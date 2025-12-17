هوكّايدو تحلم بالفضاء: بلدة يابانية صغيرة تتأهب لتصبح مركز إطلاق صواريخ شرق آسيا!

في يوليو/تموز 2025، سُجِّل حدث غير مسبوق في تاريخ الفضاء الياباني: أطلقت شركة تابعة لتايوان صاروخًا من بلدة تايكي في محافظة هوكّايدو، في أول عملية إطلاق في اليابان تتم بتمويل أجنبي. هذا الإقلاع لم يكن مجرد تجربة تقنية، بل خطوة جريئة نحو المستقبل؛ إذ يطمح الميناء الفضائي الجديد في هذه البلدة الشمالية إلى اقتناص حصة أكبر من سوق الفضاء المتنامي، والتحوّل إلى مركز فضائي رائد لشرق آسيا بأسرها.

الاستفادة من الميزة الجغرافية

ميناء الفضاء هو منشأة أرضية صممت للتعامل مع عمليات إطلاق متكررة للمركبات الفضائية والمركبات التي تحملها إلى الفضاء. ويعتبر أول ميناء فضائي تجاري في العالم هو ميناء الفضاء الأمريكي في نيو مكسيكو، والذي افتتح عام 2011. وفي السنوات الأخيرة، ازدادت وتيرة تطوير الأقمار الاصطناعية الصغيرة عالية الأداء والمركبات الصغيرة اللازمة لإطلاقها، وتتقدم خطط إنشاء موانئ فضائية خاصة في أماكن أخرى من الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم كافة. ووفقا لشركة التحليلات الأمريكية ”برايس تيك“، هناك أكثر من 30 موقعا لإطلاق المركبات الفضائية وموانئ فضائية قائمة أو مخطط لها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحدها.

ووفقا لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، فإن نحو 70% من حوالي 3000 قمر اصطناعي تم إطلاقها عالميا في عام 2023 كانت أقمارا اصطناعية صغيرة بكتلة أقل من 600 كيلوجرام. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على إطلاق الأقمار الاصطناعية الصغيرة بشكل كبير، ولا سيما مع تزايد ظهور مجموعات الأقمار الاصطناعية، وهي أنظمة تُشغّل فيها عشرات إلى آلاف الأقمار الاصطناعية كشبكة واحدة متكاملة.

ولكن لكي يفضل الميناء الفضائي من قبل سوق الإطلاق الصغير عالميا، هناك 3 عناصر أساسية تؤخذ في الحسبان وهي: ظروف جغرافية مناسبة لوضع الأقمار الاصطناعية في مدارات مطلوبة بكثرة، وكفاءة تشغيلية قادرة على استيعاب جداول الإطلاق المتكررة التي يحتاجها مشغلو الأقمار الاصطناعية، وبنية تحتية كافية لدعم هذه الإطلاقات.

توضع الأقمار الاصطناعية الصغيرة فيما يُعرف بالمدار المتزامن مع الشمس SSO، الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب. وفي مثل هذا المدار، يحلق القمر الاصطناعي فوق قطبي الأرض، متتبعا نفس خطوط الطول ويمر فوق مجموعة محددة من النقاط على الكرة الأرضية في نفس الوقت يوميا، ما يجعله مثاليا لمراقبة التغيرات على سطح الكوكب. أما بالنسبة للأقمار الاصطناعية الكبيرة التي تزن عدة أطنان –مثل أقمار الاتصالات والبث والطقس التي تحتاج إلى الإطلاق في مدار جغرافي ثابت GEO، ما يثبتها فوق موقع محدد– فكانت المناطق القريبة من خط الاستواء دائما مثالية للإطلاق. ولكن مع الزيادة الأخيرة في الطلب على الأقمار الاصطناعية الصغيرة، بدأت المناطق ذات خط العرض العالي التي تحوي أراضٍ غير مأهولة إلى الشمال والجنوب على حد سواء تُعتبر مناسبة لمواقع الإطلاق.

