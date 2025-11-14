كاراكامي... قصة ورق يروي ألف عام من الجمال الياباني

كادت صناعة كاراكامي إيدو، ذلك الورق الزخرفي التقليدي الذي يجسّد روح الجمال الياباني، أن تندثر وسط دوامات الكوارث والحروب والازدهار الاقتصادي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية. ومع سيطرة الإنتاج الضخم على الحرف اليدوية، برز أحد تجار الجملة في طوكيو ليقود جهودًا استمرت عقودًا لإحياء هذا الفن العريق وصون تقنياته من النسيان.

ما هو فن إيدو كاراكامي

كاراكامي هو مصطلح قد يبدو غريبًا حتى بالنسبة للكثير من اليابانيين اليوم، ومع ذلك فإن هذا الفن العريق ظل جزءًا أصيلًا من الديكورات الداخلية التقليدية في اليابان، خاصة في أبواب الفوسوما المنزلقة المستخدمة في المنازل والمعابد.

ويُصنع الكاراكامي من ورق الواشي المصنوع يدويًا، وتُطبع عليه نقوش دقيقة باستخدام قوالب خشبية منحوتة أو قوالب استنسل، ليجسد تزاوجًا بين الفائدة العملية والجمال الفني الذي توارثته الأجيال.

في طوكيو، تقف شركة طوكيو ماتسويا — التي يقع مقرها قرب منطقة أساكوسا — كأحد أبرز حماة هذا الإرث. تأسست الشركة عام 1690 كناشر للكتب الشعبية، لكنها سرعان ما بدأت بتوريد ورق الواشي للمعابد القريبة، كما تشرح كونو أياكو من قسم تخطيط المنتجات. وبعد الحرب العالمية الثانية، تحوّل الكاراكامي إلى منتجها الرئيسي، لتستمر بذلك في دعم الصناعة التقليدية وإبقائها حيّة في وجه التحديث السريع.



كونو أياكو في صالة عرض شركة طوكيو ماتسويا، بينما يظهر المبنى الرئيسي للشركة على الجانب الأيمن. (بتصريح من: طوكيو ماتسويا)



منشور خشبي من أواخر فترة إيدو (1603–1868) يوضح تصنيفات المنتجات الورقية. ويوجد في المربع الأوسط الأيمن إشارة إلى أنواع الكاراكامي الحديثة. (© كاواموتو سايّا)

وتعني كلمة كاراكامي حرفيًا ”ورق تانغ“، تعود أصوله إلى الصين قبل أن يُستقدم إلى اليابان خلال فترة هييآن (794–1185). وقد كان هذا الورق في تلك الحقبة، رمزًا للأناقة والرقي بين طبقة النبلاء، حيث استُخدم في كتابة القصائد الشعرية بخط جميل ومهذب. وتوسّع استخدامه مع مرور الزمن، ليشمل الشاشات القابلة للطي والعناصر الزخرفية الداخلية الأخرى، ما مهد الطريق لاعتماده في تزيين الأبواب المنزلقة داخل البيوت اليابانية التقليدية.



فُسُوما مُكوَّن من 12 ورقة كاراكامي متصلة، حيث يمتد النمط بسلاسة عبر جميع الألواح.(© كاواموتو سايّا)

ازداد عدد سكان إيدو (طوكيو حاليًا) بشكل كبير بعد أن أسست شوغونية توكوغاوا عاصمتها هناك. هاجر حرفيو كيوتو، ورثة تقاليد الكاراكامي، إلى المدينة القلعة ونقلوا تقنياتهم. بدأ الحرفيون المحليون في ابتكار تصاميم تعكس أذواق سكان إيدو، وتضمنت الزهور والنباتات والخطوط الأنيقة والأنماط الشبكية. فظهرت تشكيلة نابضة بالحياة من الكاراكامي.



