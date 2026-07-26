المساعدات اليابانية تدعم التعليم والصحة في ولاية تشوك النائية

في وقت يشهد تراجعًا في المساعدات الخارجية الأمريكية، تزداد أهمية الدور الذي تؤديه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في ولايات ميكرونيزيا المتحدة. فمن خلال تاريخ طويل في إيفاد المتخصصين والمتطوعين، تواصل جايكا دعم قطاعات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية وغيرها. وفي هذه المقالة نسلط الضوء على ثلاثة متطوعين يابانيين يعملون ميدانيًا في هذه الدولة الجزرية، ونستعرض أثر جهودهم في المجتمعات المحلية.

صوت اللغة اليابانية في فصول ولاية تشوك الدراسية

كلما احتاج هاتاياما تاكاشي إلى قص شعره أو شراء بعض احتياجاته، كان عليه أن يقطع نحو 9 كيلومترات سيراً على الأقدام عبر طرق وعرة تنتشر فيها الحفر، بمحاذاة البحيرة الشاطئية، حتى يصل إلى أكبر بلدة في ولاية تشوك. وبعد قضاء ما يحتاج إليه، يعود بالطريق نفسه إلى المدرسة التي يعيش ويعمل فيها.

ورغم هذه المشقة اليومية، يؤكد هاتاياما، البالغ من العمر 64 عاماً، أن ما يقوم به يستحق كل هذا العناء. فإتاحة الفرصة لتعليم أطفال هذه الجزيرة المرجانية النائية في المحيط الهادئ، التي تربطها باليابان علاقات تاريخية تمتد لعقود، تمنحه شعوراً بأن كل تلك الصعوبات تظل ضئيلة أمام قيمة رسالته.



يُدرِّس هاتاياما تاكاشي اللغة اليابانية للطلاب في ولاية تشوك الميكرونيزية. (© جوليان ريال)

ينحدر هاتاياما في الأصل من محافظة آوموري، ويعمل معلماً للّغة اليابانية في مدرسة زافييه الثانوية، التي تقع فوق قمة تل تغطيه الأدغال في أقصى الشمال الشرقي من جزيرة وينو؛ وهي أكبر جزر ولاية تشوك، إحدى مجموعات الجزر الأربع التي تشكل ولايات ميكرونيزيا المتحدة.

وهو واحد من ثلاثة متطوعين تابعين للوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا يعملون على المساعدة في التثقيف وتحسين صحة سكان ولاية تشوك، إلى جانب 18 متطوعاً آخرين يتوزعون في أنحاء هذه الدولة المترامية الأطراف، و4 موظفين يابانيين في المقر الرئيسي للوكالة في جزيرة بونبي التي تبعد نحو 700 كيلومتر إلى الشرق.

وقد وصل هاتاياما إلى ولاية تشوك في ديسمبر/ كانون الأول 2024 بعد مسيرة مهنية حافلة في مجال التدريس، شملت العمل في إحدى المدارس الثانوية في أوساكا ومدرستين ثانويتين في جاكرتا.

ويقول هاتاياما: ˮأردت العيش في الخارج والتعرف على بلدان أخرى، كما رأيت أنه سيكون أمراً جيداً لو تمكنت تجربتي من مساعدة الآخرين؛ ولذلك انضممت إلى برنامج متطوعي وكالة جايكا”.

وتُعد مدرسة زافييه الثانوية على نطاق واسع واحدة من أفضل المدارس في ميكرونيزيا، وهي تستقطب طلاباً من جميع أنحاء البلاد ومن مناطق أبعد، بما في ذلك بالاو، الفلبين، فيجي، وهاواي. وتقع المدرسة في مبنى مُجدَّد كان يُستخدم سابقاً كمركز للاتصالات العسكرية، حيث شُيِّد إبان خضوع الجزيرة للسيادة العسكرية اليابانية في ثلاثينيات القرن الماضي.

