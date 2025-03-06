لا تفوّت سحر الربيع في اليابان 2025... فعاليات تأخذك في رحلة خيالية!

ربيع 2025 في اليابان يعد بموسم حافل بالأحداث المميزة التي تمزج بين الجمال الطبيعي والتجارب الثقافية والرياضية. مع تفتح أزهار الكرز، تتزين المدن باللون الوردي، مستقطبة الزوار من كل مكان للاستمتاع بجمال الطبيعة. وفي الوقت ذاته، تشتد منافسات دوري البيسبول، فيما تتجه الأنظار نحو أوساكا أكسبو 2025، الذي سيجمع الابتكار والإبداع تحت سقف واحد. ولا تكتمل الأجواء دون المهرجانات المحلية والمعارض الفنية والثقافية، التي تجعل من هذا الموسم فرصة مثالية لاستكشاف نبض اليابان المتجدد.

موسم تفتح أزهار الساكورا: مارس/ آذار وأبريل/ نيسان

يعد موسم تفتح الساكورا في اليابان إعلانًا رسميًا عن قدوم الربيع، حيث تكتسي البلاد بحلة وردية ساحرة تأسر القلوب. وتتربع زهرة سومي يوشينو على عرش أنواع الساكورا الأخرى، إذ تشكل حوالي 90٪ من إجمالي أزهار الكرز في اليابان. يبدأ تفتح هذه الأزهار الرقيقة في أواخر مارس/آذار في الجنوب الغربي للبلاد، ثم تنتقل موجة التفتح تدريجيًا نحو الشمال خلال شهر أبريل/نيسان، في مشهد طبيعي يخطف الأنظار ويجسد جمال التحولات الموسمية في اليابان. وتُقام خلال هذه الفترة العديد من المهرجانات المحلية التي تحتفي بروعة هذا الموسم، حيث يجتمع الناس تحت الأشجار للاستمتاع بمشاهدة الساكورا والاسترخاء بين أحضان الطبيعة.

وعلى الرغم من أن سومي يوشينو هي الأكثر شهرة، إلا أن هناك أنواعًا أخرى من الساكورا تتفتح في أوقات مختلفة، مما يتيح فرصة أطول للاستمتاع بهذا الجمال الربيعي. من بين هذه الأنواع، تبرز كاوازو زاكورا، التي اكتُشفت في مدينة كاوازو بمحافظة شيزوؤكا عام 1972. تمتاز هذه الأزهار بتفتحها المبكر، حيث تبدأ في الإزهار من أوائل فبراير/شباط وحتى أوائل مارس/آذار، وتتميز بلونها الوردي الغامق وحجمها الأكبر مقارنةً بسومي يوشينو. أصبحت كاوازو زاكورا نقطة جذب سياحي بارزة، إذ تمتد أشجارها على طول 4 كيلومترات بمحاذاة نهر كاوازو، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والمصورين الباحثين عن لقطات خلابة.

ولتعزيز الأجواء الساحرة، تُضاء الأشجار يوميًا خلال شهر فبراير/شباط بدءًا من الساعة السادسة مساءً، مما يضفي لمسة سحرية على المشهد الليلي. وبينما تتراقص الأضواء على بتلات الأزهار، يتحول المكان إلى عالم أشبه بالخيال، حيث يمتزج عبق الطبيعة بجمال الإضاءة، مقدمًا تجربة فريدة لا تُنسى.أشجار كاوازو زاكورا في موسم الإزهار في بلدة كاوازو.

إلى جانب مشاهد الساكورا الشهيرة في أنحاء اليابان، تحتضن كاكونوداتي في مدينة سينبوكو بمحافظة أكيتا واحدًا من أروع المشاهد الربيعية. تشتهر هذه المنطقة بأشجار الساكورا المتدلية، التي تضفي لمسة من الأناقة والرقي على الحي التاريخي القديم للساموراي. مع تفتح الأزهار، تمتزج الطبيعة الخلابة بعبق الماضي، حيث تقف المنازل الخشبية القديمة وسط شلالات من الزهور الوردية المتدلية، في مشهد يأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن.

