من السرعة إلى الفخامة.. مقصورات خاصة جديدة في قطارات الشينكانسن اليابانية

اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول 2026، ستقدم خطوط توكايدو وسانيو شينكانسن في اليابان مقصورات خاصة مجهزة بتقنيات تُستخدم للمرة الأولى من نوعها، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بتجربة السفر بالقطارات فائقة السرعة. وفي هذه المقالة، نستعرض احتياجات المسافرين عبر السكك الحديدية اليوم، والتطلعات المتزايدة نحو تجارب سفر أكثر تميزًا، إلى جانب الخدمات الراقية الجديدة التي ستُطرح لتلبية هذه الاحتياجات.

تصميمات مع مراعاة الخصوصية والأمان

في أكتوبر/ تشرين الأول 2026، سيُطلق خطا توكايدو شينكانسن وسانيو شينكانسن فئة مقاعد جديدة فاخرة توفر مقصورات خاصة بالكامل أُطلق عليها اسم سوبريم كلاس (الدرجة الممتازة) تماشياً مع مستواها المتميز، وذلك في بعض القطارات المختارة. وستكون هذه هي المرة الأولى منذ 23 عاماً التي تتوفر فيها مقصورات خاصة على خط طوكيو-شين-أوساكا.

وستضم كل مجموعة قطارات من طراز N700S، والمكونة من 16 عربة، مقصورتين خاصتين. فالمقصورة الموجودة في العربة رقم 7 والتي تتسع لراكبين، ستشتمل على مقعد قابل للإمالة وأريكة متقابلين، بينما ستكون المقصورة الموجودة في العربة رقم 10 مخصصة لراكب واحد. وستتميز كلتا المقصورتين بأبواب إلكترونية مزودة بخاصية القفل التلقائي، حيث يمكن للركاب فتح الأبواب باستخدام بطاقة السفر الذكية (IC) أو رمز الاستجابة السريعة (QR code). وتوفر هذه المقصورات الأمان والخصوصية للمسافرين الراغبين في الحصول على مساحة خاصة بهم أثناء الرحلة.

ويمكن للمسافرين استخدام الأجهزة اللوحية الموجودة في المقصورات للتحكم في وضعية المقاعد القابلة للإمالة، والإضاءة، ونظام التكييف، ومستوى صوت الإعلانات الداخلية. كما تم تجهيز المقصورات بخدمة واي فاي غير محدودة، ومكبرات صوت مدمجة في المقاعد تحد من تسرب الصوت، وطاولة كبيرة، ومقبس للطاقة، وغيرها من وسائل الراحة.

وبحلول ربيع عام 2028، ستوفر درجة سوبريم كلاس أيضاً مقصورات شبه خاصة، ورغم أنها ليست مغلقة بالكامل، إلا أنها ستكون مزودة بأبواب تُقفل إلكترونياً ومقاعد ذات هياكل توفر الخصوصية وقابلة للدوران، مما يتيح للمسافرين مواجهة بعضهم البعض عند السفر معاً.

وبالنسبة لرحلة ذهاب فقط لشخص بالغ بين طوكيو وشين-أوساكا، يبلغ السعر الإجمالي عبر خدمة الحجز الإلكتروني سمارت EX مبلغ 60,790 ينًا للمقصورة المخصصة لراكبين، و42,390 ينًا للمقصورة المخصصة لراكب واحد. ويتعين على الراكب المرافق الذي يشارك في استخدام مقصورة العربة رقم 7 شراء تذكرة للأجرة الأساسية وتذكرة للقطار السريع المحدود ليمتد إكسبرس صالحة لذلك القطار بشكل منفصل. وعلى سبيل المقارنة، تبلغ تكلفة تذكرة السفر ذهاب فقط على متن قطار نوزومي في المواسم العادية 13,780 ينًا للمقعد العادي غير المحجوز، و14,720 ينًا للمقعد المحجوز، و19,590 ينًا للمقعد في الدرجة الأولى (غرين كار).

ويُعتقد أن التركيز على الراحة في درجة سوبريم كلاس يعكس مسعىً لتعزيز القيمة المضافة لخط توكايدو شينكانسن، وذلك تحسّباً لافتتاح خط تشوأو شينكانسن ماغليف المُعلق الذي يعمل بتقنية الرفع المغناطيسية الرابط بين شيناغاوا وناغويا، وهو الافتتاح المتوقع عام 2036 أو ما بعده، وما قد يترتب على ذلك من انتقال محتمل للركاب إلى الخط الجديد، لا سيما أولئك الذين يضعون السرعة على رأس أولوياتهم.

