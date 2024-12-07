اكتشف نكهات الخريف: وجبات ”الإيكيبن“ الجديدة تقدم تجربة سفر لا تُنسى في اليابان

إحدى أبرز التجارب التي تجعل السفر بالقطار في اليابان لا يُنسى هي الوجبات الشهيرة المعروفة باسم ”الإيكيبن“ – وجبات القطار التي تضيف نكهة خاصة لكل رحلة. لكن ما يجعل هذه الوجبات أكثر إثارة هو مسابقة سنوية تنظمها شركة شرق اليابان لاختيار أفضل إيكيبن، حيث يتنافس الطهاة من جميع أنحاء البلاد لابتكار أشهى الأطباق التي تعكس تنوع وثقافة كل منطقة. من السوشي الفاخر إلى الأطباق التقليدية المدهشة، هذه الوجبات لا تقدم فقط طعامًا لذيذًا، بل تقدم أيضًا لمحة عن الروح الحقيقية للمكان الذي تمر به رحلتك. هل أنت مستعد لاكتشاف أشهى الأطعمة التي تنتظرك في مغامرتك القادمة؟

وجبات على القطار

من المؤكد أن المسافرين إلى اليابان سيصادفون خلال رحلاتهم ”الإيكيبن“، وهي كلمة مركبة تشير إلى وجبات الأوبنتو المعبأة بشكل جميل والتي تباع بكثرة في محطات القطار. تحظى هذه الوجبات بشعبية كبيرة لدرجة أن سكك حديد اليابان أطلقت مسابقة ”جراند بريكس للإيكيبن“ في عام 2012 كحدث خاص للاحتفال بالذكرى الثلاثين لبدء تشغيل خط ”شينكانسن جويتسو“ (قطار الطلقة) والذكرى الخامسة عشرة لبدء تشغيل خط ”شينكانسن ناغانو“. وقد تضمنت المسابقة 23 وجبة إيكيبن فاخرة من مدن تقع على هذين الخطين، مثل أومييا وتاكاساكي ونييغاتا وناغانو. وقد تمت دعوة المسافرين للتصويت لاختيار وجبة الإيكيبن المفضلة لديهم.

يعقد هذا الحدث كل خريف منذ سنوات، واستمر في النمو والتوسع. هذا العام يشهد الدورة الثالثة عشرة من ”جائزة إيكيبن الكبرى“. في العام الماضي، شارك أكثر من 11 ألفًا و437 شخصًا في التصويت لاختيار أفضل وجبة قطار، كما تم تكريم أطباق أخرى في فئات متنوعة تشمل المذاق، وطريقة التقديم، وتصميم العبوة، وأفضل مشاركة جديدة.

بدأت شركة شرق اليابان للسكك الحديدية هذا العام في الترويج بشكل أكبر للأطباق اليابانية التقليدية التي تباع في محطات القطار، والتي تعرف باسم ”إيكيبن“. وتحقق ذلك من خلال توفير هذه الوجبات للتسوق عبر الإنترنت على موقعها الإلكتروني (جي أر مول). وقد بدأ الموقع منذ شهر سبتمبر في عرض مجموعة متنوعة من أشهى وجبات الإيكيبن من مختلف أنحاء اليابان.

هذا العام، تم تسجيل 61 نوعًا مختلفًا من ”الإيكيبن“ للمشاركة في المسابقة الكبرى، بدءًا من هوكايدو في الشمال وصولًا إلى كاغوشيما في الجنوب. ومن بين هذه الأنواع، هناك 36 نوعًا جديدًا مشاركًا للمرة الأولى.

وقد قدم بطل العام الماضي، والفائز بالجائزة الكبرى ثلاث مرات، هانازين من مدينة أوداتى بمحافظة أكيتا، ابتكارًا جديدًا لهذا العام. يحمل هذا الابتكار اسمًا غريبًا بعض الشيء يطلق عليه ”دجاجة الأم القوية على الأرز“، ويُباع بسعر 1000 ين. ويوضح العنوان التوضيحي أن اللحم مطاطي لدرجة أنه سيجعل فكك متعبًا، لكن طعمه لذيذ جدًا! وقد أوصى أحد الأشخاص الذين جربوا هذا الطبق بلحمه المليء بالنكهات ومضغه الممتع.