الجهة الخلفية لقالب خشبي من فترة إيدو. تُشير النقوش إلى ”سبتمبر، كاي إي 4، عام الخنزير“، ما يؤرخ له بسنة 1851. (© كاواموتو سايّا)



مع تحسّن تقنيات صناعة الورق كبير الحجم، تزايدت أيضًا أحجام القوالب الخشبية، ما أتاح ابتكار تصاميم أكثر تفصيلاً وتعقيدًا. (© كاواموتو سايّا)

إحياء فن الكاراكامي بعد قرن من الكوارث

أدت الحرائق المتكررة في إيدو (الاسم القديم لطوكيو) إلى زيادة الطلب على ورق الفوسوما المستخدم في الأبواب المنزلقة، ما أدى إلى ازدهار إنتاج الكرّاكامي في تلك الحقبة. لكن هذا الازدهار لم يدم طويلًا؛ إذ دمّر زلزال كانتو الكبير عام 1923 آلاف القوالب الخشبية المنحوتة التي تُستخدم في الطباعة. وبعد أن جرى ترميم بعضها أو نحت نسخ جديدة منها، جاءت الغارات الجوية على طوكيو عام 1945 لتأتي على ما تبقى.

وعلى الرغم من محاولات إحياء القوالب الخشبية الكبيرة بعد الحرب، إلا أن العديد من المصانع اضطر إلى تقليص أعماله أو إغلاق أبوابه، فانخفض إنتاج الكاراكامي اليدوي بشكل حاد، وكاد الفن أن يختفي.

انضم بان ريهي (ميتسوهيرو)، والد كونو أياكو والرئيس الحالي لشركة طوكيو ماتسويا، إلى شركة العائلة عام 1963، خلال فترة ازدهار قطاع البناء في اليابان، حين تحول الطلب إلى ورق الفوسوما المطبوع آليًا والمُنتج بكميات ضخمة.

لكن بان، الذي تأثر بجمال كتالوجات عينات التصميم ما قبل الحرب، شعر بالأسف لاختفاء تلك الأنماط الدقيقة من السوق. وإيمانًا منه بأن الكاراكامي ليس مجرد مادة بناء، بل فنٌ يعكس روح إيدو القديمة، جعل من إحياء كاراكامي إيدو رسالته الأساسية.



كتالوج يعود إلى ما قبل الحرب يضم عينات تصاميم شركة طوكيو ماتسويا.(© كاواموتو سايّا)

بدأ بان بزيارة الحرفيين واحدًا تلو الآخر، مكتشفًا قوالب خشبية منسية ومهملة كانت ترقد في الورش القديمة. وبجهدٍ دؤوب، أعاد تصميم نقوش الكاراكامي التقليدية التي عُثر عليها في المنازل التاريخية والمعابد، ساعيًا إلى إحياء الأنماط التي كادت أن تضيع.

وبعد أكثر من ثلاثة عقود من التفاني، أصدر عام 1992 كتالوجًا جديدًا بعنوان «إرودوري» (اللون)، ضم 393 نموذجًا من أوراق الواشي المصنوعة يدويًا وأعمال كاراكامي إيدو المستعادة بعناية.

في عام 1999، صنّفت الحكومة اليابانية كاراكامي إيدو ضمن المنتجات الحرفية التقليدية، وهو اعتراف رسمي أعاد تسليط الضوء على هذا الفن العريق. لكن في الوقت نفسه، كان كثير من الحرفيين المخضرمين قد بلغوا سن الشيخوخة، مما أثار قلق بان بشأن مستقبل الحرفة.

وبهدف حماية تقليد يمتد لأكثر من ألف عام، أنشأ قسم إنتاج داخليًا في شركة طوكيو ماتسويا لتصنيع الكاراكامي داخل الشركة نفسها، جامعًا بين حرفية الماضي ودقة الحاضر تحت سقفٍ واحد.

نقل الأنماط يدويًا

يستخدم فنانو كاراكامي إيدو تقنيات متخصصة، مثل الطباعة على الخشب، وطباعة الأنماط يدويًا باستخدام تانين الكاكي، ورش رقائق الذهب والفضة، لخلق مجموعة واسعة من التأثيرات الزخرفية. وقد عرض تاكاسوجي يويا، رئيس قسم الإنتاج، أسلوبه في الطباعة اليدوية على الخشب باستخدام أصباغ الميكا الذهبية.



