كيف تحولت أونيتسوكا تايغر اليابانية من علامة رياضية متواضعة إلى أيقونة في عالم الموضة؟

تُرسّخ العلامة التجارية الرفيعة أونيتسوكا تايغر، المتخصصة في الأحذية الرياضية، مكانتها بثبات في الأسواق الخارجية، حتى أصبحت تُصنَّف ضمن قائمة «الأحذية التي ينبغي شراؤها في اليابان». وقد أسهم هذا الحضور القوي في تعزيز جاذبية التسوق لدى الزوّار، وزيادة أعداد السياح الذين يقصدون البلاد بحثًا عن منتجاتها المميّزة. في هذه المقالة، نسلّط الضوء على تاريخ هذه العلامة العريقة، منذ نشأتها وتطوّرها، وصولًا إلى موقعها الراهن كاسم بارز يجمع بين التراث الياباني والتصميم العصري في عالم الأزياء الرياضية.

ازدياد متسارع في المبيعات العالمية

يقع في حي جينزا بطوكيو، حيث تصطف العلامات التجارية الفاخرة، متجر لا ينقطع عنه الزبائن، وهو المتجر الرئيسي للعلامة التجارية ”أونيتسوكا تايغر“ (Onitsuka Tiger) في جينزا، حيث تصطف على رفوفه أحذية رياضية أنيقة، بينما ينشغل كثير من الزبائن القادمين من الدول الأجنبية بتفحصها واختيار ما يناسبهم. ويصطف أمام صندوق الحساب طابور من المتسوقين الذين يحملون علب مشترياتهم، بينما يقف في خارج المتجر أشخاص بوجوه راضية تمسك بأكياس تحمل اسم ”Onitsuka Tiger“. وحين يعودون إلى بلدانهم ربما يتحولون إلى ”سفراء“ للعلامة التجارية هناك.



توافد الكثير من الزبائن القادمين إلى اليابان على متجر جينزا، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025 (© ساتو توشيهيدي)

تتجلى شعبية العلامة التجارية بوضوح من خلال الأرقام. حيث تُدار ”أونيتسوكا تايغر“ كشركة مستقلة داخل شركة المعدات الرياضية ”أسيكس“ (ASICS)، وقد بلغت مبيعاتها العالمية في السنة المالية المنتهية في شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 نحو 95.4 مليار ين، بزيادة قدرها 58.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبعد أن سجلت 9.1 مليارات ين عام 2011 و45.5 مليار ين عام 2019، وصلت مبيعاتها في الفترة من شهر يناير/كانون الثاني وحتى سبتمبر/أيلول 2025 إلى 99.8 مليار ين، بارتفاع قدره 46% على أساس سنوي. كما أفادت تقارير بأن المبيعات مرشحة لبلوغ 120 مليار ين خلال عام 2025.



المتجر الرئيسي الذي يقع في شارع الشانزليزيه في باريس.



داخل المتجر الرئيسي في باريس.

تنتشر متاجر العلامة التجارية داخل اليابان في 48 موقعًا، فيما يبلغ عددها في الخارج 185 متجرًا موزعة على 14 دولة، من بينها باريس ولندن وميلانو في إيطاليا وبرشلونة في إسبانيا، وذلك حتى نهاية شهر مارس/آذار 2025. ومنذ افتتاح متجر أوموتيساندو في حي شيبويا بطوكيو عام 2012، واصلت الشركة اعتماد استراتيجية تقوم على افتتاح متاجر للبيع المباشر في مواقع تتمتع بحس عالٍ بالموضة في كبرى المدن العالمية، لإتاحة الفرصة للزوار لاختبار الرؤية المتكاملة التي تجسدها العلامة التجارية.



متجر ”ريد كونسيبت“ (المفهوم الأحمر) في لندن أول متجر من هذا النوع في أوروبا.

