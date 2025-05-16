من المطبخ إلى الفصل: كيف تصنع اليابان جيلًا صحيًا عبر الوجبات المدرسية؟

في مدارس اليابان اليوم، لا تقتصر وجبات الغداء على مجرد تناول الطعام، بل تتحول إلى دروس حية في الثقافة والصحة. ففي القرن الحادي والعشرين، أصبح تعليم الغذاء جزءاً لا يتجزأ من الحياة المدرسية، حيث يتعرف الأطفال على المنتجات المحلية والأطباق العالمية، ويتعلمون أهمية التغذية السليمة، وكل ذلك من خلال وجباتهم اليومية.

الاعتماد على الإنتاج المحلي

عقب انهيار الفقاعة الاقتصادية اليابانية عام 1991، شهدت البلاد فترة طويلة من الركود. ونتيجة لذلك، شرعت الحكومة في تنفيذ إصلاحات إدارية ومالية بهدف تقليل الإنفاق، وشملت هذه الإجراءات وجبات الغداء المدرسية. ففي عام 1997، اتخذ مجلس الوزراء قرارًا بالتقليص التدريجي للأنظمة التي كانت تهدف إلى ضمان توفير إمدادات ثابتة لهذه الوجبات. ومن بين الإجراءات التي أدت إلى إنهاء نظام التوريد المركزي، الذي كان قائمًا منذ السنوات الأولى التي تلت الحرب، إلغاء الحكومة للدعم المقدم للأرز المستخدم في وجبات الغداء المدرسية في مارس/أذار عام 2000. ومنذ ذلك التاريخ، أصبحت الأطعمة المقدمة في المدارس تعكس الطابع المحلي والظروف الخاصة بكل محافظة.

استلهامًا من مبادرة ”تناول الطعام المحلي“، تبنت هيئة التعليم في محافظة سايتاما في العام المالي 1998 شعارًا يهدف إلى إدخال “نعمة النكهات المحلية الأصلية” في وجبات الغذاء المدرسية. ويتذكر أحد المعلمين الذين عاصروا تلك الفترة أن تطبيق الفكرة لم يكن يسيرًا في البداية، حيث يقول:“ واجهنا صعوبة في إيصال فكرتنا للناس، فبدأنا بالتوجه مباشرة إلى المزارعين، نقنعهم ونطلب منهم تزويدنا بالمنتجات الغذائية بشكل مباشر”.



يتعلم الأطفال كيفية زراعة الأرز والطريق الذي يسلكه حتى يصل إلى مدرستهم (© متحف تاريخ وجبات الغذاء المدرسية)

في مدينة إيميزو بمحافظة توياما، أطلقت جمعية تعاونية لصيادي الأسماك مبادرة لإدراج سلطعون الثلج الأحمر المحلي الفاخر – وهو من المنتجات الإقليمية المميزة – ضمن قوائم الوجبات المدرسية. وقد تحدث ممثلو الجمعية إلى الأطفال عن هذا النوع من السلطعون، موضحين طرق صيده وكيفية تناوله، مما أتاح للتلاميذ فرصة تذوق طعام شهير من منطقتهم إلى جانب التعرف عليه والتعلم عنه بطريقة مباشرة.

التثقيف الغذائي

منذ فترة، أصبح من الصعب على العائلات تناول الوجبات معًا، وذلك بسبب تأخر الأطفال في العودة إلى المنزل نتيجة حضورهم دروس التقوية، بالإضافة إلى ازدياد عدد الأسر التي يعمل فيها كلا الوالدين. كما ساهم انتشار مطاعم الوجبات السريعة والمتاجر الصغيرة في تسهيل الحصول على وجبات سريعة وغير مكلفة. هذه التغيرات المتسارعة في أنماط تناول الطعام أثارت القلق بشأن التغذية غير المتوازنة لدى الأطفال.

سعت الحكومة جاهدة لمواجهة هذه الإشكالية من خلال دمج التثقيف الغذائي في نظام وجبات الغداء المدرسية. ويهدف هذا المسعى إلى تزويد الأطفال بالمعرفة اللازمة حول الغذاء وتنمية عادات غذائية صحية لديهم. وقد تجسدت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه بتعيين معلمي تغذية في أبريل/نيسان من عام 2005، تلاها إقرار قانون التغذية الغذائية والتعليم في يوليو من العام نفسه. وفي يونيو/حزيران 2008، تم إدخال تعديل على قانون برنامج الغداء المدرسي أكد على الأهمية البالغة لمفهوم ”الشوكو إيكو“، الذي يشمل التثقيف بكل ما يتعلق بالغذاء والتغذية.

تتمحور النقاط الرئيسية في هذا التعليم حول المجالات الستة التالية.

