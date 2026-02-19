اليابان تتفوّق على الأصل... لماذا تفوقت «ذا نورث فيس» اليابانية على النسخة الأمريكية؟

قد لا يعلم كثيرون أن نحو 98% من منتجات علامة الملابس الأمريكية للأنشطة الخارجية ذا نورث فيس (THE NORTH FACE)المباعة في اليابان هي من تصاميم يابانية خالصة. فقد تولّت شركة الملابس الرياضية غولد وين (GOLDWIN)، التي تأسست في محافظة توياما وتمتلك حقوق البيع الحصرية للعلامة في اليابان، تطوير هذه المنتجات بما يلائم نمط الحياة الحضري واحتياجات المستهلك المحلي.وبفضل هذا النهج، نجحت غولد وين في الارتقاء بالعلامة إلى مستوى من الحضور والقيمة يتجاوز في بعض الجوانب الشركة الأم نفسها، كما بدأ هذا النموذج من ”المنتجات اليابانية“ ينتشر بصيغ جديدة في كوريا الجنوبية، ما يعكس التأثير المتزايد للتصميم الياباني في سوق الأزياء الآسيوية.

علامة تجارية أمريكية بطابع ياباني

وُلدت علامة ”ذا نورث فيس“ (The North Face) في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، واكتسبت شهرة عالمية بفضل منتجاتها المخصصة للأنشطة الخارجية، ولا سيما الملابس وأكياس النوم عالية الأداء، التي تتميز بالمتانة، والحماية من البرد، ومقاومة الماء.

ودخلت العلامة السوق اليابانية عام 1978، حيث تولّت شركة «غولد وين» استيراد منتجاتها. وكانت «غولد وين» قد وسّعت حضورها في صناعة الملابس الرياضية بعد قيامها بتزويد المنتخب الياباني بالزي الرسمي خلال دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 1964.

وفي تلك الفترة، أصبح المعطف عالي الأداء ”سييرا باركا“ (Sierra Parka)، الذي يستخدمه متسلقو الجبال والمستكشفون المحترفون، رمزًا لشرائح من اليابانيين المتأثرين بأنماط الحياة المرتبطة بالساحل الغربي للولايات المتحدة، بما في ذلك ثقافة الأنشطة الخارجية وحركة الهيبيز.

ومع طرح المنتجات التي تحمل شعارًا منحنيًا يستحضر صورة الجرف الصخري «نصف القبة» (Half Dome) الواقع في متنزه يوسيميتي الوطني بولاية كاليفورنيا، بدأت العلامة في ترسيخ حضورها التجاري في اليابان بشكل تدريجي.

ودخل تطوير المنتجات في اليابان مرحلة أكثر جدية ابتداءً من عام 1994، عقب قيام شركة «غولد وين» بشراء حقوق العلامة التجارية في كل من اليابان وكوريا الجنوبية. وشهدت هذه المرحلة دمج الخصائص الوظيفية ذات المنشأ الأمريكي مع أزياء الشارع، إلى جانب تكييف التصاميم بما يتلاءم مع البنية الجسدية للمستهلكين اليابانيين.



لدى ”نورث فيس“ أيضًا سلسلة ملابس احترافية خاصة بتسلق الجبال تم تطويرها بالتعاون مع الرياضيين. (الصورة مقدّمة من GOLDWIN)

ويُعتبر ”جاكيت نوبسي“ الذي جرى تطويره في الولايات المتحدة في تسعينيات القرن الماضي مثالًا ناجحًا على التكيّف مع اليابان. إذ جرى تعزيز وظائف هذا المنتج ليصمد حتى في البيئات الجبلية القاسية، فانتشر في البداية في ثقافة الهيب هوب في نيويورك، وعند طرحه في اليابان في العقد الأول من القرن الحالي أُعيد تصميمه ليتناسب مع بنية الجسم اليابانية، كما جرى إدخال تقنيات أخرى فيه مثل ”الحشوة الكهروضوئية®“ التي تحافظ على درجة حرارة الجسم بواسطة الأشعة تحت الحمراء البعيدة، مما أدى إلى اتساع شعبيته في أزياء الشارع اليابانية.

وأطلقت شركة ”غولد وين“ منذ العقد الأول من القرن الحالي، وبالتعاون مع ”ناناميكا (Nanamica)“ التي تتولى تخطيط وتصنيع وبيع الملابس وغيرها، علامة يابانية حصرية باسم ”نورث فيس بيربيل ليبل (The North Face Purple Label)“، وشرعت في تطوير منتجات خاصة باليابان، ونتيجة إثراء المنتجات بتصاميم مصقولة تلائم الحياة الحضرية مع التركيز على الأداء الوظيفي، ازداد عدد الأشخاص الذين يرتدون سترات ”نورث فيس“ حتى في التنقّل إلى العمل أو الدراسة.