عند الدخول إلى أحد متاجر البيع المباشر في طوكيو، نلاحظ أن كثير من الأجانب يصطفون في طوابير لتجربة الأحذية، وتتردد في المكان أحاديث بلغات متعددة، في مقدمتها الإنجليزية. ووفقًا لبيان صادر عن شركة ”أسيكس“، فقد ارتفعت مشتريات الزبائن القادمين من الخارج في المتاجر داخل اليابان خلال الفترة من شهر يناير/كانون الثاني إلى شهر سبتمبر/أيلول 2025 إلى أكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. فما الذي يجعل الناس في الخارج ينجذبون إلى ”أونيتسوكا تايغر“ يا ترى؟

جاذبية على وسائل التواصل الاجتماعي ووظائف مميزة

تكمن الجاذبية الأولى لمنتجات العلامة التجارية في ”التصاميم التي تبرز على وسائل التواصل الاجتماعي“. حيث يقول شاب يبلغ من العمر 24 عامًا جاء إلى متجر جينزا من ولاية أوهايو الأميركية ”أعتقد أن ما يميزها هو ”التصميم النظيف“. إنه تصميم رائع فعلًا“. حيث انبهر هذا الشاب بـ ”أونيتسوكا تايغر“ بعد أن تلقى حذاء كهدية من أحد أصدقائه، ومنذ ذلك الحين يحرص على زيارة المتجر كلما قدم إلى اليابان. ويوضح قائلًا إن ”التصميم النظيف“ يعني التصميم البسيط الخالي من العناصر الزائدة.



إصدار خاص بمتجر باريس الرئيسي MEXICO 66 NM.

يبرز تفرُّد العلامة التجارية أيضًا في تنسيق ألوانها. حيث تقول شابة تبلغ من العمر 18 عامًا قدمت من ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية، مستشهدة بالحذاء الأصفر “TAI-CHI” الذي ظهر في فيلم ”اقتل بيل“ للمخرج كوينتن تارانتينو ”أعتقد أن لون الشعار فريد من نوعه. لا نرى مثل هذا كثيرًا في الولايات المتحدة“. ويحمل التصميم الذي يلفت الأنظار في الصور جاذبية قوية لدى شباب اليوم، الذين كثيرًا ما يحددون وجهات سفرهم استنادًا إلى ما يشاهدونه على وسائل التواصل الاجتماعي.



إصدار خاص بمتجر برشلونة الرئيسي MEXICO 66TM NM(© أسيكس)

ولا يفوتنا أن نذكر التقدير الكبير للوظائف التي تتميز بها المنتجات. فقد أشادت سيدة قدمت من ولاية أوريغون الأميركية بالحذاء الذي اشترته قائلة ”اشتريت حذاءً مقاومًا للماء استعدادًا لرحلة إلى منطقة توهوكو. إنه مريح للغاية، ووظيفته في مقاومة الماء ممتازة“. وهكذا تمضي العلامة التجارية الراقية في الجمع بين التصميم والوظائف المميزة، حيث يواصل أسلوب التصنيع الذي يجمع بين ”العراقة والحداثة“ جذب الشباب في الدول الأجنبية.

إصدار خاص بمتجر ”ريد كونسيبت“ (المفهوم الأحمر) في لندن. MEXICO 66TM NM.

إضفاء قيمة على تجربة ”الشراء“

لا تقتصر جاذبية ”أونيتسوكا تايغر“ على المنتج بحدّ ذاته. فلو كان المنتج وحده هو مصدر الإغراء، لكان التسوق عبر الإنترنت كافيًا. غير أن الناس يجدون قيمة تجربة عالية في ”شراء أونيتسوكا تايغر من المتجر“، وهي تجربة تتجاوز مجرد اقتناء سلعة لتتحول إلى لحظة حياتية متكاملة.

وقد أمسك رجل في الثلاثينيات من عمره جاء من كندا بحذاء MEXICO 66 الشهير بجلده الفاخر وتصميمه الأنيق، وقال من دون أن يخفي حماسه ”إنه مشهور جدًا، وكنت أبحث عنه“. وأضاف بحماس شديد ”يشعر الجميع أنه إذا جئت إلى اليابان فعليك أن تشتري أونيتسوكا تايغر“. وبدا وكأنه يؤكد أن ”زيارة المتجر“ تمثل بالنسبة إلى ”عشاق أونيتسوكا“ طقسًا لا غنى عنه.