أهمية تناول الطعام في أوقات الوجبات التأثيرات على الصحة الجسدية والعقلية القدرة على اختيار الطعام المناسب تنمية روح الامتنان تعزيز المهارات الاجتماعية فهم ثقافة الطعام

الهدف العام هو تنمية المهارات اللازمة لدى الأطفال لتمكينهم من عيش حياة صحية مزدهرة من خلال تبني عادات غذائية سليمة تستمر معهم مدى الحياة. وفي هذا الإطار، تندرج الجهود الرامية إلى الاستفادة من المكونات المحلية وإعداد قوائم طعام متنوعة تراعي التوجهات العالمية في مجال الغذاء.



إعادة تمثيل لوجبة غذاءٍ ذي طابعٍ كاميروني قُدِّمت في ناكاتسوئه، أويتا، التي استضافت منتخب الكاميرون الوطني خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2002 التي أُقيمت في اليابان وكوريا الجنوبية (© متحف تاريخ الوجبات الغذائية المدرسية)

شهدت السنوات التي استضافت فيها اليابان بطولات رياضية كبرى تنوعًا ملحوظًا في الأطباق المقدمة ضمن الوجبات المدرسية. فعلى سبيل المثال، خلال كأس العالم لكرة القدم 2002، وكأس العالم للرجبي 2019، وأولمبياد طوكيو 2021، قامت المناطق التي استضافت الفرق الزائرة بإدراج أطباق من بلدان تلك الفرق ضمن الوجبات المقدمة للأطفال، في إطار تعزيز التبادل الثقافي والتعرف على المأكولات العالمية.

حرصت الحكومات المحلية كذلك على تقديم قوائم طعام مستوحاة من مطابخ المدن الأجنبية التي تربطها بها علاقات صداقة وتعاون. وقد أثمر ذلك عن تنوع في الأطباق المقدمة، حيث يمكن ملاحظة زيادة في استخدام مكونات معينة مثل الفاصوليا والطماطم في الوصفات المستوحاة من الأمريكيتين، أو الاعتماد على اللحوم والبطاطس في الأطباق ذات الطابع الأوروبي. وعلى الرغم من تزايد فرص السفر إلى الخارج في العصر الحالي، تظل وجبات الغداء المدرسية فرصة قيمة لتجربة نكهات جديدة من مناطق العالم التي قد يصعب على الكثيرين زيارتها من اليابان، مما يحمل في طياته فوائد تعليمية وثقافية كثيرة.



وجبة غداء مدرسية مُعدّة لدراسة ثقافة الطعام الإيطالي (© متحف تاريخ وجبات الغذاء المدرسية)

ارتفاع التكاليف

يمكن تقسيم طرق تقديم الوجبات المدرسية بشكل عام إلى ثلاث فئات رئيسية. الأولى هي أن تقوم المدارس بإعداد وجباتها بنفسها في مطابخ مخصصة داخل المدرسة. أما الثانية فتتمثل في إعداد الوجبات داخل مراكز مخصصة للوجبات المدرسية، والتي تقوم بتوزيعها على عدة مدارس. أما الفئة الثالثة فتشمل طرقًا أخرى، مثل التوصيل من قِبل شركات خاصة.

يُراعى في تطبيق كل أسلوب من أساليب توفير وجبات الغداء المدرسية الظروف المحلية الخاصة بكل منطقة. وفي جميع الأحوال، تحتل السلامة الغذائية أولوية قصوى، حيث تُطبق معايير نظافة دقيقة وشاملة تغطي جوانب متعددة تشمل إدارة المرافق، والتعامل مع الأطعمة، وعمليات التحضير. ولمواجهة المخاطر المحتملة مثل الانتشار المفاجئ لفيروس النورو وارتفاع حالات الحساسية الغذائية بين الأطفال في السنوات الأخيرة، تُتخذ إجراءات منهجية مستمرة تتضمن تحديث الإرشادات وتطبيق أنظمة إدارة فعالة.



أنواع مختلفة من الخبز تُقدّم في وجبات الغداء المدرسية (© متحف تاريخ وجبات الغذاء المدرسية)

تُقسَم عادةً تكاليف الوجبات المدرسية بين الحكومات المحلية وأولياء الأمور أو الأوصياء، حيث تتحمل الجهات الحكومية نفقات المرافق والصيانة والعمالة والخدمات الأساسية، في حين تقع مسؤولية تمويل المواد الغذائية على عاتق الأسر. ومع ذلك، شهد هذا النظام ضغوطًا متزايدة نتيجة لتأثيرات عالمية متعددة، من أبرزها اضطرابات إمدادات الحبوب عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع أسعار النفط الخام وأعلاف الحيوانات، إلى جانب التغيرات المناخية غير الطبيعية عالميًا، وتفشي إنفلونزا الطيور. وقد تسببت هذه العوامل في ارتفاع حاد بأسعار المكونات الغذائية خلال السنوات الأخيرة، مما جعل مساهمات أولياء الأمور غير كافية لتغطية التكاليف. كما أدى الارتفاع الكبير في أسعار الأرز منذ صيف العام الماضي إلى تفاقم العبء المالي. وبناءً على ذلك، أصبحت الحاجة ماسة إلى تبني سياسات دعم جديدة تضمن استدامة نظام الوجبات المدرسية وجودته.