مركز فضاء ياباني رائد

في الوقت الذي تتهيأ فيه صناعة الفضاء للتوسع، يتصدر السباق في اليابان ميناء هوكّايدو الفضائي HOSPO في بلدة تايكي بمحافظة هوكّايدو، حيث نفذت شركة تايوانية مؤخرا عملية إطلاق منه. من حيث الموقع، تطل تايكي على المحيط الهادئ شرقا وجنوبا، ما يجعلها مثالية لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مدار متزامن مع الشمس SSO. ويشدد إيدي شينجي، مدير النقل الفضائي والموانئ الفضائية في أمانة السياسات الفضائية الوطنية التابعة لمكتب مجلس الوزراء، على مزايا الموقع قائلا ”الجنوب مفتوح على البحر، لذلك يكون فقدان الطاقة للإطلاقات إلى مدار SSO في أدنى حد، ما يجعلها موقعا جذابا لإطلاق الأقمار الاصطناعية“.

اقتصرت عمليات الإطلاق اليابانية –حتى وقت قريب– على موقعين، وكلاهما في محافظة كاغوشيما: مركز تانيغاشيما الفضائي ومركز أوتشينورا الفضائي. وكلاهما تديره وكالة استكشاف الفضاء اليابانية JAXA حصريا. علاوة على ذلك، فإن الحد الأقصى لعدد الإطلاقات في السنة، والذي تحقق في عام 2017، لم يتجاوز 6 عمليات. والمركزان يفتقران إلى القدرة على تلبية احتياجات المشغلين الخاصين المحليين، ناهيك عن جذب الطلب من الخارج.

وفي محاولة لمنع انتقال الطلب الياباني على إطلاق الأقمار الاصطناعية الصغيرة إلى الخارج، دشنت الحكومة اليابانية في عام 2024 صندوق استراتيجية الفضاء وحددت سياسة تهدف إلى ”تحسين قدرات اليابان على إطلاق الصواريخ من خلال تأمين حوالي 30 عملية إطلاق رائدة وخاصة في كل عام بحلول النصف الأول من ثلاثينات القرن الحالي“. ويُنظر إلى HOSPO كمنشأة رائدة ضمن هذه المبادرة.

ووفقا لتقديرات بنك التنمية الياباني والاتحاد الاقتصادي لهوكّايدو، يمكن لتايكي استيعاب ضعف عدد إطلاقات الأقمار الاصطناعية لمدار SSO مقارنة بمركز تانيغاشيما. وعبر عن طموحه أوداغيري يوشينوري رئيس شركة سبيس كوتان، التي تدير HOSPO، قائلا ”من بين الإطلاقات السنوية الثلاثين المستهدفة من قبل الحكومة، نريد أن نتولى عشرة منها، أي ثلثها“.



يتحدث الرئيس أوداغيري يوشينوري (يسار) ورئيس قسم ترويج الأعمال تاكاسي يوسوكي، عن مستقبل HOSPO (© أكيياما أيانو)

توسعة المنشآت جارية

ولتحويل هذه الإمكانات إلى نجاح تجاري فعلي، يجب أن تتوفر القدرة على إجراء الإطلاقات بشكل متكرر وموثوق. في ميناء HOSPO، يجري حاليا بناء مجمع الإطلاق رقم 1، وهو موقع لإطلاق الأقمار الاصطناعية. ويلي ذلك مجمع الإطلاق رقم 2، المصمم للتعامل مع 10 عمليات إطلاق سنويا ودعم المركبات الأكبر حجما.



من المتوقع أن يشتمل مجمع الإطلاق رقم 1 على منشآت لتجميع المركبات، وتخزين الوقود، واختبار احتراق المحركات. (بإذن من سبيس كوتان)



سيجهز مجمع الإطلاق رقم 2 لإطلاق أقمار اصطناعية أكبر من تلك التي يطلقها مجمع الإطلاق رقم 1، كما سيتيح التجميع المتزامن لأنواع متعددة من المركبات (بإذن من سبيس كوتان)



سيُستخدم المدرج الذي يبلغ طوله 1300 متر لتطوير واختبار ”الطائرات الفضائية“، وهي مركبات فضائية ذات أجنحة تشبه الطائرات للرحلات الجوية في الغلاف الجوي. (بإذن من سبيس كوتان)

في يوليو/تموز عام 2025، تم إيقاف إطلاق صاروخ صغير من jtSPACE، الشركة اليابانية الشقيقة لمطور صواريخ تايواني، وذلك مباشرة بعد الإقلاع بسبب خلل في المركبة. سقطت المرحلة الأولى في البحر وتحطمت المرحلة الثانية على الأرض قرب موقع الإطلاق. وعلى الرغم من عدم نجاح الإطلاق، إلا أنه اعتُبر إيجابيا من حيث استقطاب HOSPO لشركة خارجية لإجراء إطلاق. وصرح ممثل من قسم تطوير واستغلال الفضاء بوزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا MEXT بأن ”إنجازا كبيرا“ قد تحقق.



