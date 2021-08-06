أولمبياد طوكيو-قوى: الأميركية كايتي ناغيوت تحرز ذهبية القفز بالزانة

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أحرزت الأميركية كايتي ناغيوت ذهبية القفز بالزانة في ألعاب القوى مسجلة ارتفاعاً من 4,90 م في أولمبياد طوكيو في 5 آب/أغسطس 2021. أ ف ب.

أحرزت الأميركية كايتي ناغيوت ذهبية القفز بالزانة في ألعاب القوى مسجلة ارتفاعاً من 4.90 م الخميس، ضمن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تختتم الأحد.

وحققت ناغيوت (30 عاماً) أول لقب لها في بطولة كبرى خلال مسيرتها، متقدمة على الروسية تحت علم محايد أنجليكا سيدوروفا التي نالت الفضية (4.85 م)، والبريطانية هولي برادشاو (4.85 م) التي حصدت البرونزية.

وهذه المرة الأولى التي تعتلي فيها ناغيوت منصة في بطولة كبرى، مستفيدة من موسم هو الأفضل لها (سجلت 4.95 م في حزيران/يونيو)، لتصبح ثالث أميركية تحصد ميدالية في رياضتها، بعد ستايسي دراغيلا عام 2000 في سيدني وجنيفر سور في 2012 في لندن.

وهذه أيضاً خامس ميدالية ذهبية في ألعاب القوى الحالية للولايات المتحدة، رغم معاناتها مع صفر ميداليات في مسابقات المضمار.

ع ش/جأش



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