحة الثقافية في اليابان، معززًا الحوار بين الثقافات ومبرزًا الإمكانات غير المستغلة في المناطق الريفية.



(القرع الأحمر) للفنانة كوساما يايوي معروض بشكل دائم في ناوشيما، وقد أصبح رمزًا لـ(جزيرة الفن) في البحر الداخلي. 28 سبتمبر/ ايلول 2010، ناوشيما، محافظة كاغاوا. (© موريتا موتسومي)

تمت إضافة العديد من المباني الرائعة إلى جانب المجموعة الأولية من الأعمال الفنية، مثل متحف لي أوفان ومتحف تيشيما للفنون، مما عزز الطابع الثقافي والفني للجزر. كما يمكن الآن مشاهدة العديد من الأعمال التي تم إنشاؤها للمهرجان في السنوات السابقة بشكل دائم، مما جعل التأثير الفني للمهرجان يمتد إلى ما بعد فترة انعقاده.

خارج أوقات المهرجان، أصبحت ناوشيما والجزر المحيطة بها وجهة مشهورة لعشاق الفن، حيث باتت ناوشيما على وجه الخصوص محطة أساسية للزوار الأجانب. ويؤكد موظفو المعارض، الذين يصطحبون الزوار الدوليين في جولات عبر اليابان لحضور المعارض والأحداث الفنية، أن هؤلاء الزوار يحرصون على تضمين ناوشيما في برامج رحلاتهم دون استثناء تقريبًا، ما يعكس مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الثقافية والفنية في اليابان.



حمام (أي لوف يو) في أوتاكي شينرو يقدم للزوار فرصة فريدة للانغماس حقًا في الفن. تم بناء الحمام في عام 2009، ولا يزال قيد التشغيل حتى اليوم، وهو أكثر شعبية من أي وقت مضى. ناوشيما، محافظة كاغاوا. (© موريتا موتسومي)



زار عدد كبير من السياح الأجانب معرض سيتوتشي تريينالي في عام 2016. القرص الأبيض في وسط هذه الصورة هو سقف متحف تيشيما للفنون الرائع، الذي تم تصميمه ليمتزج مع حقول الأرز المتدرجة في الريف المحيط. تونوشو، محافظة كاجاوا. (© جيجي برس)

وبحسب المعلومات التي نشرتها اللجنة المنظمة للمهرجان، زار أكثر من مليون شخص نسخة 2019 من المهرجان، قبل انتشار فيروس كورونا، مما جلب فوائد اقتصادية بلغت قيمتها نحو 18 مليار ين. وحتى في عام 2022، حقق المهرجان 10.3 مليار ين للاقتصاد المحلي، على الرغم من التأثير المستمر للجائحة.

بالنسبة للعديد من البلديات المتعثرة في المناطق الريفية باليابان، تشكل هذه القصص الناجحة منارات أمل، حيث يتزايد اهتمام الحكومات المحلية بإمكانية المهرجانات الفنية في فتح آفاق جديدة للمناطق المتدهورة. من بين هذه البلديات، تبرز مدينة سوزو في محافظة إيشيكاوا، الواقعة عند طرف شبه جزيرة نوتو.

قبل ظهور السكك الحديدية، ازدهرت سوزو بفضل موقعها على طريق سفن كيتاماي بوني، التي كانت تنقل البضائع من أوساكا إلى شمال هونشو وهوكايدو على طول ساحل بحر اليابان. كما كانت المدينة مركزًا لصيد الأسماك، وإنتاج الملح، وصناعة السيراميك عبر أفرانها التقليدية. إلا أن العقود الأخيرة شهدت انخفاضًا حادًا في عدد السكان، حيث تراجع من 38 ألف نسمة في عام 1950 إلى نحو 10 آلاف نسمة حاليًا.

سعت المدينة إلى استقطاب الاستثمارات من خلال مقترحات مثل بناء محطة للطاقة النووية أو التقدم بطلب لاستضافة كازينو، لكن لم تثمر أي من هذه الخطط. في النهاية، تبنت الحكومة المحلية فكرة مهرجان أوكو نوتو الدولي للفنون، الذي أُقيم لأول مرة في عام 2017، ثم في عامي 2020 و2023. غير أن الزلزال الكبير الذي ضرب شبه جزيرة نوتو في رأس السنة الجديدة 2024 ألحق أضرارًا بالغة بالعديد من أماكن العرض، ما أدى إلى تعليق خطط المهرجان المقبل. وعلى الرغم من هذه النكسة، تبقى الروابط الإنسانية التي بناها الفن مصدر تشجيع وإحساسًا بالارتباط بالعالم الأوسع.

