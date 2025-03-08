تكنولوجيا المستقبل.. مركز متنقل للتحكم بالسفن المسيرة لمواجهة الأزمات في اليابان

في خطوة مبتكرة نحو تعزيز التكنولوجيا البحرية، جاء مشروع ”MEGURI2040“ ليضع أسسًا جديدة في مجال السفن المسيرة، مقدماً حلًا فريدًا يعزز من قدرة العمليات البحرية. ومن بين أحدث تطورات هذا المشروع، تم الكشف عن مركز دعم بري متنقل، وهو إضافة ثورية تهدف إلى تحسين وتسهيل تشغيل السفن بشكل أكثر فعالية. وقد أُزيح الستار عن هذا المركز أمام وسائل الإعلام في الخامس من فبراير/شباط الماضي، في حدث مميز جرى في ملعب أومي نو موري للألعاب المائية في حي كوتو، طوكيو.

مركز دعم بري للمراقبة عن بُعد للسفن المسيرة

عند النظر إليه من الخارج، بدا للوهلة الأولى وكأنه مقطورة تخييم عائلية مزخرفة برسومات جميلة. لكن ما إن دخلت إلى داخله، حتى تبيّن أنه يشبه إلى حد كبير قمرة قيادة طائرة مقاتلة.

إنه مركز دعم بري متنقل تم تطويره من قبل مشروع ”MEGURI 2040“، الذي يسعى لتحقيق هدف طموح: أن تصبح نصف السفن المحلية في اليابان مسيرة عن بُعد بحلول عام 2040. يتسم هذا المركز بتقنيات متطورة تشمل أحدث معدات الاتصال والشاشات الكبيرة التي تتيح مراقبة السفن عن بُعد، بل والتحكم فيها في حالات الطوارئ.



لجذب اهتمام الأطفال أيضًا إلى السفن المسيرة، تم الإعلان عن طلب رسومات التصميم الخارجي، وتم تنفيذها بطريقة مبهجة.



تم توزيع الوظائف الضرورية للدعم عن بُعد بشكل مدمج.

يضم مشروع”MEGURI 2040“، الذي أطلقته مؤسسة نيبون في عام 2020، 53 شركة متنوعة تشمل شركات بناء السفن، والشحن، ومصنعي المعدات البحرية، بالإضافة إلى شركات التجارة والاتصالات، وكذلك الشركات المعنية بالذكاء الاصطناعي. حتى الآن، تم بنجاح اختبار ست سفن مسيرة، بما في ذلك سفينة سياحية صغيرة، وعبّارة ركاب كبيرة، وسفينة حاويات.

في عام 2022، تمثل التحدي في تشغيل سفينة مسيرة في رحلة ذهاب وإياب من خليج طوكيو إلى خليج إيسي، بمسافة تصل إلى 790 كيلومترًا، عبر منطقة بحرية مكتظة يمر فيها نحو 500 سفينة يوميًا. تم تحقيق نسبة تشغيل عالية عن بُعد بلغت 99.7% في رحلة العودة. وقد تم توفير الدعم اللوجستي لهذه العمليات من خلال مركز الدعم البري الذي أُقيم في منطقة ماكوهاري في محافظة تشيبا. هذا المركز يُعتبر ضروريًا لضمان تشغيل السفن بشكل آمن عن بُعد، حيث يقوم بجمع معلومات حول المسارات والطقس، ويراقب حالة المحرك، ويمكنه حتى تشغيل السفينة عن بُعد في حالات الطوارئ.



نجحت سفينة الحاويات ”سوزاكو“ (الحمولة الإجمالية: 749 طنًا) في تجربة تشغيلها عن بُعد بين خليج طوكيو وخليج إيسي.



مقصورة التشغيل في مركز الدعم البري الدائم في ماكوهاري.

وظائف سحابية للعمل في حالات الطوارئ

في إطار مشروع”MEGURI 2040“، تم تحديد عام 2023 كمرحلة ثانية نحو الاستفادة العملية من السفن المسيرة في المجتمع. تهدف هذه المرحلة إلى تنفيذ رحلات تجريبية لسفن تحمل مسافرين، بالإضافة إلى بناء سفن حاويات جديدة مجهزة بجميع الأنظمة اللازمة للتشغيل عن بُعد، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين هذه التكنولوجيا المتقدمة والمجتمع البحري العالمي. وقد أُطلقت هذه المبادرة بفضل التعاون بين 53 شركة من مختلف القطاعات، بما في ذلك شركات بناء السفن والشحن، ومصنعي المعدات البحرية، وكذلك الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتجارة والاتصالات.

في يوليو/تموز من عام 2024، تم إنشاء مركز دعم بري جديد في مدينة نيشينوميا بمحافظة هيوغو، الذي يتيح مراقبة وتشغيل عدة سفن عن بُعد في وقت واحد. يتيح هذا المركز تقنيات حديثة لمراقبة حالة المحركات، المسارات، والطقس، بما يضمن تنفيذ العمليات بشكل آمن وسلس. وقد كان أحد التحديات الكبرى التي أُثيرت في هذه العملية هو توفير الدعم في حالات الطوارئ أو في حال حدوث انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما دفع إلى تطوير نسخة متنقلة من المركز لمواجهة هذه الظروف الطارئة، مما يعزز قدرة النظام على الاستمرار في العمل في أي مكان وفي أي وقت.