يقوم تاكاسوغي بتطبيق الأصباغ الممزوجة على منخل مشدود بالقماش، لتنساب الصورة بسلاسة على الورق. (© كاواموتو سايّا)

باستخدام المبدأ نفسه لطباعة القوالب الخشبية، تُنقل الأصباغ الموضوعة على الأجزاء البارزة من القالب إلى ورق الواشي. ولأن تبليل وجهٍ واحد فقط من الورق بالصبغة يجعله يتجعد بسهولة، يُبلل الوجه الآخر مسبقًا لضمان توازنه. تتطلّب العملية تعديلات دقيقة تبعًا لنوع الورق، ودرجة حرارة الغرفة، ومستوى الرطوبة. ويُبذل قدر كبير من العناية للحفاظ على تجانس اللون والملمس، ومنع أي تفاوتٍ بين الأوراق العديدة التي تُستخدم معًا في إعداد مجموعة واحدة من ألواح فوسوما.



تتطلب عملية ضبط الورق وتثبيته وجود زوجين من الأيادي لضمان الدقة. (© كاواموتو سايّا)



يُوضع الصبغ برفق على السطح البارز للقالب الخشبي باستخدام منخل مغطى بالقماش.(© كاواموتو سايّا)

الطلاء المستخدم على الشاشة هو لون أصفر باهت يُعرف باسم ”كينكيرا“، يُحضَّر بمزج مسحوق الصباغ مع الميكا الذهبية ولاصق مستخرج من الأعشاب البحرية، ثم تُعدَّل درجته بعناية لتتلاءم مع ورق الواشي. يحمل القالب الخشبي تصميمًا لزهرة الفاوانيا، رمز الثراء والجمال. وبعد توزيع الصباغ على القالب، يضع الحرفي تاكاسوغي الورق بعناية فوقه، ثم يمرر يده برفق على السطح لنقل النمط. وفي التزامٍ بروح إيدو كاراكامي، تُطبع الورقة يدويًا بالكامل دون اللجوء إلى أدوات الصقل الحديثة، محافظًا بذلك على تقليدٍ فنيٍّ عريق يمتد لقرون.



لمس الشعر قبل الطباعة هي تقنية تعلمها تاكاسوغي من حرفي مخضرم لتحسين انسيابية الحركة اليدوية.(© كاواموتو سايّا)



تتطلب كل خطوة في عملية الطباعة تركيزًا كاملًا.(© كاواموتو سايّا)



رفع الورق المطبوع بتوتر وترقب.(© كاواموتو سايّا)

عند رفع الورقة برفق، يظهر بريقٌ لم يكن من الممكن تخيّلُه من الصبغة وحدها. تتوهج أنماط الفاوانيا برقةٍ على خلفيةٍ من اللون الرمادي. لطالما اعتُبرت هذه التقنية مُقدّرةً لطريقة تحويل التصاميم تحت ضوء الشموع أو ضوء القمر، كاشفةً عن تعبيرٍ مختلفٍ عن مظهرها النهاري.



زخرفة الفاوانيا المتلألئة تنضح بأناقة هادئة.(© كاواموتو سايّا)

تأهيل الحرفيين داخل الشركة

تاكاسوغي يويا، من محافظة نيغاتا، انتقل إلى طوكيو لدراسة الموسيقى وممارسة مهنة الموسيقى. وعندما واجه صعوبة في كسب عيشه، انضم إلى شركة طوكيو ماتسويا في الرابعة والعشرين من عمره، وهو مسار مهني أقرب إلى مسار جده ووالده، اللذين كانا يعملان نجارين.

بعد 6 سنوات من العمل في المبيعات، التحق تاكاسوغي بمدرسة تدريب على تركيب وتأطير الورق. هناك، تعلم تقنيات تركيب ورق طوكيو ماتسويا على ألواح فوسوما ولفائف التعليق. وبعد عامين من الدراسة، حصل على شهادة وطنية كحرفي تركيب محترف.



تاكاسوغي يُويا، حرفي متخصص في فن الكاراكامي. (© كاواموتو سايّا)

بعد فترة وجيزة، أنشأ طوكيو ماتسويا قسم إنتاج داخلي، وبدأ تاكاسوجي مسيرته كحرفي كاراكامي.