مع قصص النجاح مثل مهرجان إيتشيغو-تسوماري ومهرجان سيتوتشي تريينالي، ليس من المستغرب أن تنظر العديد من الحكومات المحلية إلى المهرجانات الفنية باعتبارها وسيلة فعالة لتعزيز النشاط الاقتصادي والسياحي.

يُعد كيتاغاوا فرام، رئيس معرض آرت فرونت، من أبرز الشخصيات التي تدير وتستشير العديد من هذه المهرجانات، بما في ذلك إيتشيغو-تسوماري للفنون، وسيتوتشي تريينالي، ومهرجان جبال الألب الشمالية للفنون في ناغانو، ومهرجان أوكو نوتو للفنون في إيشيكاوا. وقد تلقى في السنوات الأخيرة أكثر من مئة استفسار من حكومات محلية عبر اليابان، وكذلك من الصين وتايوان، حول تنظيم مهرجانات فنية مماثلة.

يعكس هذا الاهتمام المتزايد مدى إدراك العديد من البلديات لقوة الفن في تنشيط الاقتصاد المحلي وجذب السياحة، مما يجعل المهرجانات الفنية واحدة من أكثر الرهانات طموحًا لإحياء المناطق الريفية.

أهمية الاستثمار المحلي

ولكن تحقيق النتائج لا يأتي بين عشية وضحاها—إن أتى أصلاً. فلا شك أن تفهُّم السكان المحليين وتعاونهم يشكلان عنصراً أساسياً في نجاح أي مهرجان فني.

بالنسبة لكبار السن الذين لم يسبق لهم التعرض للفن المعاصر، قد يكون من الصعب في البداية إدراك قيمته أو معناه. ولذلك، من غير المستغرب أن يواجه المهرجان اعتراضات وتحفظات من بعض أفراد المجتمع.

في الفترة التي سبقت انطلاق مهرجان إيتشيغو-تسوماري الأول، يقول كيتاغاوا إنه زار المنطقة بشكل شبه يومي، وعقد هو ومسؤولو الحكومة المحلية أكثر من ألفي اجتماع على مدار أربع سنوات ونصف السنة لشرح المهرجان وأهدافه للسكان وطلب تفهمهم ودعمهم.

ورغم الاتفاق على إقامة المهرجان، لم يتطوع سوى عدد قليل من السكان في البداية، ولم تتحقق الحشود المتوقعة. بل وسخر بعض الأهالي من الحافلات السياحية المخصصة للمهرجان، مازحين بأنها ”لا تحمل سوى الهواء النقي“.

لكن مع مرور الوقت وتكرار الدورات، بدأ السكان المحليون في التفاعل والتأقلم مع عالم الفن، وأصبحوا أكثر استعدادًا للمشاركة. كما أن الفنانين أنفسهم شعروا بالارتباط بالمجتمع المحلي، ما عزز من القبول المتبادل بين الطرفين.

ويمكن رؤية ثمار هذا التفاعل اليوم في ميدان إيتشيغو-تسوماري للفنون، حيث شهدت زيارتي في يوليو/ تموز 2024، خلال الدورة التاسعة للمهرجان، مشاهد مؤثرة لسكان محليين يشرحون بفخر تفاصيل الأعمال الفنية للزوار.

عندما يكون هناك إصرار مجتمعي على إنجاح المهرجان، ينمو الحماس ويزداد عدد الزوار تدريجيًا، مما يخلق زخمًا مستدامًا يؤدي إلى دورة إيجابية من التفاعل والتنمية. وفي زيارتي الأخيرة، رأيت كيف أن العدد المتزايد من الأعمال الفنية الدائمة، إضافة إلى المتاحف والمرافق الأخرى، أصبح جزءًا من البنية الأساسية المحلية، مما يرسّخ جذور الفن في نسيج المجتمع.



أصبح نفق كيوتوتسو جورج عامل جذب سياحي رئيسي منذ تحويله إلى عمل فني يُعرف باسم (نفق الضوء) في معرض إيتشيغو-تسوماري للفنون في عام 2018. 13 يوليو/ تموز 2024، توكاماتشي، محافظة نييغاتا. (© موريتا موتسومي)

كيف يبقى تأثير المهرجان حيًا بعد انتهائه

كان محافظ أوكاياما، إيباراغي ريوتا، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الغابات. ذكر ريوتا في احد تصريحاته: ”إنها ليست منطقة تتمتع بروابط نقل قوية بشكل خاص، لكنني رأيت فرصة لتحقيق النجاح هنا“. ويشير إلى أن مثال مهرجان سيتوتشي تريينالي، الذي ينقل الزوار بين الجزر المختلفة بالقوارب، كان مصدر إلهام له، مما جعله يعتقد أن المهرجان قد ينجح حتى في منطقة نائية نسبيًا. ومع ذلك، يتجنب إيباراغي الإدلاء بأي تصريح حاسم بشأن المستقبل، قائلاً: ”سنراقب أعداد الزوار، وكيف استقبل المجتمع المحلي المهرجان، ونقيم التأثير الذي أحدثه، ثم نقرر ما إذا كان سيُقام مجددًا بناءً على هذه العوامل“.

