تعرف على أهم فعاليات ربيع اليابان 2026

تُعدّ الأزهار الموسمية، إلى جانب الفنون والثقافة التقليدية، من أبرز عناصر هذه القائمة التي تضم فعاليات متنوعة يمكن الاستمتاع بها في اليابان خلال ربيع عام 2026، حيث تتلاقى الطبيعة مع التراث في تجربة غنية تعكس سحر هذا الفصل وتنوّع أنشطته.

مهرجان ميتو لأزهار البرقوق بحديقة كايراكوئين: من 11 فبراير/شباط إلى 22 مارس/آذار.

تُعدّ حديقة كايراكوئين في مدينة ميتو بمحافظة إيباراكي واحدةً من الحدائق الثلاث الأكثر شهرة في اليابان. إذ تضمّ هذه الحديقة التاريخية نحو ثلاثة آلاف شجرة برقوق تنتمي إلى قرابة مئة صنف مختلف، تم جلبها من شتى أنحاء البلاد على يد الدايميو التاسع لإقطاعية ميتو (الحاكم الإقطاعي)، توكوغاوا ناريآكي (1800–1860). وبفضل اختلاف مواعيد تفتّح هذه الأصناف، يحظى الزائرون بفرصة الاستمتاع بمشهد أزهار البرقوق المتفتحة على امتداد أكثر من شهر كامل.



(© كيركوئين)

موكب ياناغاوا هينا المائي: 15 مارس/آذار

بينما ترتبط دمى الهينا بمهرجان هيناماتسوري الياباني في الثالث من مارس، يُقام مهرجان ياناغاوا هينا في ياناغاوا، فوكوكا، على مدى فترة أطول، من 11 فبراير/ شباط إلى 5 أبريل/ نيسان من كل عام. ويُعدّ موكب الماء في 15 مارس/ آذار أبرز فعالياته، حيث يركب أطفال رياض الأطفال المحليون، وهم يرتدون أزياء الدمى، قوارب على طول قنوات المدينة. وتشمل الزينة المعلقة، التي تُسمى ساغيمون، حُليًا مثل طيور الكركي والسلاحف والكتاكيت. وكانت هذه الزينة تُعرض في الأصل في منازل ولادة الفتيات، لكنها انتشرت منذ ذلك الحين إلى المتاجر والمرافق العامة كجزء من هذا المهرجان الذي يُرحّب بقدوم الربيع.



(© مكتب ياناغاوا للسياحة)

رباعية الربيع في أساهي فوناكاوا: من أوائل إلى منتصف أبريل/نيسان

تصطفّ أشجار الكرز في لوحةٍ طبيعية ساحرة، أين تتناغم فيها أزهار التوليب المتفتحة مع حقول اللفت الصفراء، بينما يلوح في الخلفية الثلج المتبقي على جبال الألب الشمالية، لتشكّل معًا رباعية لونية خلّابة تميز ربيع بلدة أساهي بمحافظة توياما. ويمنح هذا المشهد الزائر إحساسًا وكأن طاقة الأرض تفجرت بالحياة من جديد بعد قسوة برد الشتاء.



رباعية الربيع في أساهي.(© جمعية مدينة أساهي للسياحة)

مواقع التراث العالمي في يوشينو وأومين: صلوات وجمال مكرّسان لإلهة الجبل: معرض خاص في متحف نارا الوطني، من 10 أبريل/نيسان إلى 7 يونيو/حزيران 2026

تُعتبر جبال أومين، الممتدة من يوشينو في نارا إلى كومانو في واكاياما، قممًا مقدسة تسكنها الآلهة، ومهدًا لشكل قديم من أشكال الزهد الجبلي. يجمع هذا المعرض بين الإيمان والفن في يوشينو وأومين، الواقعتين في قلب المواقع المقدسة ومسارات الحج في سلسلة جبال كي، التي أدرجتها اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي عام 2004.