وتوضح شركة جي آر سنترال قائلة: ”لقد تلقينا طلبات لتوفير مرافق وخدمات تفوق في جودتها تلك المتاحة في ’غرين كار-الدرجة الأولى‘؛ مما دفعنا إلى طرح درجة متميزة من المقاعد تجمع بين الخصوصية والجودة العالية. ونتوقع أن تحظى هذه الدرجة بإقبال الركاب، بمن فيهم الزوار القادمون من الخارج، الراغبون في الاسترخاء أثناء السفر دون القلق بشأن ما يحيط بهم“. ومن المرجح أن تحظى هذه الخدمة بترحيب خاص من الرياضيين المشاهير وغيرهم من الشخصيات العامة التي ترغب في تجنب لفت الأنظار غير المرغوب فيه.

وتأمل شركة ”جي آر ويست“ المُشغلة لخط سانيو شينكانسن، أن تعزز القيمة التي توفرها درجة سوبريم كلاس من مكانتها ونجاحها، إذ ترى الشركة أن هذه الدرجة ستتيح خياراً جديداً للباحثين عن مستوى أعلى من الخصوصية وجودة تفوق تلك التي توفرها عربات غرين كار.



على اليسار: يمكن فتح القفل الإلكتروني للمقصورة الخاصة باستخدام إحدى البطاقات الذكية (IC card) أو رمز الاستجابة السريعة (QR code). وأعلى اليمين: يمكن استخدام الجهاز اللوحي الموجود داخل المقصورة لضبط المقاعد والإضاءة، وكذلك لطلب المشروبات والوجبات الخفيفة. وأسفل اليمين: سيتم عرض شعار درجة سوبريم كلاس عند مدخل العربات المجهزة بمقصورات خاصة. (© شركة جي آر سينترال)

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تُعد الخصوصية والجودة العالية ركيزتين أساسيتين في خدمة درجة سوبريم كلاس التي تقدمها كلتا الشركتين. وتتمثل إحدى الميزات الرئيسية المتعلقة بالخصوصية في توفير اتصال شبكي واي فاي مخصص وعالي الأداء داخل كل مقصورة خاصة، إذ يعتمد النظام على تقنية تُستخدم لأول مرة عالمياً في عربات القطارات، وهي عبارة عن هوائيات زجاجية شفافة متوافقة مع شبكات الجيل الخامس (5G) ومثبتة في نوافذ القطار لتعزيز جودة الاتصال. ونظراً لأن المقصورات مغلقة بالكامل وتوفر اتصالاً مستقراً، سيتمكن الركاب من المشاركة في المؤتمرات المرئية عبر الإنترنت دون الشعور بأنهم يعملون في وسيلة نقل عامة.

وتمنح المقصورات الخاصة في درجة سوبريم كلاس شعوراً مميزاً بالتفرد والمكانة الرفيعة، فتماماً كما يُخصص لكبار المسؤولين في الشركات مكاتب خاصة بهم، فإن توفر مساحة خاصة يُعد بحد ذاته رمزاً لمكانة متميزة.

وصحيح أن السفر جوًا هو وسيلة النقل المفضلة لدى العديد من كبار المديرين التنفيذيين، إذ أبدت إحدى السكرتيرات في شركة كبرى مقرها طوكيو ملاحظةً بهذا الشأن قائلة: ”يسافر كل من رئيس الشركة ورئيس مجلس الإدارة جوًا عند الذهاب إلى أوساكا في رحلات العمل، ويبدو أنهم يستمتعون بالمعاملة الخاصة التي تتضمن نقلهم مباشرةً إلى الطائرة من قاعة كبار الشخصيات (VIP). وفي إحدى المرات، عندما أبلغتُ الرئيس بأنني لم أتمكن سوى من حجز مقعد له في الدرجة الأولى (غرين كار) بأحد قطار الشينكانسن، بدا عليه الامتعاض بوضوح. وحين أخبرتُ رئيسي المباشر بالأمر، قال: ’كان سيسعده لو توفرت تلك المقصورات الخاصة التي كانت متاحةً سابقًا‘؛ ولذا، فمن المرجح أن يكون متحمسًا للغاية لاستخدام خدمة الشينكانسن الجديدة هذه“.

وبالطبع، بالنسبة للمديرين التنفيذيين المنشغلين، لا تقتصر مزايا المقصورة الخاصة في قطار شينكانسن على مجرد الاستمتاع بشعور التميز، فهناك فوائد عديدة تشمل إمكانية المشاركة في الاجتماعات عبر الإنترنت، أو إصدار التوجيهات الهاتفية، أو التركيز التام على الوثائق السرية، وكل ذلك يتم أثناء السفر.



