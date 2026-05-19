حين يغزو ”تي-ريكس“ المدينة… مدينة فوكوي اليابانية تعيش أجواء ما قبل التاريخ

مع أولى نسمات الربيع، لا يقتصر سحر الرحلة على تفتّح الأزهار، بل يمتدّ إلى مشهد غير مألوف يخطف الأنظار على طول خط سكة حديد إيتشيزن؛ مجموعات بملابس تي-ريكس القابلة للنفخ، بألوانها الزاهية وحركاتها المرِحة، تحوّل الطريق إلى عرض حيّ نابض بالحياة. في هذا الكرنفال العفوي، تتعالى الضحكات وتُرسم الابتسامات على وجوه عشّاق الديناصورات، الذين ينطلقون في رحلة لا تشبه سواها نحو متحف محافظة فوكوي للديناصورات.

ظهور الديناصورات مع حلول الربيع

مع حلول كل ربيع تتحوّل زاوية هادئة من محافظة فوكوي، الملقّبة بـعاصمة الديناصورات في اليابان، إلى مسرح مفتوح لعروض استثنائية، حيث تجوب المكان مجموعات من تي-ريكس في مشهد طريف يلفت الأنظار. غير أن هذه الكائنات المستوحاة من العصر الطباشيري، لا تخرج بحثًا عن فرائس، بل تتخذ من بثّ البهجة في نفوس الركّاب مهمّة رئيسية، على امتداد خط كاتسوياما إيهيجي التابع لسكة حديد إيتشيزن، المؤدي إلى متحف محافظة فوكوي للديناصورات.

وتتحوّل محطات الخط وفي مقدمتها محطة كاتسوياما، إلى فضاءات احتفالية نابضة بالحياة، حيث تتمايل هذه الديناصورات بألوانها الزاهية، مقدّمة عروضًا حركية مرحة تستقطب الزوّار وتضفي على الرحلة طابعًا ترفيهيًا فريدًا. ويأتي هذا المشهد ضمن فعاليات استقبال روّاد أحد أكبر متاحف الديناصورات في العالم، فيما تتواصل هذه العروض حتى أواخر الخريف، قبل أن تنقرض مجددًا بانتظار عودة الربيع.

وتُنظَّم هذه التظاهرة بجهود متطوّعين متخفين داخل مجسّمات الديناصورات، استجابةً لدعوة أُطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حملت اسم katteniechitetsu وهو اختصار لعبارة يابانية تشير إلى عشّاق سكة حديد إيتشيزن الأحرار. ومن خلال أزيائهم التنكرية على هيئة تي-ريكس، يقدّم هؤلاء المتطوّعون عروضًا ترفيهية لركّاب قطار الديناصورات، الذي يسيّر رحلات يومية ذهابًا وإيابًا بين محطتي فوكوي وكاتسوياما.



مرور قطار الديناصورات وأزهار الكرز المتفتحة تزين خط سكة الحديد. (© شركة سكة حديد إيتشيزن)

تتّسم هذه التجمّعات بطابعها العفوي وغياب أي هيكل قياد مركزي، وقد سمح ذلك الوضع بمشاركة عدد غير محدد من الديناصورات المتطوعين في أي وقت. وقد حظيت مقاطع الفيديو التي توثّق عروض تي ريكس الجماعية بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ما أسهم في تسليط الضوء على هذه المبادرة واستقطاب مشاركين من مناطق بعيدة مثل هوكايدو وأوكيناوا، فضلًا عن آخرين قدموا من الولايات المتحدة وأستراليا.

نمو مجتمع تي ريكس

انطلقت حركة تي ريكس بمبادرة فردية من واتانابي هيروشي، وهو صاحب مقهى في الخمسينيات من عمره يقع قرب محطة شييزاكاي على امتداد خط القطار. حيث قام واتانابي في يونيو/حزيران 2023، بارتداء زيّ ديناصور على سبيل التجربة والعفوية، واتخذ لنفسه موقعًا فوق مبنى مكاتب مجاور للمحطة. وكان يقفز ويلوح للقطارات المارة. غير أن الركاب لم يبدوا اهتمامًا يُذكر في البداية، وهو ما يعزوه واتانابي إلى بعد المسافة وسرعة القطار، بالاضافة إلى انشغال الجميع بهواتفهم.



واتانابي وهو يلوّح للقطار من على سطح منزله. (© واتانابي هيروشي)

جدير بالذكر أن هذه السكة قد عانت، على غرار العديد من خطوط السكك الحديدية المحلية في اليابان، من صعوبات وتحديات متراكمة على مدى سنوات من التشغيل. إذ اضطرت الشركة المشغّلة السابقة، Keifuku Electric Railroad، إلى تعليق خدماتها بقرار حكومي عقب سلسلة حوادث شهدها الخط في عامي 2000 و2001. وفي أعقاب ذلك، بادرت حكومة محافظة فوكوي بالتعاون مع مدينتي فوكوي وكاتسوياما وسلطات بلدية أخرى، إلى إعادة تأهيل جزء من هذا الشريان الحيوي، الذي استؤنفت خدماته في سبتمبر/أيلول 2002 تحت اسم Echizen Railway.

