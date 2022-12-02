【فيديو】احتفالات الجماهير اليابانية بالفوز على إسبانيا في الدوحة

اليابان في فيديو

احتفلت الجناهير اليابانية بمشاركة محبي اليابان بالفوز على إسبانيا والتأهل لدور 16 من منافسات كأس العالم المقامة في قطر. وبذلك صدرت اليابان المجموعة E في كأس العالم لكرة القدم برصيد 6 نقاط. وتعادلت إسبانيا مع ألمانيا بحصول كل منهما على 4 نقاط لكنها جاءت في الترتيب الثاني بفارق الأهداف. وجاءت كوستاريكا في ذيل المجموعة بثلاث نقاط.

وسوف تواجه اليابان كرواتيا دور الستة عشر.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)