متجر ”يلو كوليكشن“ (التشكيلة الصفراء) في أوموتيساندو بطوكيو.

وتقوم شركة ”أونيتسوكا تايغر“ بالطبع بالبيع عبر الإنترنت أيضًا. غير أنها تولي أهمية أكبر من أي شيء آخر لـ ”تجربة شراء الحذاء في المتجر الفعلي“. فالإمساك بالمنتج، وتجربته، والمقارنة بين الخيارات المختلفة كلها عناصر تعزّز متعة الشراء القائمة على التجربة المباشرة. ومن أجل تعظيم هذه المتعة، تبذل الشركة جهودًا استثنائية في تصميم المتاجر وصياغة أجوائها، سعيًا إلى الارتقاء برضا الزبائن إلى أقصى حد.



داخل متجر ”يلو كوليكشن“ (التشكيلة الصفراء).

تتسم كلّ المتاجر بتصميم لافت يرتكز على اللون الأصفر، الذي يمثل لون العلامة التجارية المميز، مع دمج زخارف ذات طابع ياباني ومواد مستوحاة من البيئة المحلية. ولا يبدو المكان مجرد ”مساحة لبيع المنتجات“، بل أشبه بـ ”وجهة سياحية“ يُراد للزوّار من الخارج أن يستمتعوا بها، وكأن في التصميم رغبة ضمنية بتحويل تجربة التسوق إلى محطة لا تُنسى في رحلتهم إلى اليابان.

القصة أيضًا جزء من الجاذبية

تقول إحدى السيدات التي قدمت من أوريغون ”لدي اهتمام بقصة العلامة التجارية وخلفيتها“. وهكذا، كما أشارت، أصبحت ”الحكاية“ المرتبطة بالعلامة التجارية تمثل نقطة الجاذبية الثالثة لـ ”أونيتسوكا تايغر“، بعد المنتج والتجربة، لتمنح الاسم بعدًا يتجاوز حدود الحذاء نفسه.

وتعود جذور ”أونيتسوكا تايغر“ إلى عام 1949، حين أسس أونيتسوكا كيهاشيرو شركة ”أونيتسوكا شوكاي“ (شركة أسيكس الحالية) في مدينة كوبي. وفي أولمبياد طوكيو عام 1964، ارتدى العديد من الرياضيين أحذيتها، فسطع اسمها كعلامة رائدة في مجال الأحذية الرياضية المتخصصة. غير أن اندماج عام 1977 الذي أفضى إلى تأسيس شركة ”أسيكس“ أدى إلى تعليق العلامة التجارية، لتغيب عن السوق نحو خمسة وعشرين عامًا.



أول مركز إنتاج متخصص تم تأسيسه تحت اسم ”أونيتسوكا إينوفيتيف فاكتوري“ في محافظة توتوري، مسقط رأس المؤسس أونيتسوكا كيهاشيرو. (© أسيكس)

وكانت العودة إلى السوق في عام 2002. فقد تزامن ذلك مع انحسار موجة الأحذية الرياضية عالية التقنية في تسعينيات القرن الماضي، التي مثلتها سلاسل مثل “AIR MAX” من ”نايكي“، مع بروز الحنين إلى التصاميم الكلاسيكية التي بدت آنذاك أكثر نضارة. وأعادت العلامة إطلاق نماذجها القديمة بعد تحديثها بروح عصرية، ثم ازدادت شهرتها عالميًا دفعة واحدة عندما ظهرت على قدمي بطلة فيلم ”اقتل بيل“ الذي تم عرضه في عام 2003. إن تاريخ الشركة الذي يمزج بين تقاليد الحرفية وثقافة البوب، يحمل طابعًا يابانيًا واضحًا، ويشكل ”قصة“ آسرة تستقطب اهتمام الناس في خارج اليابان.