وفي إطار جهود تنشيط السياحة وجذب الزوار إلى Fukui Prefectural Dinosaur Museum، أحد أبرز معالم المنطقة، أُطلق قطار الديناصورات في يوليو/تموز 2023. هذا وتميّزت عرباته بواجهات خارجية مزدانة برسومات ديناصورات جذابة، فيما جُهّزت المقصورات الداخلية بشاشات رقمية وعروض تفاعلية تُحاكي عالَم هذه الكائنات المنقرضة، لتوفّر للركاب تجربة تجمع بين المتعة والمعرفة.



ديناصورات ترحّب بالركّاب في محطة كاتسوياما، بالقرب من متحف الديناصورات. (© واتانابي هيروشي)

لم يُثنِ الإخفاق الأول واتانابي في جذب انتباه الزوار خلال مرورهم بالقطار عن مواصلة محاولاته، بل دفعه إلى تعديل نهجه. فبدل الوقوف على سطح المبنى، نزل إلى مستوى أقرب من الركّاب، واتخذ موقعه على رصيف محطة شييزاكاي، حيث أخذ يلوّح بحماس مع مرور القطار المسرع نحو محطة كاتسوياما. ويستعيد تلك اللحظة بأنه لاحظ ارتسام ملامح الدهشة على وجوه الركّاب وهذا ما جعله يدرك تحقق المهمة التي سعى إليها.

وقد نشر واتانابي لاحقاً مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما لبث أن استقطب أصدقاء ومعارف انضموا إليه مرتدين بدورهم أزياء تي-ريكس. ومع تزايد أعداد المشاركين تدريجيًا، وسّعت المجموعة نطاق نشاطها ليشمل محطة كاتسوياما ومحطات أخرى مأهولة على امتداد الخط. وبحلول عام 2025، وصل عدد الديناصورات المتطوعين في بعض الأيام إلى نحو 32 مشاركًا، كانوا يستقبلون الزوّار على أرصفة المحطات من مواقع متفرقة على طول الخط.

تزايد الزخم مع وصول الشينكانسن

تعد كاتو فوسامي إحدى أهم الشخصيات في مسيرة واتانابي مع عالم الديناصورات، ، وتجدر الاشارة إلى أن مسيرتها في تقمّص شخصية الديناصور قد بدأت مع مشاركتها في سباق مخصّص لمرتدي أزياء تي-ريكس. وقد شهدت هذه الفعاليات الفريدة انتشارًا متزايدًا في اليابان منذ تنظيم أول سباق من هذا النوع في توتوري عام 2022. وقد اقتنت كاتو التي تعمل كممرضة، أول زيّ لها في عام 2023 بعدما سمعت عن سباق أُقيم بالقرب من مسقط رأسها في إبيتسو بجزيرة هوكايدو. وتعرّفت كاتو على واتانابي للمرة الأولى خلال جائحة كورونا عبر منتدى إلكتروني، حيث انسجما منذ اللحظة الأولى. وبصفتها من أوائل الداعمين له، شجّعته على الاستمرار في مبادرته الديناصورية. وقد زاد حماسها بعد مشاركتها الأولى في سباق تي-ريكس، كما كان لكلماتها دورٌ في دفع واتانابي إلى تغيير موقعه من سطح المبنى إلى رصيف المحطة. لتشد الرحال بعد شهر واحد فقط، إلى فوكوي للمشاركة في هذه المبادرة على أرض الواقع.

وللعلم تُعد محافظة فوكوي موطنًا لأكبر وأغنى مواقع الحفريات الديناصورية في اليابان، ما أكسبها لقب عاصمة الديناصورات في البلاد. وقد أسهم تمديد خط هوكوريكو شينكانسن إلى مدينة تسوروجا عام 2024 في زيادة ملحوظة في أعداد الزوار، حيث يحرص كثير منهم على إدراج متحف محافظة فوكوي للديناصورات ضمن برامجهم السياحية. وكان المتحف، الذي افتُتح عام 2000 قد خضع لعملية تجديد شاملة في 2023 شملت توسيع مرافقه وإضافة معروضات جديدة. ومنذ ذلك الحين، واصل استقطاب الزوار بوتيرة متصاعدة، مسجلًا رقمًا قياسيًا بلغ 1.26 مليون زائر في عام 2024.