تصل هذه الأشجار إلى ذروة تفتحها من منتصف أبريل/نيسان وحتى نهايته، حيث تتحول كاكونوداتي إلى لوحة طبيعية ساحرة تنبض بجمال الربيع وتاريخ الساموراي العريق. تُعرف هذه الأشجار باسم شيداري زاكورا (枝垂れ桜)، وهي نوع من الساكورا ذات الأغصان المتدلية التي تمنح المكان طابعًا فريدًا ومهيبًا. يُقال إن بعض هذه الأشجار قد زُرعت قبل أكثر من 300 عام، مما يجعلها شاهدة على عصور من التغيرات التاريخية.

يعد شارع الساموراي في كاكونوداتي واحدًا من أفضل الأماكن في اليابان لمشاهدة الساكورا، حيث تمتد صفوف الأشجار على جانبي الطريق، مشكلة نفقًا ورديًا مذهلًا يجذب الزوار من داخل اليابان وخارجها. خلال موسم الإزهار، تتحول المنطقة إلى وجهة مثالية لمحبي التصوير والتاريخ، حيث يمتزج جمال الطبيعة برونق الماضي العريق.



أشجار كاوازو زاكورا المزهرة في بلدة كاوازو. (© بيكستا)



أشجار الساكورا الباكية في سنبوكو في حي الساموراي. (© جمعية سياحة تازاواكو كاكونوداتي)

مباراة بيسبول بين فريقي لوس أنجلوس دودجرز LA Dodgers وشيكاغو كابز Chicago Cubs بطوكيو دوم يومي 18و19 مارس/آذار

يستعد النجم أوتاني شوهي وزميله يوشينوبو ياماموتو للظهور الأول مع فريق لوس أنجلوس دودجرز في مواجهة مرتقبة أمام مواطنيهما سييا سوزوكي وشوتا إيماناغا من شيكاغو كابز، وذلك ضمن افتتاحية موسم دوري البيسبول الأمريكي (MLB) التي ستُقام في قبة طوكيو، أو كما تُعرف بـطوكيو دوم.

تشكل هذه المباراة حدثًا استثنائيًا في عالم البيسبول، حيث يتابع عشاق اللعبة بفارغ الصبر المواجهة التي تجمع بين أربعة من أبرز اللاعبين اليابانيين الذين شقوا طريقهم إلى الدوري الأمريكي. وبفضل هذا اللقاء الفريد، تحظى المباراة بزخم كبير، خاصة أنها تُقام في اليابان، حيث يتمتع أوتاني وسوزوكي بشعبية واسعة.

أما على صعيد التذاكر، فقد وصل سعر مقاعد دايموند بوكس، الواقعة خلف الشبكة الخلفية، إلى 150,000 ين، مع توفر خيارات أخرى بأسعار مرتفعة، بينما تُباع التذاكر العامة فقط عبر نظام القرعة، مما يجعل فرصة الحصول عليها أمرًا صعبًا لعشاق اللعبة. ومع ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على التذاكر، يبدو أن متابعة المباراة عبر التلفاز سيكون الخيار الأمثل للكثيرين.

بلا شك، سيشكل هذا الحدث واحدًا من أبرز الفعاليات الرياضية في ربيع اليابان، حيث تتجه أنظار محبي البيسبول إلى طوكيو دوم لمتابعة هذه المواجهة التي تعكس قوة وتأثير اللاعبين اليابانيين في دوري MLB.



في اتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار: أوتاني شوهي وياماموتو يوشينوبو (كلاهما © يو إس إيه توداي سبورتس عبر رويترز كونكت)؛ إيماناغا شوتا (© تي إن إس/أباكا عبر رويترز كونكت)؛ سوزوكي سييا (© ديفيد سميث/كال سبورت ميديا/سيبا)

إبداعات كابكوم في متحف ناكانو شيما للفنون بأوساكا: 20 مارس/ آذار- 22 يونيو حزيران

منذ تأسيسها في أوساكا عام 1983، أصبحت كابكوم واحدة من أبرز الشركات الرائدة في صناعة ألعاب الفيديو، حيث أبدعت في تقديم سلاسل أيقونية مثل ستريت فايتر، ريزدنت إيفل، ومونستر هنتر. بفضل ابتكاراتها المستمرة، نجحت الشركة في ترك بصمة لا تُمحى في تاريخ الألعاب، حيث جمعت بين الرسوم المذهلة، أسلوب اللعب المبتكر، والقصص العميقة التي أسرت قلوب الملايين حول العالم.