أظهر مسح صادر عن وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا أنه حتى شهر مايو من عام 2023، قُدمت وجبات الغذاء المدرسية لما يقارب 9.2 مليون طفل في نحو 29,204 مدرسة ابتدائية وإعدادية في مختلف أنحاء اليابان. وفي سياق متصل، كشف مسح أجراه مكتب مجلس الوزراء في عام 2021 أن 14% من الأطفال، أي ما يعادل طفلًا واحدًا من بين كل سبعة أطفال تقريبًا، حصلوا على شكل من أشكال الدعم الحكومي لضمان حصولهم على وجبات الغداء المدرسية. وكما أشرت سابقًا، يقوم نظام وجبات الغداء المدرسية على مبدأ أساسي وهو ضمان توفير الغذاء لجميع الأطفال بغض النظر عن أوضاعهم المعيشية. وتظل هذه المبادرة قائمة حتى في هذا العصر الذي يُعتبر عصرًا من الرخاء والوفرة.

تخفيف الأعباء

أظهرت نتائج مسح آخر أجرته وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا (ميكست) أنه بحلول سبتمبر 2023، كانت حوالي 30% من البلديات في اليابان، أي ما يعادل 547 بلدية، توفر وجبات غداء مدرسية مجانية بالكامل لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية الحكومية. وقد مثّل هذا الرقم زيادة تقارب سبعة أضعاف مقارنة بنتائج مسح مماثل أُجري في عام 2017، مما يشير إلى اتجاه متزايد نحو توفير وجبات غداء مجانية كجزء من الجهود المبذولة لتشجيع السكان على الإنجاب من خلال تخفيف الأعباء المالية المترتبة على ذلك.

منذ يناير 2025، أصبحت الوجبات المدرسية مجانية في جميع بلديات طوكيو. ومع ذلك، ظهرت انتقادات تتعلق بالتفاوت في حصول الأطفال على وجبات مجانية بحسب مكان إقامتهم، حيث يرى البعض أن توفير الوجبات المدرسية المجانية يجب أن يكون من مسؤولية الحكومة المركزية. وقد أصبح هذا الموضوع محور نقاش كبير في مجلس الشعب. ورغم أهمية هذا الجدل، فإن الحفاظ على نظام الوجبات المدرسية في اليابان يتطلب منا أيضًا التفكير في كيفية تقديم وجبات غذائية صحية ومناسبة للأطفال.

بصفتي مديرًا لمتحف تاريخ وجبات الغداء المدرسية، أود أن أشير إلى أن المتحف يضم معروضات متنوعة تشمل نماذج محاكاة لوجبات الغداء المدرسية التي كانت تقدم في الماضي، بالإضافة إلى صور وثائقية ذات صلة. وتُعد هذه المعروضات بمثابة نافذة تعكس الخلفية الاجتماعية والاقتصادية والوضع الغذائي السائد في تلك الفترات. كما أنها تسلط الضوء على الجهود الحثيثة والحماس الكبير وتجاوز التحديات التي بذلها الرواد الأوائل في سبيل توفير هذه الوجبات للأطفال. ومن خلال هذه المعروضات، نلمس بوضوح تطلعاتهم الصادقة نحو ضمان نمو صحي ومستقبل مشرق لأجيال المستقبل من الأطفال.



زوار من تايوان يعملون في مجال تقديم الوجبات المدرسية يطّلعون على معروضات تَعرض تاريخ هذه الوجبات في اليابان (© متحف تاريخ الوجبات المدرسية)

أرغب أن يستمتع الأطفال بوجبة الغداء المدرسية اليوم بابتسامة، وأن يتشوقوا لما سيتناولونه في الغد. كما أتمنى أن يتعلموا قيمة حياتهم، ويدركوا الجهود التي يبذلها من يزرع الطعام ويُعدّ الوجبات، وأن يفكروا في المجتمع والعالم من حولهم. وباعتباري جزءًا من منظومة الوجبات المدرسية، سأبذل كل ما في وسعي لتحقيق هذا الهدف وجعل هذه الرؤية واقعًا ملموسًا.

(المقالة الأصلية نُشرت باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ممثل عن تعاونية مصايد الأسماك يشرح لطالبات المدارس الابتدائية كيفية إزالة القشرة عن سلطعون الثلج الأحمر المُقدَّم ضمن وجبة الغداء المدرسية في مدينة إيميزو، بمحافظة توياما. تم التقاط الصورة في 8 أكتوبر 2024. © مجلس التعليم في إيميزو)