يتم القيام بتجارب عملية طويلة الأمد على سفينة ”أورينبيا دريمسيتو“، التي تربط بين ميناء أوكاياما وجزيرة شودوشيما النائية، من خلال تشغيلها المعتاد. (الصورة مقدمة من مؤسسة نيبون)



الجانب الأيسر للمقطورة عبارة عن رسم للبحر ليلًا. مستوحى من صورة سفينة مسيرة تعمل على مدار اليوم.

تضم المقطورة نظام تشغيل للرحلات المسيرة يعتمد على الخدمات السحابية، حيث تجمع جميع وظائف التشغيل عن بُعد في مساحة طولها 7 أمتار. تم تصميم المقطورة لتكون محورية في دعم العمليات البحرية في الحالات الطارئة، حيث يمكن سحب المركبة إلى مكان آمن في حال وقوع كارثة أو أي حالة طوارئ أخرى، ليتم تشغيلها باستخدام الطاقة التي يتم توفيرها من مصادر الطاقة المنزلية أو المركبات الكهربائية، مما يضمن استمرارية العمليات دون انقطاع.

المقاعد في مقصورة التشغيل تتميز بتصميم ترادفي حيث تصطف المقاعد في الأمام والخلف. في الأمام، يتم دعم قبطان السفينة من خلال الخرائط البحرية المحدثة وكاميرات مراقبة هيكل السفينة التي توفر رؤية شاملة للسفينة. بينما في الجزء الخلفي من المقطورة، يتم عرض شاشة مراقبة نظام المحرك، مما يتيح لكبير المهندسين متابعة أداء المحركات والتأكد من سير العمليات بسلاسة. هذا التنسيق يضمن تعاونًا مثمرًا بين القبطان والمهندسين لتنسيق جميع الجوانب الفنية والعملياتية للسفينة.

من جهة أخرى، يعتمد نظام الاتصال على الأقمار الصناعية ”ستارلينك“ للاتصال، والذي يضمن التواصل المستمر بين المقطورة والسفينة رغم المسافات الكبيرة. وعندما تكون الإشارة ضعيفة، يمكن للنظام التحول إلى خطوط LTE (نظام الاتصال المتنقل من الجيل الرابع) أو استخدام تقنيات أخرى، مما يعزز من قدرة النظام على دعم تشغيل سفن متعددة عن بُعد بشكل فعال وموثوق.



يتيح المقعد الأمامي للقبطان والمقعد الخلفي لكبير المهندسين القيام بمهامهما.



هوائي شبكة ستارلينك الفضائية مثبت في مقدمة سطح المقطورة.

تطوير بهدف الاستخدام على نطاق واسع

يغطي قطاع الشحن البحري حوالي 40% من خدمات النقل اللوجستي المحلي في اليابان، لكنه يواجه تحديات كبيرة بسبب تقدم العمر السريع للبحارة، حيث تزيد أعمار نصفهم عن خمسين عامًا. كما أن 70-80% من الحوادث البحرية ناجمة عن أخطاء بشرية، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة العمليات البحرية وكفاءتها. وفي ضوء هذه التحديات، تسعى اليابان إلى إيجاد حلول مبتكرة لتحسين الوضع.

يقول أونو ميتسويوكي، المدير التنفيذي لمؤسسة نيبون: ”نأمل أن نحقق الاستفادة العملية من السفن المسيرة في المجتمع في أقرب وقت ممكن من أجل حل مشكلة نقص الموارد البشرية وتحسين السلامة“. هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تجاوز القيود البشرية وتبني تكنولوجيا حديثة تساهم في تعزيز الأداء والسلامة. وأوضح أنه سيتم مشاركة نتائج الاختبارات التجريبية مع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، فضلاً عن المنظمة البحرية الدولية، وهي خطوة أساسية لتطوير القوانين المحلية والدولية المتعلقة بهذه التكنولوجيا. كما سيتم تقديم مقترحات فعالة لتطوير الأنظمة الحالية، بما في ذلك مراجعة أنظمة التأمين والتأهيل البحري، لضمان تنفيذ السفن المسيرة بشكل آمن وفعال.



بذلك، يفتح هذا المشروع آفاقًا جديدة للقطاع البحري الياباني، حيث يتم تكييف الأنظمة القديمة مع تطورات العصر الرقمي لتلبية احتياجات المستقبل.

بذلك، يفتح هذا المشروع آفاقًا جديدة للقطاع البحري الياباني، حيث يتم تكييف الأنظمة القديمة مع تطورات العصر الرقمي لتلبية احتياجات المستقبل.

وخلافًا لمراكز الدعم البري الدائمة، التي تضم مجموعة من الوظائف، فقد تم تصميم النوع المتنقل بحيث يمكن استخدامه على نطاق واسع، مع إبقاء تكلفة المعدات، بما في ذلك معدات الاتصالات الداخلية، في حدود ثلاثين مليون ين تقريبًا. وهذا من شأنه أن يجعل من الممكن النظر في إدخال النظام حتى في مناطق الجُزر النائية حيث ينخفض عدد السكان. ويتمتع الحجم الصغير لمركز الدعم البري المتنقل بإمكانيات كبيرة لحماية مستقبل الشحن البحري.



عند إجراء المقابلة، كانت يتم إمداد المقطورة بالطاقة من سيارة نيسان ”ليف“ الكهربائية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، المقابلة والنص والصور: هاشينو يوكينوري قسم التحرير في Nippon.com، صورة العنوان الرئيسي: مركز الدعم البري المتنقل ومقصورة التشغيل)