ويضيف هاتاياما: يعيش طلاب مدرسة زافييه الثانوية وهم يحملون الأمل في مستقبلهم؛ فلديهم أحلام كثيرة، إذ يرغبون على سبيل المثال في تحقيق الثروة، أو العمل في المحاماة، أو العمل في المجالات الترفيهية.

وأكثر ما يثير إعجابي هو أن العديد من الطلاب لا يسعون للنجاح لأنفسهم فحسب، بل يرغبون بشدة في النجاح لإسعاد عائلاتهم.



طلاب مدرسة زافييه الثانوية يعرضون إبداعاتهم في فن طي الورق (الأوريغامي). (© جوليان ريال)

ولا يقتصر دور هاتاياما على تعليم طلابه اللغة اليابانية، بل يحرص أيضاً على تعريفهم بالعادات والثقافة اليابانية. ويرى أن مهمته، إلى جانب زملائه من متطوعي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، تتجاوز حدود التعليم، إذ يعتبر نفسه سفيراً غير رسمي لبلاده.

ويقول: ”تسهم أنشطة جايكا والمتطوعين أمثالنا في بناء جسور الصداقة مع الشعوب الأخرى. كما نأمل أن تعزز هذه الجهود ثقة الناس بالشعب الياباني، لأن الثقة المتبادلة بين اليابان والدول الأخرى تشكل أساساً لإقامة علاقات يسودها السلام. وآمل أن يسهم هذا النوع من الدبلوماسية الشعبية في نشر الثقة والسلام في مختلف أنحاء العالم“.

ومن المقرر أن تنتهي مهمة هاتاياما في ولاية تشوك في يناير/كانون الثاني 2027، وهو يأمل أن يكون قد ترك أثراً إيجابياً في حياة طلابه وأسهم، ولو بقدر يسير، في رسم ملامح مستقبلهم.

ويختتم حديثه قائلاً: ”أجمل ما سأحمله معي من هذه التجربة هو، بلا شك، ابتسامات طلابي والأيام التي قضيتها معهم؛ سواء داخل الفصل الدراسي أو في ملعب السوفتبول حيث كنا نلعب معاً. إنها ذكريات سأظل أعتز بها دائماً“.

تعزيز الرعاية الصحية بمساعدة اليابان

ويتولى نوناكا توشيكازو الإشراف على برامج المساعدات الممنوحة ومشاريع التعاون الفني التابعة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في جميع أنحاء ولايات ميكرونيزيا، وذلك منذ عام 2022 وحتى مغادرته مكتب جزيرة بونبي في نهاية شهر مارس/ آذار 2026. ويرى نوناكا أن هناك تاريخاً طويلاً ووثيقاً يربط بين اليابان وسكان ولاية تشوك -التي كانت خاضعة للسيادة اليابانية في الفترة ما بين عامي 1914 و1945- مشيراً إلى استمرار وجود العديد من أسماء العائلات اليابانية في هذه الجزر.

ويقول مشيراً إلى اسمين شائعين في البلاد: ˮالأمر لا يقتصر على عائلتي موري وهاشيغوتشي، فالكثيرون غيرهم لديهم أقارب يابانيون، وأرى أمثلة عديدة على التأثيرات اليابانية في لغتهم وطعامهم وثقافتهم. إنني أؤمن بأننا نتقاسم رابطةً خاصة، وأعتقد أنهم ينظرون إلينا نظرة إيجابية“.

ويقول نوناكا الذي كان أيضًا بدوره معلم سابق عمل في محافظة إيهيمي مسقط رأسه ومع وكالة جايكا في زامبيا، إن المنظمة عملت بشكل وثيق مع سلطات ولاية تشوك على عدد من المشاريع الرئيسية، بما في ذلك توسعة ميناء جزيرة وينو عام 2002 بعد تعرضه لأضرار جسيمة جراء سلسلة من الأعاصير، وتدريب السكان المحليين على مشاريع الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة.

