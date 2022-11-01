【فيديو】شرطة طوكيو تكثف الإجراءات الأمنية في شيبويا أثناء احتفالات الهالوين بعد حادث تدافع في كوريا الجنوبية

اليابان في فيديو

عززت شرطة طوكيو الإجراءات الأمنية في حي شيبويا، أثناء احتفالات الهالوين التي كانت ليلة أمس، خاصة بعد جادث التدافع المميت الذي وقع في كوريا الجنوبية وتسبب في مصرع 153 شخصا أثناء احتفالات الهالوين. وقد عبر بعض الشباب الياباني عن مخاوفهم وقلقهم من احتفالات الهالوين هذا العام. يُظهر الفيديو تقاطع شيبويا الشهير المزدحم قبل احتفالات الهالوين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)