مقصورة الركاب في درجة سوبريم كلاس المخصصة لشخصين على خطي توكايدو شينكانسن وسانيو شينكانسن. (© شركة جي آر سينترال)

عندما كنت في العشرينيات من عمري، استقللتُ ذات مرة مقصورة خاصة في عربة الدرجة الأولى (غرين كار) على متن قطار شينكانسن من السلسلة 100، لمجرد أنني ظننتُ أنها ستكون تجربة مثيرة للاهتمام تستحق أن تروى. وكانت الرحلة بتكلفة معقولة لأنني تمكنت من استخدام تذكرة رحلات متعددة مخصصة لخدمة كوداما في عربة غرين كار، وقد سافرتُ حينها من طوكيو إلى مدينة كاكيغاوا في محافظة شيزؤكا.

وفي البداية، غمرتني السعادة لحصولي على المقصورة لوحدي، غير أن شعوراً بالتوتر المصاحب للاستمتاع بمثل هذه الرفاهية، إلى جانب وحشة الانفراد بالنفس، سرعان ما تسلل إليّ، وبدأ الملل يتسرب إلى نفسي عند وصول القطار إلى منطقة أوداوارا. ولعل أحد الأسباب وراء ذلك هو وجودي في الطابق السفلي من قطار ذي طابقين، حيث لم يكن المنظر الخارجي جيداً بما يكفي. وأذكر أنني شعرت بالارتياح حين وصل القطار إلى مدينة كاكيغاوا، وباسترجاع ما حدث، أدركت أنني لم أكن بحاجة ماسة إلى الخصوصية آنذاك، كما لم أكن في وضع يسمح لي بالاستمتاع بتلك الرفاهية وتذوق تفاصيلها بتأنٍّ وهدوء.



مقصورة خاصة من فئة الدرجة الأولى (غرين كار) داخل نموذج أولي لقطار شينكانسن من السلسلة 100، وهو الجيل الثاني من قطارات شينكانسن الجديدة الذي كان يعمل على خطي توكايدو وسانيو. وكان هذا القطار أول طراز من قطارات شينكانسن يضم عربات ذات طابقين، بما في ذلك عربة من درجة الـ غرين كار وعربة مخصصة لتناول الطعام. التُقطت الصورة في مارس/ أذار 1985 في مستودع أوي لعربات شينكانسن في طوكيو. (© وكالة جيجي برس)

درجة غران كلاس التابعة لشركة جي آر إيست وتوسيع نطاق الخدمات الموجهة لرجال الأعمال

عند الحديث عن خدمات قطارات شينكانسن فائقة الجودة، لا يمكننا إغفال درجة غران كلاس التي تقدمها شركة جي آر إيست.

حيث انطلقت درجة غران كلاس لأول مرة في مارس/ آذار 2011 على متن قطارات هايابوسا من السلسلة E5 العاملة على خط توهوكو شينكانسن. وتوفر هذه الدرجة التي تضم 18 مقعداً فقط في كل عربة مساحة رحبة للغاية، حيث تتميز بمقاعد قابلة للإمالة كهربائياً مرتبة بتوزيع 1+2 داخل عربات قطارات الشينكانسن التي توفر أصلاً مساحة واسعة وفقاً للمعايير الدولية. وقد توسع نطاق هذه الخدمة ليشمل خط هوكوريكو شينكانسن عام 2015، وخط هوكايدو شينكانسن عام 2016، وخط جويتسو شينكانسن عام 2019.

وتضم بعض القطارات مضيفين مخصصين لتقديم وجبات خفيفة ومشروبات بما في ذلك المشروبات الكحولية، في حين تقتصر قطارات أخرى على توفير المقاعد فقط. ومنذ عام 2022، أصبح بإمكان الركاب الاختيار بين وجبات خفيفة على الطريقة اليابانية وأخرى على الطريقة الغربية.

وتبلغ تكلفة الرسوم الإضافية لدرجة غران كلاس والتي تشمل المشروبات ووجبة خفيفة 13,600 ين ياباني في المسار بين طوكيو وشين-أوموري. ويصل إجمالي سعر التذكرة ذهابًا خلال الموسم العادي شاملاً الأجرة الأساسية وأجرة القطار السريع المحدود إلى 31,180 ين ياباني.

وقد وضعت شركة جي آر إيست فئات محددة من الركاب في اعتبارها عند إطلاق درجة غران كلاس. ويوضح ممثل عن الشركة قائلاً: ”لقد تصورنا أن يستخدم هذه الخدمة على سبيل المثال المسافرون لأغراض العمل الراغبون في الاسترخاء أثناء الرحلة ليتسنى لهم التركيز على مهامهم فور الوصول، وكذلك المسافرون من الفئات العمرية المتوسطة وكبار السن الذين سيستمتعون بذكريات هذه التجربة الفاخرة خلال رحلتهم، إذ يشعر الكثير من الركاب أن المقاعد الرحبة تمنحهم مساحة خاصة تتيح لهم الاسترخاء“.