وقد بدأت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي المسؤولة عن إدارة معظم برامج المساعدات الإنمائية الرسمية اليابانية تعاونها مع حكومة ولايات ميكرونيزيا عام 1979، وذلك من خلال دعوة متدربين فنيين إلى اليابان لدراسة قطاع صيد الأسماك. وحتى الآن، شارك 480 متطوعاً من الوكالة في مشاريع في شتى أنحاء البلاد بهدف تعزيز ˮالأمن البشري والنمو النوعي”.

ويُعد تطوير نظام للتثقيف الصحي في جميع أنحاء ولاية ˮتشوك“ أحد المشاريع التي أولاها نوناكا اهتماماً والتزاماً كبيرين.

ويوضح قائلاً: ˮيركز هذا المشروع على الصحة العامة، ولا سيما صحة الأم والطفل، وذلك من خلال الوصول إلى الجزر النائية. وفي إطار هذا المشروع التجريبي، نقوم بتوفير أجهزة محمولة للموجات فوق الصوتية من اليابان ونشرها في تلك الجزر، مما يتيح لنا تهيئة بيئة تُمكّننا من جمع البيانات عبر إجراء الفحوصات الطبية للأمهات خلال الفترة المحيطة بالولادة”.

وبدلاً من اشتراط أجهزة موجات فوق صوتية عالية الأداء، فإننا نعمل على توفير أجهزة بأسعار معقولة يمكن إدراج تكلفتها ضمن ميزانية حكومة الولاية، مع ضمان توفير الوظائف الأساسية ومراعاة الظروف الفريدة لعمليات الصيانة في الجزر.

تدريب المعلمين المحليين للمستقبل

أما كويكي تسوكاسا، فقد أوكلت إليه مهمة توظيف خبرته المهنية في خدمة إدارة التعليم التابعة لحكومة ولاية تشوك، حيث يعمل على تدريب معلمي الرياضيات في المدارس الابتدائية المنتشرة في مختلف أنحاء الأرخبيل.

ووصل كويكي، البالغ من العمر 67 عاماً والمنحدر من مدينة نيغاتا، إلى ولاية تشوك في أغسطس/آب 2024. ويقول إن رسالته هناك واضحة وبسيطة: ”هدفي هو الارتقاء بمستوى تحصيل الطلاب في مادة الرياضيات في جميع أنحاء ولاية تشوك، وذلك من خلال العمل مع معلميهم ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم وأساليبهم التعليمية“.



كويكي تسوكاسا في مقر إدارة التعليم بولاية تشوك. (© جوليان ريال)

وينظم كويكي ورش عمل لمعلمي الرياضيات، بمن فيهم معلمون من الجزر النائية، مقدماً الدعم لنحو 686 معلماً يعملون في 60 مدرسة ابتدائية حكومية في مختلف أنحاء ولاية تشوك. ويتمثل أحد أهدافه الرئيسة في المساهمة في تزويد الأطفال بالمهارات الأساسية التي تؤهلهم للحصول على فرص عمل أفضل في المستقبل، وهي فرص تتطلب في كثير من الأحيان السفر إلى الخارج، سواء إلى غوام أو هاواي أو البر الرئيسي للولايات المتحدة.

ويقول: ”منذ وصولي إلى هنا، لمست لطفاً وكرم ضيافة من الجميع. وعندما يحين موعد مغادرتي في وقت لاحق من هذا العام، أعتقد أن أجمل ما سأحتفظ به في ذاكرتي هو سماع المعلمين الذين شاركوا في ورش العمل وهم يخبرونني بأنهم تعلموا شيئاً جديداً، وأنهم يتطلعون إلى المشاركة في ورش أخرى. مثل هذه الكلمات تمنحني سعادة كبيرة وتشعرني بأن جهودي لم تذهب سدى“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: مشهد استوائي خلاب في ولاية تشوك، حيث يقدم متخصصون يابانيون المساعدة في مجالات تتنوع ما بين التعليم والصحة العامة. © جوليان ريال)