شركة شينكينيا، المتخصصة في إنتاج وجبات القطار اليابانية (الإيكيبن) ومقرها في مدينة يونهزاوا بمحافظة نيغاتا، حازت على المركز الثاني في مسابقة العام الماضي بفضل وجبتها الشهية المصنوعة من لحم البقر دومانّاكا بنكهة الكاري اللذيذة، والتي تستخدم نوعًا من الأرز المحلي. وفي هذا العام، تسعى الشركة للفوز بالمركز الأول بمنتجها الجديد من نفس السلسلة، ولكن بنكهة مملحة، بسعر يبلغ 1480 ين.

يقدم منتج آخر، يدعى أوغينويا، مقره أنناكا، بمحافظة غونما، وجبة إيكيبن تُسمى توجى نو كاماميشي، والتي تتكون من أرز مطهو على البخار فوقه طبقة من اللحم والخضروات. هذا العام، قدمت الشركة نسخة جديدة من هذه الوجبة بسعر 1600 ين. والجديد في هذه النسخة أنها ليست كاماميشي تقليدية؛ فهي تحتوي على أرز مطبوخ في صلصة جينوفيز المحلية الصنع، ودجاج مشوي مع اليوزو والفلفل لإضفاء نكهة حمضية، وبراعم الخيزران الحارة قليلاً المطهوة في صلصة المحار الخاصة مع الفلفل الأسود.

كل شيء هذا العام يبدو رائعًا، ولكن يستحق الأمر استكشاف الوجبات الفائزة من المسابقات السابقة أيضًا.

الجولة الأولى (2012)

تارا ميشي (1400ين) من فندق هَيمات في جويتسو، محافظة نيغاتا

وجبة ”الإيكيبن“ (عبارة عن وجبه يابانية تقليدية تعبأ وتؤكل عادًة أثناء السفر بالقطار) هذه موجودة منذ عام 1992، وهي حلم لعشاق سمك القد. يتم طهي سمك القد (تارا) في صلصة الصويا المحلاة حتى يجف تقريبًا، مما يجعل العظام طرية، ويضاف إليه كمية كبيرة من بطارخ سمك القد الغني والقشدي. يتم استخدام نوع خاص من الأرز الياباني يسمى ”كوشيهيكاري“ المزروع محليًا، ويتم طهيه مع الأعشاب البحرية المملحة لإضافة نكهة مميزة. تشمل الوجبة الخيار المخلل في رواسب الساكى، ونبات النوزاوا المخلل في الواسابي.



(© فندق هَيمات 2020)

الجولة الثانية (2013)

لحم البقر دوماناّكا (1480ين) من شينكينيا في يونيزاوا، محافظة نيغاتا

وجبةٌ معلبة تم تطويرها في الأصل لتتزامن مع افتتاح خط شينكانسن ياماغاتا في عام 1992. تستخدم هذه الوجبة أرز دومانّاكا المزروع محليًا، والذي يطهى بطريقة مثالية حتى يصبح ناعمًا ومنفوشًا، ويُغطى بجزء من اللحم البقري المفروم وآخر من اللحم المطهو. تصميم العلبة يحتوي على ”نافذة“ تظهر اللحم البقري الموجود بداخلها. كما تنتج الشركة أيضًا بيتزا ”لحم دومانّاكا!



(© شينكينيا)

الجولة الثالثة (2014)

يونيزاوا جيو ياكينيكو-جو ماتسوكاوا بينتو (1780ين) من مطعم ماتسوكاوا بينتو- في يونيزاوا، محافظة ياماغاتا

تأسس ماتسوكاوا بنتو-تن في عام 1899. تحتوي وجبة الإيكيبن على لحم بقري مشوي في صلصة عطرية سرية، بالإضافة إلى كرات اللحم اللذيذة التي تقدم في صلصة حلوة وحامضة. وتتميز الوجبة بوجود نوعين من لحم يونهزاوا البقري اللذيذ. يعكس التصميم على علبة الإيكيبن تاريخًا عريقًا، حيث يصور بائع الإيكيبن في أواخر القرن التاسع عشر، تزامنًا مع افتتاح خط أوو الرئيسي في شمال اليابان لأول مرة. هذا التصميم يعيد الزمن إلى الوراء ويذكرنا بأيام البدايات عندما كان الإيكيبن يمثل وجبة شهية للمسافرين على متن القطارات.