على اليسار: تمثال زاو غونغين واقف (ممتلكات ثقافية هامة)، من فترة كاماكورا، 1226، من معبد نيورينجي، نارا؛ على اليمين: تمثال زاو غونغين: تجسيد الجبل، من فترة كاماكورا، القرن الثالث عشر، من متحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. (بإذن من متحف نارا الوطني)

لوحات لأزهار السوسن وأخرى لتلاميذ غاتا كورين. عرض متحف نيزو بطوكيو، من 11 أبريل/نيسان إلى 10 مايو/أيار

يُقيم متحف نيزو سنوياً معرضاً خاصاً يتيح للزوار مشاهدة لوحة ”السوسن“ للفنان أوغاتا كورين، وهي لوحة قابلة للطي، بالتزامن مع موسم تفتح أزهار السوسن في الحديقة. هذا العام، يُمكن للزوار أيضاً مشاهدة أعمال تلاميذ كورين، مثل شقيقه الأصغر وتلميذه كينزان، بالإضافة إلى أعمال تلاميذ كينزان أنفسهم.



كاكيتسوباتا زو بيوبو (الزنابق)، كنز وطني؛ الشاشة اليمنى من زوج من الشاشات المكونة من ستة ألواح. من تصميم أوغاتا كورين، فترة إيدو، القرن الثامن عشر. (بإذن من متحف نيزو)

مهرجان زهرة الوستيريا العظيم في حديقة أشيكاغا للزهور: من منتصف أبريل/نيسان إلى منتصف مايو/أيار

تشتهر حديقة أشيكاغا للزهور في أشيكاغا، توتشيغي، بأزهار الوستارية، بما في ذلك شجرة عمرها 150 عامًا تُعدّ رمزًا للحديقة. ومع تسلل أشعة الشمس عبر التعريشة، تبرز روعة الأزهار وجمالها الأخاذ. ولمدة شهر تقريبًا، يُمكن للزوار الاستمتاع بسحر الوستارية المتنوع، بما في ذلك نفق أبيض من الأزهار، وأنواع ذات أزهار مزدوجة، ونوع نادر من الوستارية الصفراء يصعب زراعته في اليابان. وتُضفي الإضاءة الليلية جوًا ساحرًا.



(© حديقة أشيكاغا للأزهار)



معرض ماشِيكو للخزف: 29 أبريل/نيسان إلى 6 مايو/أيار

يمكن لزوار هذا المعرض في ماشيكو، توتشيغي، التجول بين حوالي 50 متجراً و700 خيمة لعرض منتجات فخارية متنوعة، بدءاً من الأطباق والأكواب العملية بأسعار معقولة وصولاً إلى الأعمال الفنية. كما تتاح لهم فرصة التحدث مباشرةً مع فنانين صاعدين وحرفيين متخصصين في صناعة الفخار، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من المنتجات التي تناسب جميع الأذواق. وتُعرض أيضاً منتجات زراعية محلية وتذكارات أخرى للبيع.



نماذج من القطع الخزفية المعروضة في معرض ماشِيكو للخزف. (© بيكستا)

عرض المدفعية في ماتسوموتو: 10 مايو/أيار

في مجمع سانومارو بقلعة ماتسوموتو، أطلقت مجموعة ترتدي زي جنود الساموراي بنادق فتيلية في هذا العرض العسكري. وبينما تدوي البنادق وتتصاعد الأدخنة البيضاء في هذه المدينة الواقعة في محافظة ناغانو، يبدو الأمر وكأنه رحلة عبر الزمن إلى اضطرابات فترة الدول المتحاربة (1467-1568).



عرض إطلاق البنادق في ماتسوموتو. (© مكتب إدارة قلعة ماتسوموتو)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: اصطفاف أشجار الكرز مشكلة نفقًا أخّاذًا من الأزهار في بلدة توميوكا بمحافظة فوكوشيما. هذا وقد أغلق الموقع أمام الزوار عقب كارثة محطة فوكوشيما النووية عام 2011، قبل أن تُرفع القيود تدريجيًا، ليُعاد فتح الممر بالكامل بطول 2.2 كيلومتر أمام الجمهور منذ ربيع عام 2022.© جمعية السياحة والمنتجات المحلية بمحافظة فوكوشيما)