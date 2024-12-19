منظمة نيهون هيدانكيو: إرث طويل في النضال العالمي لنزع السلاح النووي

منظمة نيهون هيدانكيو: إرث طويل في النضال العالمي لنزع السلاح النوويتاريخ اليابان
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أغسطس/ آب 1945: إلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي.
مارس/ آذار 1954: الولايات المتحدة تختبر قنبلة هيدروجينية فوق شعب ”بيكيني“ المرجاني في جزر المارشال؛ و23 يابانيًا على متن سفينة صيد التونة ”رقم 5 فوكوريومارو“ يتعرضون للإشعاع.
أغسطس/ آب 1955: عقد المؤتمر العالمي الأول ضد القنابل الذرية والهيدروجينية في هيروشيما.
أغسطس/ آب 1956: عقد المؤتمر العالمي الثاني ضد القنابل الذرية والهيدروجينية في ناغازاكي. وعقد اجتماع لإنشاء منظمة ”نيهون هيدانكيو“ (الاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنابل الذرية والهيدروجينية) في نفس الوقت.
أبريل/ نيسان 1957: سن قانون العلاج الطبي للناجين من القنبلة الذرية.
أكتوبر/ تشرين الأول 1966: أعلنت منظمة ”هيدانكيو“ عن مطالبه بالاعتراف بالطبيعة الخاصة لأضرار القنبلة الذرية وقانون لدعم الناجين من القنبلة الذرية.
سبتمبر/ أيلول 1968: سن قانون التدابير الخاصة للناجين من القنبلة الذرية.
يوليو/ تموز 1981: بدأت الحركة من أجل ”محكمة شعبية“ لتوضيح مسؤولية اليابان عن الحرب من خلال المحاكم.
يونيو/ حزيران 1982: ”ياماغوتشي سينجي“ أحد الناجين من القصف يلقي الخطاب التاريخي ”لا مزيد من هيروشيما، لا مزيد من ناغازاكي“ في الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن نزع السلاح.
يوليو/ تموز 1995: سن قانون دعم الناجين من القنبلة الذرية، والذي يجمع بين قانون العلاج الطبي للناجين من القنبلة الذرية وقانون التدابير الخاصة للناجين من القنبلة الذرية.
ديسمبر/ كانون الأول 1996: تصنيف النصب التذكاري للسلام في هيروشيما (قبة القنبلة الذرية) كأحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.
أبريل/ نيسان 2003: بدأت دعوى قضائية جماعية للحصول على شهادة واعتراف رسمي بمرضى القنبلة الذرية.
أبريل/ نيسان-مايو/ آيار 2005: مسيرة ”نيهون هيدانكيو“ في نيويورك (من قبل ممثلي منظمة هيدانكيو واتحاد الجمعيات الاستهلاكية).
أبريل/ نيسان 2009: الرئيس الأميركي باراك أوباما يلقي كلمة في براغ، جمهورية التشيك، ويحث على التحرك نحو عالم خال من الأسلحة النووية. وفي نفس العام، حصل أوباما على جائزة نوبل للسلام.
أبريل/ نيسان 2010: سن قانون بشأن إغاثة الناجين من القنبلة الذرية، والذي ينشئ صندوق إغاثة ردًا على رفض دعوى المدعين للاعتراف بهم كضحايا.
مايو/ أيار 2010: تانيغوتشي سوميتيرو يتحدث، ويعرض صورة للحروق التي أصيب بها نتيجة للقنبلة الذرية، في مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
أغسطس/ آب 2015: إعلان هيروشيما وناغازاكي في الذكرى السبعين للقصف الذري
أبريل/ نيسان 2016: بدء حركة عريضة عالمية للمطالبة بإصدار معاهدة حظر الأسلحة النووية.
مايو/ أيار 2016: رئيس منظمة هيدانكيو المشارك ”تسوبوي سوناو“ يلتقي باراك أوباما خلال زيارة الأخير لهيروشيما.
يوليو/ تموز 2017: الأمم المتحدة تعتمد معاهدة حظر الأسلحة النووية.
أكتوبر/ تشرين الأول 2017: الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية تحصل على جائزة نوبل للسلام.
أكتوبر/ تشرين الأول 2019: الأمين العام المساعد لمنظمة نيهون هيدانكيو، فوجيموري توشيكي، يقدم قائمة عريضة دولية من الـ هيباكوشا (مصطلح يطلق على الأشخاص الذين تأثروا بفعل القصف الذري علي هيروشيما وناغازاكي) تدعو إلى إلغاء الأسلحة النووية، والتي وقع عليها 10,517,872 شخصًا في مقر الأمم المتحدة.
يناير/ كانون الثاني 2021: دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ.
أكتوبر/ تشرين الأول 2021: وفاة تسوبوي سوناو.
مايو/ آيار 2023: انعقاد قمة مجموعة الدول السبع الكبرى في هيروشيما، وزيارة القادة لمتحف السلام التذكاري.
أكتوبر/ تشرين الأول 2024: منظمة ”نيهون هيدانكيو“ تحصل على جائزة نوبل للسلام.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: ملصق لتهنئة منظمة نيهون هيدانكيو على فوزها بجائزة نوبل للسلام، معروض في مركز نوبل للسلام في أوسلو. © ستيفن ترامب/ بكتشر آلاينز عبر غيتي إيماجيس)