ومن أجل التكيّف أيضًا مع موجات الحر الشديد والأمطار الغزيرة الناتجة عن تغيّر المناخ، قامت الشركة في العقد الثاني من القرن الحالي بتعزيز إنتاج المنتجات مثل القمصان (تي شيرت) المصنوعة من مواد ماصّة وسريعة الجفاف، والسترات الخفيفة المعالَجة بطلاء طارد للماء، كما جرى توفير تشكيلة واسعة يمكن ارتداؤها على نطاق واسع سواء في داخل المدينة أو في الأنشطة الخارجية.



الطرازان المفضلان بشكل معتاد هما ”جاكيت نوبسي“ (يسار) و”جاكيت ماونتن داون“ (يمين). (الصورة مقدَّمة من GOLDWIN)

والمنتج الذي يشهد حاليًا نموًا في المبيعات هو ”جاكيت ويند“، الذي يركّز على خصائص تجعله أخف وزنًا وأكثر إحكامًا وسهولة في الوقاية من المطر والرياح. وبما أنه يمكن حمله عند التنقّل إلى العمل أو الدراسة أو في أيام العطل، وقادر على التعامل مع التغيّرات المفاجئة في درجات الحرارة والرياح القوية، فيبدو أنه حقق نجاحًا لافتًا.



سترة ماونتن باركا من ”نورث فيس بيربل ليبل“ بطلب خاص من متجر الملابس JOURNAL STANDARD. (الصورة مقدَّمة من JOURNAL STANDARD/PR TIME)

التطوير في أحدث مختبرات توياما

تجري أعمال التطوير بشكل رئيسي في ”مختبر غولد وين التقني (GOLDWIN TECH LAB)“ الملحق بالمقر الرئيسي للشركة في توياما والذي يقع في مدينة أويابي في محافظة توياما.

وتُعد مدينة أويابي الموطن الذي انطلقت منه شركة غولد وين عام 1950 من مصنع صغير باسم ”مصنع تسوساوا للحياكة“، وقد افتُتح المختبر عام 2017، ويواصل إجراء أبحاث متعددة تتنوع بين تطوير المواد بالتعاون مع الشركات المصنّعة إلى الخياطة وتصميم القوالب وإدارة الجودة. ومع تكرار التحسينات من أجل الوصول إلى منتجات ذات تصاميم جميلة وعملية، جرى ترسيخ تصاميم يابانية خاصة بعلامة نورث فيس.

فعلى سبيل المثال، يجري تطوير ملابس مخصّصة لتسلّق الجبال والجري على المسارات حيث يكون الفرق بين درجات الحرارة كبيرًا. ومن المتوقّع الاستفادة من تقنية جديدة تم تطويرها في المختبر تقوم على تغيير مستوى العزل الحراري بدرجة كبيرة من خلال ضبط كمية الهواء المُدخلة إلى داخل الملابس.

أما بالنسبة لأغطية الرأس في الملابس المطرية، فحرصًا على إبراز جمال الخطوط المنحنية، يتم تكرار عمليات النمذجة والاختبار مرات عديدة في الخياطة وتصميم القوالب، سعيًا وراء الحصول على تصاميم يابانية فريدة.



منشأة البحث والتطوير ”GOLDWIN TECH LAB“ الواقعة في محافظة توياما موطن تأسيس الشركة. (الصورة مقدّمة من GOLDWIN)

لا ينقطع توافد الزبائن من مناطق شرق آسيا مثل الصين وتايوان وكوريا الجنوبية إلى متجر نورث فيس الرئيسي في هاراجوكو بطوكيو، بحثًا عن المنتجات اليابانية البسيطة وعالية الأداء، ولا سيما النسخة اليابانية من ”جاكيت نوبسي“ الذي يحظى بشعبية خاصة.

وتبلغ مبيعات نورث فيس في الولايات المتحدة نحو 1.7 مليار دولار سنويًا (نحو 250 مليار ين). ووفقًا لشركة غولد وين، تجاوزت مبيعات نورث فيس في اليابان حاجز 100 مليار ين في السنة المالية المنتهية في شهر مارس/آذار 2025. وبالنظر إلى أن حجم السوق وعدد السكان في اليابان يعادلان نحو 30% من الولايات المتحدة، يمكن القول إن نسبة المبيعات تفوق الشركة الأم.

في استطلاع للرأي أجرته شركة STARTDASH المطوِّرة للتطبيقات حول العلامات التجارية لملابس الأنشطة الخارجية، استهدف نساء يابانيات تتراوح أعمارهن بين 20 و59 عامًا (تم نشر النتائج في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025)، حازت نورث فيس المركز الأول في ثلاثة مجالات هي ”الانتشار المعرفي“ و”القبول“ و”الجودة العالية“.

الاهتمام أيضًا بالنسخة الكورية ”وايت ليبل“

في السنوات القليلة الماضية ظهرت تحركات جديدة، إذ باتت علامة ”وايت ليبل (WHITE LABEL)“ لنورث فيس، التي تطورها شركة غولد وين في مشروع مشترك مع شركة كورية، تحظى باهتمام الشباب في اليابان.