(© ماتسوكاوا بينتو-تن)

الجولة الرابعة (2015)

توري ميشي (980ين) من هانازين في أوداتى، محافظة أكيتا

وجبة ”الإيكيبن“ توري ميشي، أو الدجاج على الأرز، هي الأكثر مبيعًا في أوداتى لأكثر من 70 عامًا، وتشتهر على طول خط أوو الرئيسي. تتكون الوجبة بشكل أساسي من أرز أكيتا كوماتشي بنسبة 100٪، وهو نوع أرز محلي، يتم طهيه في مرق لذيذ. يتجانس الأرز تمامًا مع قطع الدجاج المطهية ببطء والتي تتميز بطعمها الحلو والحار في نفس الوقت، مما يخلق مزيجًا متوازنًا ولذيذًا من النكهات.



(© شرق جي آر)

الجولة الخامسة (2016)

هيناي جيدوري نو توري ميشي (1300ين) من هانازين في أوداتى، محافظة أكيتا

دجاج هيناي المحلي يُعتبر واحداً من أفضل ثلاث سلالات دجاج في اليابان. يحتوي هذا الإيكيبن على مزيج من الدجاج المشوي بالملح البسيط والدجاج المفروم. كما يتضمن أطباق جانبية شهيرة من مطعم هانازين، مثل الباذنجان المشوي مع صلصة الميسو الحلوة. هذا هو العام الثاني على التوالي الذي يفوز فيه مطعم هانازين بجائزة جراند بريكس.



(© جي أر إيست)

الجولة السادسة (2017)

إيبي سينْريوُ تشيراشي (1580ين) من شيباتا سانشينكين نيغاتا، محافظة نيغاتا

هذا الإيكيبن هو بمثابة وجبة سوشي معلبة، تحتوي على كاباياكي (ثعبان الماء أو الأنقليس المشوي في صلصة الصويا) وكوهادا (نوع من الأسماك البحرية الصغيرة) يتم تتبيلها في صلصة الصويا والواسابي، والكالاماري المسلوق، والروبيان المطهو ​​على البخار مع عجة البيض. يتم طهي الأرز المزروع محليًا في الخل ويضاف إليه الأعشاب البحرية المجففة لإضفاء نكهة مميزة، تزين العلبة عادًة ببطاقة بريدية مطبوع عليها لوحة جذابة مرسومة بالحبر تحمل صورة للمنطقة التي ينطلق منها القطار، مما يجعل الوجبة تجربة بصرية ولذيذة في نفس الوقت.



(© شرق جي أر)

الجولة السابعة (2018)

نوري نوري بن (1200ين) من ماميفوكويا في كورياما، محافظة فوكوشيما

أوبنتو مكون من طبقتين من ورق ”النوري“ (نوع من الأعشاب البحرية المجففة) ويستخدم فيه أرز ”أساكاماي“ من مدينة كورياما. هذا البنتو التقليدي يحتوي على أومليت بيض، سمك سالمون مشوي، خضروات مطبوخة، ومخلل ”أومبوشي“ (برقوق ياباني مملح). عند تحضير هذا البنتو، كان طاقم العمل يفكر في وجبات الغداء التي كانت أمهاتهم المشغولات يحضرنه لهم بحب في طفولتهم.



(© شرق جي أر)

الجولة الثامنة (2019)

ساكى ميشي (1400ين) من فندق هَيمات في جويتسو، محافظة نيغاتا

إبداع جديد من فندق هَيمات، الفائز بجائزة جراند بريكس الأولى. قام فندق هَيمات، الفائز بالجائزة الكبرى الأولى، بإعداد طبق جديد. استخدموا في هذا الطبق أرز كوشيهيكاري المزروع في جويتسو، والذي طُهي مع الأعشاب البحرية المملحة. ثم زينوا الطبق بسمك السلمون الفضي المشوي المطبوخ في صلصة سرية، والذي تم تقطيعه إلى قطع صغيرة، بالإضافة إلى بيض السلمون. وبعد ذلك، أطلقوا نوعًا جديدًا من وجبات الإيكيبن (وجبات الغداء اليابانية التقليدية المعبأة في علب) من طابقين، يحتوي الطابق الأول على سمك القد والطابق الثاني على سمك السلمون.



