اكتشف ”إيتاجوماسو“.. الملاذ الجزيري الذي حصد الجوائز في هيروشيما

فاز فندق ”إيتاجوماسو“ (Etajimasou)، وهو فندق صغير في محافظة هيروشيما يقع على ضفاف بحر سيتو الداخلي، بثلاث جوائز في حفل جوائز الفنادق الفاخرة العالمية (World Luxury Hotel Awards) لعام 2024. كما مكنته مياه ينابيعه الحارة ومأكولاته المستوحاة من المطبخ الفرنسي من نيل التقدير والدخول في دليل ميزلان لعام 2025.

استراحة بعيدًا عن المألوف

يقع فندق ”إيتاجوماسو“ وسط الجزر الهادئة لبحر سيتو الداخلي في محافظة هيروشيما. ويجعل المناخ الدافئ للمنطقة منها مكانًا مثاليًا لزراعة الزيتون، والحمضيات، والخضراوات، وتربية المحار.

تستغرق الرحلة للوصول إلى الفندق من مدينة هيروشيما حوالي ساعة واحدة، باستخدام مزيج من الترام والعبّارة السريعة، وتُعد هذه الرحلة في حد ذاتها تجربة ممتازة.



منظر خارجي لفندق إيتاجوماسو. توفر كراسي الاسترخاء في الحديقة إطلالات على بحر سيتو الداخلي. (© ناكاهارا ميكو)

يُعد ”إيتاجوماسو“ منشأة صغيرة بالقرب من شاطئ ”ناغاسي“، ولكنه يتميز بإطلالات بحرية من جميع غرف الضيوف ومطبخ الاستقبال. وتضم الردهة التي تغمرها أشعة الشمس منصة عرض تجسد الخضراوات والفواكه المزروعة محليًا، فضلاً عن المشروبات والحلويات الفريدة، والتي تعمل كمفتتح للمحادثات بين الضيوف وطاقم العمل. بينما أذوق بعض الخيار الطازج، يخبرني أحد الموظفين أن مدينة إيتاجيمة هي أكبر منتج لهذه الخضار في محافظة هيروشيما.



منصة الردهة توفر تذوقًا للفواكه والخضراوات المزروعة محليًا. (© إيتاجوماسو)

تم تصميم ”إيتاجوماسو“ ليبرز أفضل ما تقدمه المنطقة؛ حيث يقدم مطعمه أطباقًا من المطبخ الفرنسي المدمج مع التركيز على المكونات المحلية. كما توفر الاستحمام في الينابيع الحارة الطبيعية الملحقة بالفندق فوائد صحية، بما في ذلك تحسين دورة الدم وتنظيف البشرة. ويبقى موقع الاستحمام التقليدي هذا مفتوحًا للسكان المحليين خلال النهار، ولكنه مخصص حصريًا لضيوف الفندق في الصباح والمقاطعات المسائية.

رفاهية تتجاوز الفخامة

في عام 2024، فاز فندق ”إيتاجوماسو“ في حفل جوائز الفنادق الفاخرة العالمية. وتلقت هذه الفعالية المرموقة مشاركات من أكثر من 150 دولة حول العالم، مع اختيار الفائزين حسب المنطقة والفئة بناءً على أصوات أكثر من 300,000 شخص. وتم تقييم ثلاثة معايير رئيسية: تقديم الخدمة، الفخامة، والعرض التقديمي. وهناك تركيز على جودة التجربة المقدمة للضيوف، بدلاً من مجرد مدى فخامة مرافق الفندق.

وحصل ”إيتاجوماسو“ على جوائز لمنطقة آسيا في فئتي ”أفضل فندق صغير فاخر“ و”أفضل فندق فاخر شامل كليًا“، بالإضافة إلى جائزة عالمية كـ ”أفضل فندق ينابيع حارة فاخر“.



رفوف المحار العائمة مرئية من الفندق. يُعد بحر سيتو الداخلي المنطقة الرائدة في إنتاج المحار في اليابان. (© ناكاهارا ميكو)



تتميز الأطباق المقدمة في مطعم الفندق بالخضراوات المزروعة محليًا والمحصودة في نفس اليوم. (© ناكاهارا ميكو)

في عام 2025، كان ”إيتاجوماسو“ واحدًا من بين 340 منشأة يابانية أُدرجت في اختيار دليل ميزلان للفنادق، والذي يضم نحو 7,000 منشأة حول العالم. وحصل الفندق الصغير، الذي افتتح عام 2021، على تقدير عالمي للعام الثاني على التوالي. وعلق المدير العام لـ ”إيتاجوماسو“، أبي ناعوكي، قائلاً: «الفخامة ليست هي نفسها البهجة النابعة من القلب. أنا فخور بأن تقييم إيتاجوماسو لم يكن مستندًا فقط على مرافقنا، والتصميم الداخلي، وغرف الضيوف، بل اعترف بالتجربة الكاملة، بما في ذلك بيئتنا المحلية، والينابيع الحارة، والطعام، والمناظر الطبيعية، وموظفينا».