يُعد المعرض الخاص بكابكوم فرصة ذهبية لعشاق الألعاب لاستكشاف العالم الإبداعي لهذه الشركة، حيث سيتم عرض رسومات أصلية نادرة، إلى جانب عبوات الألعاب الكلاسيكية، والملصقات المميزة التي تعكس تطور التصميمات على مر السنين. كما سيتعرف الزوار على القصص الكامنة وراء ابتكار أشهر ألعاب كابكوم، وكيف تطورت هذه العناوين لتصبح رموزًا خالدة في تاريخ الصناعة.

سواء كنت من محبي الألعاب القتالية، أو عاشقًا لألعاب الرعب والبقاء، أو ممن يستمتعون بتحديات الصيد والمغامرة، فإن هذا المعرض يمنحك فرصة لاستكشاف الإرث العريق لكابكوم ومعرفة كيف استطاعت هذه الشركة أن تُلهم أجيالًا من اللاعبين والمطورين على حدٍ سواء.

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ابداعات كابكوم(بإذن من كابكوم)

مهرجان كانامارا: 13 أبريل/ نيسان

تعرف هذه الفعالية عالميًا باسم مهرجان القضيب، وتقام في ضريح كاناياما بمدينة كاواساكي جنوب طوكيو. يتم خلاله استعراض محاريب رمزية على شكل عضو ذكري تجوب الشوارع ضمن طقوس تهدف إلى الدعاء لتحقيق الخصوبة والنجاح في الأعمال. ويُعد هذا المهرجان إحياء لتقليد قديم كانت تنظم فعالياته مومسات خلال فترة إيدو (1603–1868). ما يميز هذا المهرجان أيضًا هو تلك الأكشاك التي تعرض مأكولات ومنتجات مصممة على شكل عضو ذكري، مما يضفي على الفعالية طابعًا فريدًا ويجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، إذ يحرص السياح على توثيقه ومشاركة صورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



مهرجان كانامارا. (© دي بي إيه/تحالف الصور عبر رويترز كونكت)

أوساكا إكسبو 2025: 13 أبريل/نيسان-13 أكتوبر/تشرين الأول

معرض إكسبو 2025، الذي سيقام في أوساكا، سيكون حدثًا عالميًا مميزًا تحت شعار ”مستقبل المجتمع“، حيث يجمع بين الابتكار والاستدامة والتعاون الدولي. ما يلفت الأنظار في هذا المعرض هو تصميمه المعماري الفريد، حيث تم ابتكار معلم ضخم على شكل حلقة خشبية يبلغ محيطها كيلومترين، في تجسيد لرؤية تجمع بين الأصالة والحداثة.

سيتم توزيع الأجنحة التي تبنيها المجموعات والشركات اليابانية على طول الجزء الخارجي من هذه الحلقة، مما يتيح لها عرض أحدث الابتكارات والتقنيات. أما المساحة الداخلية، فستُخصص لأجنحة الدول المشاركة من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز فرص التواصل والتبادل الثقافي والمعرفي.

يعكس هذا التصميم رؤية مبتكرة تهدف إلى خلق بيئة ديناميكية تحفّز التعاون وتبادل الأفكار لبناء مستقبل مشترك يعزز التفاهم العالمي. ومن المتوقع أن يصبح المعرض منصة لتقديم حلول لمختلف القضايا العالمية، مثل الاستدامة، والصحة، والتكنولوجيا المتقدمة، مما يجعله حدثًا استثنائيًا يترقبه العالم أجمع.