(© فندق هَيمات)

الجولة التاسعة (2020)

سوا بن هويجاني (1080ين) من مطعم كابّوُ إيزومييا مدينة سوا، محافظة ناغانو

كلمة ”هويجاني“ تعني ”أراك مرة أخرى“ بلهجة سوا. وجبة الإيكيبن هذه مليئة بالمأكولات المحلية الشهية، بما في ذلك الجيوزا المحشوة المعدة على طريقة سوا، وسمك هف المياه العذبة المقلي، وكرات الأرز المغطاة بالروبيان النهري المطبوخ، ولحم خنزير شينشو المحلي المشوي مع معجون الميسو من سوا، والنوزاوانا المخللة، وتفاح شينشو المحلي وهلام السفرجل.



(© شرق جي أر)

الجولة العاشرة (2021)

واين نو ميشي (1500ين) من إنتاج ماروماسا من هوكوتو، محافظة ياماناشي

تم تطوير هذا الطبق بالتعاون بين شركة شرق اليابان للسكك الحديدية وصانع الإيكيبن الشهير ماروماسا. تقدم الوجبة مجموعة متنوعة من الأطباق الصغيرة على طراز المقبلات، والتي تتناسب تمامًا مع النبيذ المحلي. اسم الوجبة هو عبارة عن لعبة كلامية مستوحاة من اللهجة المحلية، حيث تعني عبارة ”وائن ميشي“ في اللهجة المحلية شيئًا مثل ”اشرب!“، يحتوي الطبق على تسعة أنواع مختلفة، بما في ذلك الجراتان المصنوع من الهوتو (نوع من المعكرونة السميكة المحلية) وحساء لحم الدجاج.



(© شركة شرق اليابان للسكك الحديدية)

الجولة الحادية عشر (2022)

”تسوغارو نو بنتو أوساكانا دراكى“ (1400ين) من تسوغارو سووزاي في مدينة جوشوغاوارا، محافظة آوموري

يتم تحضير سبعة أنواع شهيرة من الأسماك في آوموري باستخدام طرق متنوعة مثل التتبيل والطهي، والغليان، والبخار، والقلي. ومن بين هذه الأطباق: سمك السلمون المشوي بالملح، والماكريل المطهو في عصير التفاح المحلي، سمك موسى المطهو بالبخار مع الأعشاب البحرية في الصلصة الحلوة، وبرجر الحبار المفروم، والقريدس المقلي، وغيرها الكثير من الأطباق السمكية المتنوعة.



(© شركة شرق اليابان للسكك الحديدية)

الجولة الثانية عشر (2023)

تشوكين هاتشيكو نو فوروساتو أوديتى توري ميشي (1350ين) من هانازين أوديتى، محافظة أكيتا

تم ابتكار وجبة الإيكيبن هذه للاحتفال بافتتاح مبنى المحطة الجديد في أوديتى على خط أوو الرئيسي، ذلك بالتزامن مع تكريم الكلب الشهير ”هاتشيكو“ الذي يرمز للوفاء، والذي يقع تمثاله كنقطة التقاء خارج محطة شيبويا في طوكيو، ولكنه كان في الأصل بالقرب من أوديتى، بمحافظة أكيتا. يعتمد إيكيبن توري-ميشي على وجبة الدجاج والأرز الشهيرة التي يقدمها هانازين، والتي تحتوي على العديد من الأطباق المحلية الخاصة مثل دجاج هيناي والفجل المدخن. وقد فازت هانازين ثلاث مرات بلقب أفضل إيكيبن، وذلك في أعوام 2015 و2016.



(© شرق جي أر)

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: الملصق الترويجي لمسابقة جائزة إيكيبن الكبرى لعام 2024، على اليمين، مع الفائز بمسابقة الجراند بريكس لعام 2023 (© شرق جي أر)