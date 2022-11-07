【فيديو】 قطار هوكايدو هاماناسو الوافد الجديد في عائلة قطارات شركة جي آر يبدء انطلاقه في الخريف

اليابان في فيديو

بدأت حركة تشغيل القطار السريع الجديد (هوكايدو هاماناسو) التابع لشركة سكك حديد جى آر. وتتميز ألوان العربات الخارجية للقطار في أجزاء منها باللون الوردي المزهر تعبيرًا عن زهرة هاماناسو التي تشتهر بها المحافظة الشمالية. والعربة الأولى في قطار الديزل المكون من خمس عربات، مجهزة بمقاعد مع طاولات ومقاعد مواجهة للنوافذ للاستمتاع بالمناظر الخارجية، ويمكن استخدامها في المناسبات السياحية وغيرها. ويوجد أيضًا مقصورة فردية مع طاولة كوتاتسو منخفضة على الطراز الياباني مع مساحة للساقين في الأسفل، بحيث يمكن لراكبين الجلوس في مواجهة بعضهما البعض. والعربات من الثانية إلى الخامسة هي عربات ركاب عادية، وجميعها مزودة بمقابس كهربائية وإمكانية الوصول إلى الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) مجانًا. وفي السادس والعشرين من سبتمبر/ أيلول، قبل إطلاق الخدمات، تم عرض قطار هاماناسو للجمهور في محطة أوتارو. وبدأ القطار في الظهور لأول مرة في 17 و 18 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث قام بعمل جولات ليوم واحد لإحياء ذكرى مرور مائة وأربعين عامًا على بدء خدمات القطارات في هوكايدو. تلى ذلك، تعريف بالقطار الجديد في بعض خطوط القطارات السريعة العادية المحدودة التي تربط مدينة سابورو والمحطات الرئيسية الأخرى في هوكايدو.

(النص الأصلي نشر باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. تم الإعداد بالتعاون مع البث التلفزيوني لمدينة سابورو)