أُطلق صاروخ شركة jtSPACE من ميناء HOSPO بتاريخ 12 يوليو/تموز عام 2025. (بإذن من سبيس كوتان)

وفي هذا الإطلاق، شُحن صاروخ مصنوع في تايوان إلى ميناء توماكوماي في هوكّايدو، على بعد حوالي 150 كيلومترا غرب الميناء الفضائي، ثم نُقل برا إلى تايكي. وقد فكرت jtSPACE أيضا في ميناء فضائي أسترالي كخيار لها، لكنها اختارت HOSPO بعد تقييم مسافة النقل والوقت والتكلفة.

كما لاحظت شركات أخرى هذه التطورات. ففي أغسطس/آب، أعلنت الشركة الأمريكية فايرفلاي أيروسبيس أنها تفكر في الإطلاق من ميناء HOSPO. وقد استخدمت مركبة الإطلاق الصغيرة ”ألفا“ التابعة للشركة والقادر على حمل نحو طن واحد من الحمولة، في مهمتين لنقل أقمار اصطناعية تجريبية تقنية للجيش الأمريكي ووكالة ناسا.

التنافس على الساحة الدولية

يؤكد ممثل وزارة MEXT على أنه للحفاظ على القدرة التنافسية دوليا، من المهم تقليص الوقت اللازم للإطلاقات، وضمان بنية تحتية قوية وتقنيات متقدمة للمركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية، وتقديم أسعار قادرة على منافسة الآخرين. ولتجنب سباق خفض الأسعار إلى أدنى مستوى، فإن الموانئ الفضائية التجارية حول العالم لا تكشف عن رسوم الاستخدام مباشرة، بل تصدر معلومات محدودة فقط مثل تكلفة الإيجار طويل الأمد. وتحاول الموانئ الفضائية العالمية تقييم ظروف بعضها البعض بينما تحافظ على سرية ظروفها، ما يوضح شدة المنافسة.

ولكن هناك معايير للجدوى التجارية. ففي تقرير عام 2019 بعنوان ”الموانئ الفضائية: تمكين اقتصاد الفضاء“، الصادر عن التحالف العالمي للموانئ الفضائية، أشار مارك ليستر الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاسكا أيروسبيس، التي تنفذ إطلاقات إلى مدار SSO في ألاسكا، إلى أن الموانئ الفضائية يمكن أن تعمل بشكل مستقل دون الاعتماد على الدعم المالي إذا حققت على الأقل 24 إطلاقا تجاريا و3 إطلاقات حكومية سنويا.

في السنة المالية 2024، تم اختيار شركة سبيس كوتان لمشروع لصندوق استراتيجية الفضاء يهدف إلى زيادة وتيرة الإطلاقات. ومع تمويل بقيمة 10.5 مليار ين من الصندوق، سيعمل المشروع على تعزيز القدرة على التعامل مع مركبات ذات هياكل ووظائف مختلفة، وتحسين نظم التنبؤات الجوية والاتصالات، وتطوير تقنيات التبريد للصواريخ ذات الوقود السائل. ومن خلال تعزيز القدرات والبنية التحتية، يهدف ميناء HOSPO إلى جذب المزيد من الطلب، وهذا بدوره يترجم إلى الخبرة والمعرفة المكتسبة من الإطلاقات والتي ستستخدم لتحسينات مستقبلية. وإذا اكتسبت دورة توليد الطلب هذه زخما، فسيتمكن ميناء HOSPO من تعزيز تنافسيته والاقتراب أكثر من هدفه في أن يصبح ميناء فضائيا رائدا في شرق آسيا.



يعلق كورواكا يوتاكا عمدة تايكي في هوكّايدو، آمالا كبيرة على ميناء هوكّايدو الفضائي. (© أكيياما أيانو)

ويقول كورواكا يوتاكا عمدة تايكي ”نحن نتجه نحو زمن سيطلق فيه المنخرطون في صناعة الفضاء الصواريخ كما لو كانت طائرات. تايكي ستُختار كموقع إطلاق مثالي“، مؤكدا دعمه الكامل لسبيس كوتان.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: تصور تخيلي لميناء هوكايدو الفضائي كما هو مخطط له. بإذن من سبيس كوتان)