صورة لتصميم موقع أوساكا إكسبو. (بإذن من جمعية اليابان لمعرض أوساكا إكسبو 2025، © جيجي برس)

الكنوز الوطنية لليابان في متحف مدينة أوساكا للفنون الجميلة: 26 أبريل/نيسان-15 يونيو/حزيران

سيكون معرض إكسبو 2025 في أوساكا فرصة استثنائية لاستعراض نحو 130 كنزًا وطنيًا من مختلف أنحاء اليابان، مما يتيح للزوار الاطلاع على جوانب مميزة من التراث الثقافي والفني للبلاد. ستتضمن المعروضات قطعًا أثرية متنوعة تمتد عبر العصور، بدءًا من الفخار الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، مرورًا باللوحات والسيوف المتقنة من فترة إيدو، وصولًا إلى روائع الفنون اليابانية التي تعكس تطور الجماليات والتقاليد.

يهدف هذا المعرض إلى تسليط الضوء على الإرث الثقافي الغني لليابان، وإتاحة الفرصة للزوار لاكتشاف تنوع الأساليب الفنية والحرفية التي شكلت الهوية البصرية للبلاد عبر التاريخ. ومن خلال هذه المجموعة النادرة، سيتمكن الجمهور من استكشاف الروابط العميقة بين الفنون اليابانية ومراحل تطورها، مما يجعل هذه الفعالية تجربة ثقافية لا تُفوّت ضمن فعاليات إكسبو 2025.



.سيتم عرض وعاء ”كاينغاتا“ (المصنوع على شكل لهب)، يعود تاريخه إلى حوالي 5400 إلى 4500 عام مضت، وسيتم عرضه طوال فترة المعرض (© متحف مدينة توكاماشي). كما ستُعرض بدلة درع محارب من القرن الثاني عشر، وستمتد فترة العرض من 20 مايو/أيار إلى 15 يونيو/حزيران (© متحف محافظة أوكاياما)

مهرجان كاندا: 10-11 مايو/أيار

يُعد هذا المهرجان الأهم في طوكيو، إذ يمتد تاريخه لعدة قرون ويُقام بنسخته الكاملة مرة واحدة فقط كل عامين. يتميز الحدث بالموكب الاحتفالي المهيب الذي يضم 200 ضريح محمول، يرفعه المشاركون الذين يرتدون سترات ”هانتن“ التقليدية، ما يضفي على الأجواء طابعًا تراثيًا أصيلًا.

ولا تقتصر أجواء الحماس على المشاركين فحسب، بل تمتد لتشمل الجماهير التي تتفاعل بحماسة، حيث تنغمس في روح المهرجان وتصبح جزءًا من هذا المشهد الثقافي الفريد، الذي يجسد مزيجًا من التقاليد العريقة والحيوية المجتمعية.



تتجمع الأضرحة المحمولة عند معبد كاندا يوم 14 مايو/أيار 2023. (© جيجي برس)

مهرجان أوي 15 مايو/أذار

يعود تاريخ المهرجان الرئيسي لمعبدي شيموغامو وكاميغامو في كيوتو إلى حوالي 1500 عام، ويُعد أحد أقدم المهرجانات في اليابان. تنطلق فعالياته بسلسلة من الطقوس والاحتفالات التي تبدأ في أوائل مايو/ أيار، إلا أن الحدث الأبرز هو الموكب الاحتفالي الذي يتحرك من القصر الإمبراطوري في كيوتو، مارًا بمعبد شيموغامو، وصولًا إلى معبد كاميغامو.

يشارك في هذا الموكب حوالي 500 شخص، يرتدون أزياء تقليدية تعكس أنماط حياة النبلاء في فترة هييان (794–1185). وعلى امتداد الطريق الذي يمتد لمسافة 8 كيلومترات، يتحول المشهد إلى لوحة حية نابضة بالألوان والتاريخ، تجسد روح العصر الإمبراطوري وتقاليده العريقة.



موكب مهرجان أوي 15 ماي/أذار 2024. (© جيجي برس)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: أشجار الساكورا المتدلية في حي الساموراي في سينبوكو، أكيتا. © جمعية تازاواكو كاكونوداتي للسياحة)