يختلف ورق الواشي اختلافًا كبيرًا باختلاف مواده الخام، ومكان منشأه، وطريقة إنتاجه، والغرض من استخدامه. ولأنه لطالما استمتع بصنع الأشياء يدويًا، انغمس تاكاسوجي سريعًا في العملية الإبداعية. أمضى من ثلاث إلى أربع سنوات يتعلم التقنيات من حرفيين متقاعدين أكبر سنًا، ليبدأ تدريجيًا في فهم أهمية كل مهمة ويشعر بتقدمه الخاص.

يوضح قائلًا: ”لا تتشابه قطعتان تمامًا، حتى مع اتباع نفس الخطوات“. ”هنا يكمن جمال - وتحدي - الطباعة اليدوية“. حتى الآن، ومع سنوات من الخبرة، غالبًا ما يجد نفسه يتساءل كيف أمكن صنع كاراكامي يعود تاريخه إلى فترة إيدو بهذه الدقة.



يحلم بأن يبتكر يومًا ما تصميمًا أصليًا مستوحى من الطبيعة. يقوم تاكاسوغي بتخصيص أدواته بنفسه. في أسفل الجهة اليسرى، يظهر فرشاة ذات شعيرات مخففة تُستخدم لرسم أنماط مخططة.(© كاواموتو سايّا)

يعمل تاكاسوجي في إنتاج الكاراكامي منذ 10 سنوات. بعد أن شهد إغلاق العديد من الورش بسبب نقص العمال، أدرك صعوبة كسب عيش الحرفيين بمفردهم. يقول: ”إنها امتياز نادر أن أتمكن من إنتاج الكاراكامي كموظف بدوام كامل في مصنع ورق“.

الحفاظ على فن إيدو كاراكامي

ذكرت شركة طوكيو ماتسويا أنها تلقت في السنوات الأخيرة طلبات متزايدة من الفنادق والمطاعم، حيث لم يعد الكاراكامي يقتصر على استخدامه التقليدي كورقٍ لأبواب فوسوما، بل أصبح يُوظَّف أيضًا في ألواح تقسيم المساحات، ويُعرض كأعمال فنية تضفي عمقًا وجمالًا على التصميم الداخلي.

ورغم أن العديد من الشقق الحديثة تفتقر إلى غرف التاتامي التي تُركَّب فيها فوسوما عادةً، فإن بعض العملاء لا يزالون يُصرّون على استخدام الكاراكامي الأصيل لتزيين أبواب خزائنهم، حفاظًا على لمسةٍ من روح الجمال الياباني التقليدي.



ورق كرّاكامي ايدو المزخرف برقائق الذهب والفضة.(© كاواموتو سايّا)

يُصنع ورق الواشي يدويًا باستخدام تقنيات صناعة الورق والطباعة التقليدية، وغالبًا ما يُعتبر أغلى من البدائل المُنتجة بكميات كبيرة. لكن أليافه الطويلة تجعله قويًا ومتينًا، كما أن مقاومته للبهتان وقدرته الطبيعية على تنظيم الرطوبة تُسهم في خلق مساحات معيشة مريحة حقًا. وحرصًا منها على تعزيز أنماط الحياة المُعززة بورق الواشي، قامت شركة طوكيو ماتسويا بتجهيز الوحدات السكنية الأربعين فوق مقرها الرئيسي بلوحات إيدو كاراكامي على أبواب وجدران فوسوما.

بتاريخها العريق الذي يعود إلى قرون عديدة، تؤمن شركة طوكيو ماتسويا إيمانًا راسخًا بجاذبية ورق الواشي الدائمة وسحر أنماط الكاراكامي الخالد، واثقةً بأن الجودة الحقيقية ستصمد أمام اختبار الزمن.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. النص من إعداد Nippon.com. صورة العنوان الرئيسي: نقش كاراكامي منقوش على خشب يعود لعصر إيدو على اليسار، وتاكاسوغي يُويا يقوم بطباعة تصميم يدوياً باستخدام تقنيات تقليدية. © كاواموتو سِيايا)