مملكة الديناصورات في اليابان

ترجع صلة فوكوي بعالم الديناصورات إلى عام 1982، حين عُثر على حفريات لكائنات شبيهة بالتماسيح تعود إلى أوائل العصر الطباشيري، أي قبل نحو 120 مليون عام، في جرف صخري بمدينة كاتسوياما. وقد عاصرت هذه الكائنات الديناصورات، ما عزّز آمال الباحثين في العثور على دلائل مباشرة لوجود تلك الكائنات العملاقة في اليابان. ومع استمرار أعمال الاستكشاف، كُشف لاحقًا عن أسنان لديناصورات لاحمة، وفي عام 1989 أطلق المتحف الإقليمي عمليات تنقيب واسعة النطاق للبحث عن حفريات الديناصورات. وحتى اليوم، تم اكتشاف 6 من أصل 13 نوعًا من الديناصورات المعروفة في اليابان لأول مرة في فوكوي، من بينها الديناصور العاشب Fukuisaurus tetoriensis واللاحم Fukuiraptor kitadaniensis. وقد حظي كل اكتشاف جديد بتغطية إعلامية واسعة على مستوى البلاد، ما رسّخ مكانة فوكوي بوصفها مملكة الديناصورات في اليابان. وفي خضم هذه الزخم العلمي، افتتح متحف فوكوي للديناصورات أبوابه عام 2000، متزامنًا مع تنظيم معرض خاص حمل اسم دينو إكسبو، احتفاءً بهذا الإرث العلمي الفريد.



يُعدّ معرض عالم الديناصورات في متحف محافظة فوكوي للديناصورات من أبرز عوامل الجذب في هذا المرفق. (© متحف محافظة فوكوي للديناصورات)

وفي إطار الاستعدادات لتمديد خط الشينكانسن، أنشأت حكومة المحافظة عام 2009 إدارة متخصصة بالسياحة، شرعت في حصر الموارد والمعالم الجاذبة للزوار. ولم يكن مستغربا أن تتصدر الديناصورات أجندة هذا التوجه بوصفها ركيزة أساسية في الترويج السياحي للمحافظة. وقد أسفرت هذه الجهود عن افتتاح ساحة الديناصورات عام 2015 أمام محطة فوكوي، حيث تُعرض نماذج روبوتية لديناصورات بالحجم الطبيعي. وعلى مرّ السنوات، أُضيفت مجسمات متحركة جديدة، كان أحدثها ديناصور تي-ريكس الذي أُزيح الستار عنه عام 2024.



روبوت يجسّد الديناصور اللاحم العملاق سوكوميموس تينيرينسيس من العصر الطباشيري في محطة فوكوي. (© حكومة محافظة فوكوي)

شجّعت سلطات المحافظة الشركات الخاصة على الانخراط في الترويج لمتحف الديناصورات، بل وقدّمت في بعض الحالات دعمًا ماليًا لهذا الغرض. وأفضى هذا التوجّه عن إطلاق قطار الديناصورات إلى جانب مجموعة من المبادرات الأخرى، من بينها حافلات بتصاميم خارجية مستوحاة من عالم الديناصورات. كما بادرت بعض مرافق الإقامة إلى إعادة تقديم نفسها تحت مسمى فنادق الديناصورات، حيث توفّر للضيوف غرفًا مُزيّنة بديكورات تحاكي بيئة هذه الكائنات، في تجربة ترفيهية غامرة تجمع بين الإقامة والسياحة الموضوعاتية.



أحد المرافقين على قطار الديناصورات يضفي أجواءً ترفيهية على الركّاب. (© سكة حديد إيتشيزن)

شهدت محافظة فوكوي هذا العام تنظيم فعالية جائزة دينو أكشن، حيث صوّت السكان لاختيار أبرز المبادرات والأنشطة المرتبطة بعالم الديناصورات من بين قائمة من المرشحين. وقد استقبلت المسابقة أكثر من 80 مشاركة، حصد من بينها وسم واتانابي المرتبط بـتي-ريكس katteniechitetsu بالجائزة الأولى ضمن فئة الأنشطة. من جانبه، يعبّر أداتشي تيتسو، المسؤول عن مكتب استراتيجية الديناصورات في قسم السياحة، عن آمال كبيرة يعلّقها على هذا المجال، قائلًا: «أطمح إلى أن تتحول الديناصورات إلى محور يجمع السكان ومصدر فخر لهم، وأن تكون في الوقت ذاته بوابة يستكشف من خلالها الزوار سائر مقومات الجذب في فوكوي».

كاتو فوسامي بزيّ تي-ريكس تلتقط صورة إلى جانب أحد المعروضات على متن قطار الديناصورات. (© كاتو فوسامي)



متطوّعون بزيّ تي-ريكس يضفون أجواءً حيوية على متن قطار الديناصورات. (© واتانابي هيروشي)

(نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية في 13 مارس/آذار 2026، الترجمة من الإنكليزية. النص من إعداد باور نيوز. الصورة الرئيسية: متطوّعون بزيّ تي-ريكس يرفّهون عن ركّاب القطار في محطة شييزاكاي. © واتانابي هيروشي)