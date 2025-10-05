عالم من الخيال والإبداع.. متحف «تيم لاب» يفتح أبوابه في كيوتو

اليابان في فيديو

يستعد فريق ”تيم لاب“ لافتتاح متحف دائم جديد في أكتوبر/تشرين الأول بالقرب من محطة كيوتو، في موقع يُتوقع أن يصبح نقطة جذب رئيسية للزوار. وسيكون هذا المتحف أكبر منشأة فنية لهم في اليابان، مع خطط لعرض أكثر من 50 عملًا فنيًا يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والإبداع البصري، ما يمنح الجمهور تجربة غامرة وفريدة من نوعها.

مساحات فنية حية تتجاوب مع الزوار

تستعد مجموعة ”تيم لاب“ الرائدة في مجال الفن الرقمي لافتتاح متحفها الدائم الجديد، ”تيم لاب بيوفورتكس كيوتو“، بالقرب من محطة كيوتو في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2025. وقد بدأت مبيعات التذاكر بالفعل، مع عرض جزء من المعروضات لوسائل الإعلام في جولة مسبقة.

لا تقتصر إبداعات ”تيم لاب“ على اليابان، بل تمتد إلى مدن عالمية مثل شنغهاي، ماكاو، سنغافورة، والمملكة العربية السعودية، حيث حظيت بشهرة عالمية واسعة. في العام المالي 2023، استقطب ”متحف تيم لاب بلانتس طوكيو“ أكثر من 2.5 مليون زائر، ما جعله يُسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كـ”المتحف الأكثر زيارة المصمم من قبل فريق فني واحد“. ومع نسبة 70% من الزوار القادمين من خارج اليابان، يُتوقع أن يحقق المتحف الجديد في كيوتو نجاحًا مماثلاً، مدعومًا بانتعاش السياحة الوافدة.

يقع المتحف على بعد سبع إلى ثماني دقائق سيرًا على الأقدام من مخرج ”هاتشيجو“ بمحطة كيوتو، مما يجعله وجهة مثالية للزوار قبل أو بعد رحلة قطار الشينكانسن. يمتد المبنى على مساحة 10,000 متر مربع، ليكون بذلك أكبر مرفق لـ”تيم لاب“ في اليابان، ويضم أكثر من 50 عملاً فنيًا، منها سبعة أعمال جديدة تُعرض لأول مرة للصحافة في هذه المناسبة.

يبرز من بين المعروضات عمل فني مميز بعنوان ”النحت عديم الكتلة متغير الشكل“، الذي يجسد فكرة أن ”الأعمال الفنية لا توجد بمعزل، بل تتشكل من خلال البيئة التي تولد الظواهر المؤثرة في وجودها“. في هذا العمل، تطفو أشكال ضخمة تشبه الفقاعات في الفضاء، تتحرك وتتفاعل مع حركات الزوار والظروف المحيطة. وعلى الرغم من عرضه سابقًا في الخارج، فإن هذا العمل يظهر لأول مرة في اليابان. كغيره من الأعمال التفاعلية لـ”تيم لاب“، يدمج هذا العمل حضور الزوار وتفاعلاتهم، محولاً المكان من فضاء للمعاينة السلبية إلى ما يُعرف بـ”مساحة فنية حية“.



”النحت عديم الكتلة متغيّر الشكل“ يتميز بهيكل يشبه الفقاعة العائمة معلّقًا في فضاء واسع. (© Nippon.com)

يأتي المتحف كجزء من مشروع تطوير المنطقة الجنوبية الشرقية لمحطة كيوتو، والذي يشمل مركزًا فنيًا تفاعليًا، بالإضافة إلى استوديو إنتاجي تديره مجموعة ”كايكاي كيكي“ بقيادة الفنان المعاصر تاكاشي موراكامي، والمقرر افتتاحه على امتداد نهر كامو القريب باتجاه محطة جيه آر توفوكوجي.

وقد أعرب عمدة مدينة كيوتو، كوجي ماتسوي، عن تفاؤله بالمشروع، قائلاً: ”إن إنشاء مرفق دائم لـ'تيم لاب‘ في كيوتو، التي قدمت تجارب فنية مبتكرة وملهمة داخل اليابان وخارجها، يُعد إضافة بالغة الأهمية، وسببًا جديدًا لزيارة هذه العاصمة التاريخية“.



متحف ’تيم لاب بيوفورتكس كيوتو‘، ذو الخمس طوابق. (© Nippon.com)



”الاستمرارية المتحولة“، هيكل انسيابي يتحول باستمرار عبر الزمان والمكان. (© Nippon.com)



”عالم الكلمات الأبدي“، حيث يتردد صدى الخطوط والأصوات في فضاء لا متناهي. (© Nippon.com)



”طريق الطيور“، تصوير أسطوري لآلاف الطيور المحلقة. (© Nippon.com)



”غابة المصابيح المتناغمة“، مستوحاة من الفصول والنار، تتغير ألوانها تجاوبًا مع حركة الإنسان. (© Nippon.com)

متحف ’تيم لاب بيوفورتكس كيوتو‘

الموقع: 21-5 هيغاشيكوجو، هيساشيواموتوتشو، حي مينامي، مدينة كيوتو، محافظة كيوتو

تاريخ الافتتاح: 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2025

ساعات العمل: من 9:00 صباحًا إلى 9:00 مساءً (الحجز مرتبط بتاريخ ووقت محددين. الدخول متاح حتى الساعة 7:30 مساءً).

رسوم الدخول: 3,600-4,400 ين ياباني (18 عامًا فأكثر. تختلف أسعار الدخول حسب الوقت والتاريخ)؛ 2,800 ين ياباني (طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية)؛ 1,800 ين ياباني (من 4 إلى 12 عامًا).

الموقع الإلكتروني الرسمي: https://www.teamlab.art/e/kyoto

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. التقرير والمادة النصية والصور والفيديو: من إعداد فوجي كازويوكي، ’بوكس96‘. صورة الموضوع: العمل الفني ”غابة المصابيح المتناغمة“، في متحف ’تيم لاب بيوفورتكس كيوتو‘. © Nippon.com)