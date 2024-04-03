أمامي أوشيما: جزيرة الطبيعة والثقافة الجنوبية
اليابان في فيديوسياحة وسفر
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على بعد أكثر من 300 كيلومترًا من الطرف الجنوبي لجزيرة كيوشو، وعلى مسافة متساوية من أوكيناوا إلى الجنوب، تقع جزر ”أمامي أوشيما“، وهي جزء من محافظة كاغوشيما. وتتميز بالشعاب المرجانية والبحار الزرقاء المتلألئة والنمو الغني لأشجار المانغروف والغابات البكر إلى الداخل منها. وتم تصنيف الجزر والمياه الضحلة والبحار المجاورة لها على أنها ”متنزه أمامي غونتو الوطني“ في عام 2017. ومنذ عصور مضت، كانت الجزر جزءًا من الكتلة الأرضية الأوراسية، وانفصلت عنها مرارًا وتكرارًا على مدى آلاف السنين، مما أدى إلى خلق بيئة فريدة من نوعها، مما جعل جزر ”أمامي“ موطنًا للعديد من الأنواع المستوطنة من الحيوانات والنباتات وأكسبتها اسم ”جزر غالاباغوس الشرق الأقصى“.
وبعد وصول البشر، طورت ”أمامي أوشيما“ أيضًا ثقافة متميزة متأثرة بأوكيناوا وجزر ريوكيو الأخرى وكيوشو وجنوب شرق آسيا. ومن بين تقاليدها الثقافية مهرجانات فريدة مثل ”هيراس مانكاي“ وأسلوب الرقص ”يوي نو هونين أودوري“، بالإضافة إلى ”أوشيما تسوموغي“، وهو نسيج حريري فاخر يعود تاريخه إلى 1,300 عام.
ونعرض أدناه مناظر جوية للمناظر الطبيعية الجميلة للأرخبيل، إلى جانب صور المناظر الطبيعية المهيبة للجزر والمهرجانات الصوفية.
(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية والترجمة من اللغة الإنكليزية. الصور بعدسة كورويوا ماساكازو، 96 بوكس. الفيديو من إعداد فوجي كازويوكي، 96 بوكس. صورة الموضوع: منظر لمتنزه ”كيب أيامارو“، المشهور بمناظره الخلابة)