وتستهدف النسخة الكورية النساء في العشرينيات من العمر بشكل أساسي، وهي أكثر عفوية وبطابع رياضي مقارنة بالنسخة اليابانية ”بيربل ليبل (Purple Label)“، وتضم العديد من المنتجات ذات القصّات القصيرة للسترات الشتوية والتصاميم النحيفة ذات طابع الأزياء العصري الرفيع، في تباين واضح مع النسخة اليابانية ذات القصّات الواسعة، كما تتميز بتنوّع لوني غني يشمل ألوان الباستيل وغيرها.

وتقول إحدى النساء اليابانيات في العشرينيات من العمر وتعيش في طوكيو ”توجد في نورث فيس الكورية تصاميم غير متوفرة في اليابان، وهي جذابة“، كما تُعد أسعارها أرخص مقارنة باليابان، وهذا من أحد أسباب إقبال الشباب عليها.

وفي ميونغدونغ، أكبر منطقة تسوّق في سيول، يشكّل السياح من الصين واليابان وغيرها من الدول نحو 40% من المشترين، كما أن عنصر الندرة المتمثل في كونها ”لا يمكن الحصول عليها إلا في كوريا الجنوبية“ يسهم في رفع الرغبة في الشراء.



تتميّز النسخة الكورية من نورث فيس بتوفّر مجموعة واسعة من المنتجات الموجّهة للنساء والمخصّصة للاستخدام الحضري، مثل السترات الشتوية والحقائب. (الصورة مقدّمة من GOLDWIN)

والجهة التي تتولى تطوير العلامة التجارية في كوريا الجنوبية هي المشروع المشترك بين غولد وين وشركة كورية تحت اسم ”YOUNGONE OUTDOOR Corporation“، حيث جرى بناء استراتيجية تسويق خاصة بكوريا الجنوبية، مع الاستعانة ببعض المشاهير مثل نجوم الكيبوب (K-POP) والممثلين الكوريين في الإعلانات.

والاهتمام بالنجوم الكوريين هو عامل مشترك بين اليابانيين والكوريين إلى حدّ كبير. فعندما ينشر أحد نجوم الكيبوب صورة له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتدي سترة من نورث فيس، تتوالى الطلبات من المعجبين في اليابان. ويوضح تاكاناشي ريو نائب مدير مقر أعمال ذا نورث فيس في شركة غولد وين قائلًا ”لا يوجد بلد ينجح فيه تسويق النجوم بهذا القدر من الدقة والانسجام“.



مجموعة حصرية في كوريا الجنوبية موجّهة للنساء من الفئات العمرية الشابة، وتُباع أيضًا عبر الموقع الرسمي الإلكتروني في اليابان. (الصورة مقدّمة من GOLDWIN)

الخطوة التالية بالاستفادة من القدرة على التطوير

بفضل الأداء القوي لعلامة نورث فيس التجارية والتي تمثّل 80% من المبيعات، تواصل شركة غولد وين نموّها. وكخطوة تالية تسعى إلى الاستفادة من قدرتها على تطوير منتجات تجمع بين الأداء الوظيفي العالي وطابع الأزياء العصرية الرفيع، مع تكثيف الجهود لترسيخ علامتها الخاصة ”غولد وين“. وعلى الصعيد الخارجي افتتحت متاجر بيع مباشرة في الصين وكوريا الجنوبية بعد الولايات المتحدة وألمانيا، وبدأت في بناء علامة تجارية تمتد من أنشطة الترفيه الشتوية إلى الاستخدام الحضري في المناطق الباردة.

وفي الصين على وجه الخصوص، تسعى الشركة إلى اختراق شريحة الأثرياء الذين تتزايد بينهم شعبية أنشطة الترفيه الشتوية مثل التزلج، من خلال تصاميم مجرّدة من الزخرفة مع استخدام مواد عالية الأداء مثل ”غورتيكس (GORE-TEX)“. ومن الجدير بالذكر أن مبيعات متجر بكين الذي تم افتتاحه عام 2021 تجاوزت مبيعات متاجر هاراجوكو ومارونوتشي في طوكيو.

لقد تطوّرت نورث فيس، التي تأسست ونشأت في أمريكا، في اليابان تطوّرًا خاصًا بها، وفي زخم هذا التطور تعمل الشركة على ترسيخ علامتها التجارية أيضًا في شرق آسيا. ومع التركيز على اليابان والصين وكوريا الجنوبية كنقاط محورية، ظهر جمهور يستمتع بكل علامة محلية مكيَّفة على حدة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز الطلب بشكل متبادل.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، صورة العنوان الرئيسي: تتجمع عدة متاجر للبيع المباشر في هاراجوكو من بينها المتجر الرئيسي ”THE NORTH FACE Mountain“، والتي تجذب الشباب والسياح الأجانب. (تصوير ماتسوموتو صوئيشي، قسم التحرير في Nippom.com)