المدير العام لـ ”إيتاجوماسو“ أبي ناعوكي. (© ناكاهارا ميكو)

خلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما عام 2023، أقام أعضاء وفد المستشار الألماني في ”إيتاجوماسو“، والآن يختار عدد متزايد من الزوار الأوروبيين قضاء إقامات طويلة هناك.

ينابيع حارة يعتز بها المجتمع

إن أكبر رفاهية متاحة في ”إيتاجوماسو“ هي ينابيعه الحارة الطبيعية، ”إيتاجيما أونسن“. وتتمتع الحمامات بتاريخ طويل، وتعد موضع اعتزاز من قبل السكان المحليين. تطل الحمامات الخارجية والخاصة على بحر سيتو الداخلي، حيث تضفي الحدائق الريفية ونسيم البحر سحرًا إضافيًا.



إيتاجيما أونسن، منشأة الينابيع الحارة الملاصقة لـ ”إيتاجوماسو“. (© إيتاجوماسو)

تتدفق مياه الينابيع الحارة من ”مياه البحر الأحفورية“ من عمق 1,700 متر تحت سطح الأرض. وقد تم ترشيح مياه البحر، التي تعود إلى عشرات الآلاف من السنين، عبر الطبقات الصخرية على مر القرون. ويتحدث ”أبي“ بشاعرية عن الأونسن قائلاً: «إن الذكريات القديمة للمحيط التي كانت محتجزة تحت القاع تظهر الآن فوق الأرض على شكل ينابيع حارة. إن الوقت الذي نقضيه في الحمام في التأمل هو متعة أخرى من متع الحياة».

الينابيع الحارة غنية بالصوديوم، والكالسيوم، والكلوريدات، والتي تمنح المياه خصائص حرارية وترطيبية قوية. كما تحتوي ”إيتاجيمة أونسن“ على الرادون، وهو عنصر ضعيف النشاط الإشعاعي ويُعتقد أن له فوائد صحية. وتتدفق مياه النبع مباشرة من المصدر بمعدل 240 ليترًا في الدقيقة وبدرجة حرارة 31.8 مئوية. ويحتوي الأونسن على حمامات معتدلة الحرارة بدرجتها الطبيعية، وأخرى تقوم بتسخين مياه النبع بدرجة أكبر. ومن خلال التناوب بين الحمامات ذات درجات الحرارة المختلفة، يمكن للضيوف الإحماء التام والشعور بالاسترخاء.

في عام 2025، قُبل الأونسن في مجموعة حصرية من الأونسن التي تحافظ على الينابيع الحارة التقليدية. ويري ”أبي“ أن هذه المنظمة تعترف بفيزيائية ”إيتاجوماسو“—تقدير الناس، وحماية الأصول المحلية. ويعتقد أن ”إيتاجوماسو“ يحافظ على الينابيع الحارة العزيزة بصيغة حديثة.



حمام قدمين مع إطلالة على المحيط. (© ناكاهارا ميكو)

فرص للتعاون

يستغل تصميم الفندق وخدماته الطابع المحلي بشكل واعي وكامل لتعزيز التجربة الإيجابية للضيوف.

أحد الأمثلة على ذلك هو استخدام ورق الجدران التقليدي المحلي، المنسوج من ورق الواشي (Washi) بواسطة شركة ”تسوشيما أوريمونو“، وهي شركة تتمتع بتاريخ يزيد عن 130 عامًا. وتعتبر هذه الشركة واحدة من منتجين اثنين فقط ما زالا يعملان في اليابان.



عمود الضوء الموجود في الردهة هو عمل لفنانة ورق الوواشي اليابانية الرائدة هوريكي إيريكو. (© ناكاهارا ميكو)

ومن أبرز معالم صالة الفندق ”عمود الضوء“، وهو فانوس ضخم صنعته فنانة الوواشي هوريكي إيريكو، مستوحى من الطبيعة المحيطة بإيتاجيمة وقصص سكانها. ويُزين الجزء السفلي من ”العمود“ بتصميم من قبل فنان الورنيش المحلي روكاكو شيسوي يصور اثنين من كائنات ”الكيرين“، وهي نفس نوع الحيوانات الصينية الأسطورية التي تظهر في شعار بيرة كيرين (Kirin Beer). وقد ألهم هذا العمل الفني شركة كيرين لتقديم دعم فني لتأسيس مصنع لإنتاج البيرة الحرفية في المدينة.