كان محافظ أوكاياما، إيباراغي ريوتا، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الغابات، وقد عبّر عن رؤيته للمهرجان قائلاً:

”إنها ليست منطقة تتمتع بروابط نقل قوية بشكل خاص، لكنني رأيت فرصة لتحقيق النجاح هنا.“

وأشار إلى أن مهرجان سيتوتشي تريينالي، الذي يعتمد على نقل الزوار بين الجزر المختلفة بالقوارب، كان مصدر إلهام له، ما جعله يؤمن بإمكانية نجاح المهرجان حتى في منطقة نائية نسبيًا.

ومع ذلك، تجنب إيباراغي تقديم أي التزامات حاسمة بشأن مستقبل المهرجان، موضحًا أن القرار سيتحدد بناءً على عدة عوامل، حيث قال:

”سنراقب أعداد الزوار، وكيف استقبل المجتمع المحلي المهرجان، ونقيم التأثير الذي أحدثه، ثم نقرر ما إذا كان سيُقام مجددًا بناءً على هذه العوامل“.



حفل افتتاح مهرجان الغابات للفنون في أوكاياما. الرابع من اليسار هو حاكم المحافظة إيباراغي ريوتا. تسوياما، محافظة أوكاياما. (© موريتا موتسومي)

حتى إذا تم اتخاذ القرار بوقف المهرجان، فلن يكون ذلك سابقة في تاريخ المهرجانات الفنية في اليابان. على سبيل المثال، مهرجان كينبوكو للفنون، الذي أقيم في شمال إيباراكي عام 2016، لم يُعقد سوى مرة واحدة قبل أن يتم تقليص ميزانيته. جاء ذلك بعد أن قررت الحكومة المحلية أنه لا توجد أدلة كافية على أن المهرجان سيساهم بشكل فعال في التنمية المستدامة للمنطقة على المدى الطويل. ويبدو أن تغيير المحافظ كان أحد العوامل التي أثرت في هذا القرار.

كذلك، مهرجان نييغاتا للفنون المائية والأرضية، الذي كان يُقام كل ثلاث سنوات في مدينة نيغاتا منذ عام 2009، انتهى في عام 2018 بعد أربع دورات فقط. وعلى الرغم من أن عمدة المدينة آنذاك كان حريصًا على استمراره، إلا أن أعضاء آخرين في مجلس المدينة كانوا متشككين بشأن فعالية التكلفة، خاصة في ظل تدهور الوضع المالي للبلدية. ومع تولي عمدة جديد منصبه، تقرر إلغاء المهرجان نهائيًا.

من الواضح أن المهرجانات الفنية ليست حلاً سحريًا للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها المناطق الريفية، ولا يمكن اعتبارها وصفة جاهزة لتحقيق النهضة المحلية. فلا ينبغي أن تصبح مجرد ظواهر عابرة مثل عروض الألعاب النارية، التي تضيء السماء للحظات قبل أن تختفي في الظلام. التحدي الحقيقي الذي يواجهه المنظمون هو ضمان ألا تتبدد طاقة المهرجان وفوائده بمجرد انتهائه، بل أن يترك أثرًا مستدامًا يمكن أن تستفيد منه المجتمعات المحلية على المدى الطويل.

ومع تزايد عدد المهرجانات الفنية في مختلف أنحاء اليابان، يظل التحدي الأكبر هو خلق نوع مستدام من المشاركة المجتمعية والتأثير طويل الأمد. هل يمكن إقناع السكان المحليين بأهمية تبني المهرجان، بحيث لا يقتصر دوره على جذب الزوار فحسب، بل يصبح جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع؟ إلى أي مدى يمكن إقناع المجتمع المحلي بالاستثمار فيه، ليس فقط من حيث الموارد، بل أيضًا من حيث الهوية والانتماء؟

الإجابات على هذه الأسئلة ستحدد أي من هذه المهرجانات العديدة سيصبح مؤسسة دائمة قادرة على التطور والاستمرار، وأي منها سيختفي سريعًا مثل الألعاب النارية في ليلة صيفية، تاركًا خلفه مجرد ذكرى عابرة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: تركيب فني من تصميم نيناغاوا ميكا وزملائها الذين ابتكروا مشهدًا طبيعيًا من عالم آخر، حيث يبدو أن عددًا لا يحصى من زنابق العنكبوت تتفتح داخل ظلام كهف. 29 سبتمبر/ أيلول 2024، نيمي، محافظة أوكاياما. © موريتا موتسومي)