وقد انطلقت ”أونيتسوكا تايغر“ من هذه القصة لتبني استراتيجية تقوم على ترسيخ ”قيمة علامة تجارية قوية“. فبعد إحيائها، لم تعد تتموضع كعلامة رياضية بحتة، بل عززت توجهها كعلامة أزياء، مع اعتماد سياسة نادرة في الخصومات، ما أسهم في الارتقاء بصورتها الفاخرة وترسيخ حضورها في سوق العلامات التجارية الراقية.



الفنان ياماشيتا توموهيسا يقوم بإعلان إصدار الحذاء الجديدMEXICO 66 NM L9 الذي تولّى تصميمه بنفسه.

لقد صرّح شودا ريو، رئيس شركة ”أونيتسوكا تايغر“ ونائب الرئيس التنفيذي في شركة ”أسيكس“ قائلًا ”إن أونيتسوكا تايغر ليست مجرد علامة تجارية تبيع المنتجات فحسب“. ويكشف في حديثه عن اعتزاز واضح بأن العلامة لا تكتفي بتقديم ”السلع“، بل توصل قيمة علامة تجارية رفيعة تستند إلى قصة متجذّرة، بما يعظّم مستوى رضا العملاء إلى أقصى حد. ولعل الشباب يجدون في هذا الطرح صدى عميقًا، فيتفاعلون معه ويمنحونه تقديرهم.

نحو توسّع متعدد الجوانب

تتجه الأنظار أيضًا إلى ”أونيتسوكا تايغر“ في مرحلتها المقبلة. ففي شهر يوليو/تموز 2025 افتتحت الشركة متجرًا للبيع المباشر بمساحة تقارب 1500 متر مربع في جادة الشانزليزيه بباريس. كما تواصل افتتاح متاجر رئيسية كبرى في مدن أوروبية مرموقة تباعًا. وحتى في الولايات المتحدة، حيث كانت قد أغلقت متاجرها للبيع المباشر عام 2023، تخطط الشركة لإعادة افتتاحها في عام 2027، مستندة إلى تنامي شعبيتها من جديد.



تتولى مومو العضوة في فرقة الفتيات ”TWICE“ دور سفيرة العلامة التجارية.



مومو وهي ترتدي أزياء من ”أونيتسوكا تايغر“.

لم تعد المنتجات تقتصر على الأحذية فحسب، بل توسعت لتشمل الأزياء والحقائب والإكسسوارات، كما أصدرت الشركة عطرًا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2025. وفي حي جينزا في طوكيو وكذلك في شنغهاي في الصين، برزت خطوات لافتة بإنشاء مقاهٍ ملحقة بالمتاجر. وإلى جانب ذلك، تواصل العلامة التجارية استكشاف سبل تعزيز تجربة الشراء، من خلال تقديم خدمات تطريز خاص على الأحذية الرياضية وخيارات الطلب الشخصي، بما يمنح الزبائن تجربة أكثر تفرّدًا وثراءً.



أول عطر يحمل علامة ”أونيتسوكا تايغر“ تحت اسم ONITSUKA TIGER ONE.

ومع التطلع إلى عام 2049، الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيسها، تبدو ”أونيتسوكا تايغر” عازمة على تجاوز إطار ”متجر الأحذية الرياضية” لتتحول إلى شركة متعددة الأنشطة، تقوم بتطوير ”علامة أونيتسوكا التجارية“ بمفهومها الشامل. إنه مسار يختلف عن نهج عمالقة العلامات الرياضية مثل نايكي وأديداس الألمانية. ويبقى السؤال المطروح هو كيف ستتمكن الشركة من بناء هوية متماسكة لهذه التشكيلة المتنوعة والجذابة من المنتجات يا ترى؟ إن هذا تحديدًا ما سيحدد مدى نجاحها في المرحلة المقبلة.



أعلنت ”أونيتسوكا تايغر” عن مجموعة ربيع وصيف عام 2026 خلال أسبوع الموضة في ميلانو.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان الرئيسي: حذاء ”MEXICO 66 DELUXE” من سلسلة ”NIPPON MADE” التي تحظى بشعبية عالمية واسعة)