نظرة من الداخل على عربة غران كلاس. تتوفر درجة غران كلاس على خطوط شينكانسن: توهوكو، وهوكايدو، وجويتسو، وهوكوريكو. (© شركة جي آر إيست)



وجبة خفيفة على الطراز الياباني ومشروب الساكي يُقدم كمرطبات في عربة غران كلاس خلال صيف عام 2026. (© شركة جي آر إيست)

ولا تتضمن الخطط المُعلنة حالياً لقطارات السلسلة E10 الجديدة المخصصة لخط توهوكو شينكانسن، والتي من المقرر أن تبدأ عملياتها التجارية خلال السنة المالية 2030 درجة غران كلاس، ومع ذلك، تشير الشركة إلى أنه يجري العمل على تقديم خيار مختلف.

ويقول أحد المسؤولين في شركة جي آر إيست: ”نخطط لطرح خيار جديد للمقاعد يتميز بخصائص تتيح للركاب استغلال وقت سفرهم بفعالية أكبر، إذ ستكون المقاعد مرتبة بتوزيع 2+2، ومزودة بطاولات ملائمة للعمل وفواصل بين المقاعد، مما يمثل تطوراً لخدمة Train Desk–مكتب القطار“. وتُعد خدمة ترين ديسك خياراً للمقاعد المحجوزة مسبقاً في العربات العادية، وهي مخصصة للركاب الراغبين في العمل أو الدراسة أثناء رحلتهم بالقطار. وستوفر هذه الخدمة الجديدة للمسافرين إلى جانب طابع الرحابة والراحة خياراً يتيح لهم التركيز بشكل أكبر على مهامهم العملية.

ولطالما ركزت خطوط شينكانسن باستمرار على توفير خيار تنقل موثوق، وذلك من خلال زيادة وتيرة الرحلات وتوسيع الطاقة الاستيعابية. ومن خلال هذه التحديثات الجديدة، تتبنى شركات جي آر استراتيجية تُلبي المتطلبات المتزايدة التنوع والتعقيد، والتي تتمحور حول الاستمتاع بالرحلة بحد ذاتها وتحقيق أقصى استفادة من الوقت أثناء التنقل.

ويمكن لزوار اليابان حجز مقاعد درجتي سوبريم كلاس وغران كلاس عبر الإنترنت. وبالنسبة لدرجة سوبريم كلاس، يمكنك التسجيل كعضو في Smart EX، وهو الموقع الرسمي لحجز تذاكر خطوط قطارات الشينكانسن توكايدو وسانيو وكيوشو والمتاح باللغة الإنجليزية، والتذاكر يمكن شراؤها باستخدام بطاقات الائتمان. وستُطرح تذاكر الرحلات التي تبدأ اعتباراً من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2026 للبيع في الساعة 5:30 صباحاً (بتوقيت اليابان) يوم 15 سبتمبر/ أيلول. وتعتزم شركة جى آر إيست الإعلان عن تفاصيل إجراءات صعود الركاب في وقت لاحق، علماً بأنه يمكن فتح الأقفال الإلكترونية للمقصورات الخاصة باستخدام البطاقات الذكية IC أو رمز الاستجابة السريعة (QR code) الذي استُخدم عند الصعود.

وفي الوقت نفسه، يمكن حجز مقاعد درجة غران كلاس عبر الموقع الإلكتروني لحجوزات قطارات جي آر إيست، إذ يكفي إدخال تفاصيل المسار والتاريخ والوقت، ثم اختيار درجة غران كلاس من نتائج البحث. ومن خلال ربط الحجز بإحدى البطاقات الذكية IC أو تطبيق Welcome Suica Mobile لهواتف آيفون، يمكن للمسافرين الصعود إلى القطار دون الحاجة لاستلام تذكرة ورقية. كما يمكن شراء التذاكر عند الوصول إلى اليابان من خلال أجهزة بيع التذاكر المخصصة للمقاعد المحجوزة أو عبر شبابيك التذاكر في محطات جي آر الرئيسية.

(يُرجى ملاحظة أن الأسعار والرسوم الواردة في هذه المقالة تعكس تلك التي كانت سارية في شهر أغسطس/ آب 2026.)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: من الداخل، مقصورة خاصة في درجة سوبريم كلاس مخصصة لراكب واحد في قطاري توكايدو شينكانسن وسانيو شينكانسن. © شركة جي آر إيست)