قاعدة عمود الضوء مزينة بتصميم يضم اثنين من كائنات الكيرين. (© ناكاهارا ميكو)

تحتوي المكتبة المصغرة في صالة الفندق على كتب متعلقة بإيتاجيمة وهيروشيما، بالإضافة إلى أقلام حبر جاف وأحبار بأكثر من 130 لونًا من مدينة كوري المجاورة. ويمكن للضيوف استخدام الفراشي المصنوعة في كومانو، وهي أيضاً في هيروشيما، مع الحبر لكتابة الرسائل أو رسم الصور.

أنواع مختلفة من الحبر معروضة في المكتبة المصغرة للفندق. (© ناكاهارا ميكو)

السعي لنيل فخر إيتاجيما

أقيم فندق ”إيتاجوماسو“ في موقع الحمامات العامة السابقة. وكان الفندق جزءًا من خطط مجلس المدينة لإنشاء قاعدة سياحية. وعندما افتتحت المنشأة في عام 2021، كان هناك استياء من زيادة الأسعار للاستحمام في الأونسن.

لكن ”أبي“ عمل على تغيير اتجاه المشاعر المحلية خطوة بخطوة، بهدف جعل المنشأة الجديدة فخرًا لإيتاجيما. وبدأت جهوده لتطوير الفندق قبل الافتتاح، حيث شارك في صياغة المفاهيم، وتطوير منهجية الإدارة، وتدريب الموظفين. يتضمن اسم الفندق ”إيتاجوماسو“ اللاحقة ”سو“ (sou) التي تعني ”فيلا“، وهي تستخدم بشكل شائع في أسماء الفنادق التقليدية القديمة. ومعظم الإشعارات المنشورة في المنشأة مكتوبة باللغة اليابانية؛ إذ يعتقد ”أبي“ أن «انتشار اللغة اليابانية المكتوبة في جميع أنحاء المنشأة يعطي الضيوف إحساسًا أكبر بالطابع المحلي».



مفتاح الغرفة بتصميم فريد من الحبيبات الخشبية (يمين) وحافظة البطاقة، والتي يمكن للضيوف الاحتفاظ بها لاستخدامها كعلامة مرجعية للكتب. (© ناكاهارا ميكو)

قيادة الاتجاهات

يضم ”إيتاجوماسو“ حوالي 60 موظفًا، معظمهم من السكان المحليين. وتعطي الإدارة الأولوية للسكان المحليين الذين يفهمون فلسفة الفندق على أولئك الذين لديهم خبرة في صناعة الخدمات الفندقية. وعلى الرغم من هذه السياسة، يقول ”أبي“ إنه لم تكن هناك أي تعليقات سلبية على خدمة العملاء في الفندق. «نريد خلق إحساس بالفخامة بناءً على مفهومنا الفريد للخدمة».



مجموعة متنوعة من المساحات في جميع أنحاء المنشأة تستغل إطلالات بحر سيتو الداخلي. (© ناكاهارا ميكو)

تخرج ”أبي“ من مدرسة الفنادق اليابانية في طوكيو قبل أن يبدأ حياته المهنية في منتجع شيراتون لاغونا غوام. كما شارك في إطلاق فندق حياة ريجنسي يوكوهاما وتأسيس فنادق إقليمية يابانية أخرى. وتسعى سلاسل الفنادق ذات العلامات التجارية إلى ضمان نفس معايير تدريب الموارد البشرية حول العالم، لكنها تفشل في التقاط الطابع المحلي وتفتقر إلى النكهة الفردية. وعلى حد تعبير ”أبي“: «أريد أن يكون إيتاجوماسو فندقًا يتمتع بفيزيائية تم تطويرها مع السكان المحليين، وتتجذر بعمق في المنطقة. عندما يتفاعل الموظفون مع الضيوف بشكل طبيعي، يتخلص الضيوف من قيودهم، ويمكنهم الاستمتاع حقًا وإعادة شحن طاقتهم. أعتقد أن الموظفين وخدمة الفندق يمكن أن يصبحوا أقوى من خلال التطلع إلى جلب الابتسامات والبهجة للآخرين».

وعند مغادرتنا، ترك منظر ”أبي“ وهو يتفاعل بعفوية مع الضيوف انطباعًا عميقًا بأسلوب ”إيتاجوماسو“ الفريد في الفخامة والضيافة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: إطلالة هادئة على بحر سيتو الداخلي من إحدى غرف النزلاء في فندق إيتاجيماسو. © ناكاهارا مييكو)