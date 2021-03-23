استطلاع: معظم اليابانيين يؤيدون إقامة الألعاب الأولمبية بدون جماهير أجنبية

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سيتم منع المشجعين الأجانب من حضور الألعاب الأولمبية لأول مرة. وكالة فرانس برس.

طوكيو | وكالة فرانس برس

أظهر استطلاع جديد صدر يوم الاثنين أن الغالبية العظمى من اليابانيين يوافقون على قرار حظر المتفرجين الأجانب لحضور في أولمبياد طوكيو.

اتخذ المنظمون قرارًا غير مسبوق بمنع المشجعين الأجانب من الحضور في دورة الألعاب الصيفية التي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا يوم السبت، ووصفوا الخطوة بأنها مخيبة للآمال ولكنها ”لا مفر منها“ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة أثناء الوباء.

أظهر استطلاع أجرته صحيفة أساهي شيمبون اليومية أن 85% من المستطلعين يعتقدون أنه يجب منع المشجعين الأجانب من حضور الحدث، بينما قال 11% فقط إنه ينبغي السماح لهم بالحضور.

ووجد الاستطلاع، الذي تلقى ردودًا من 1564 شخصًا يومي السبت والأحد، أن أقل من ثلث المشاركين (27%) يعتقدون أن الألعاب يجب أن تقام هذا الصيف.

قالت الأغلبية إنهم يعتقدون أنه يجب تأجيلها مرة أخرى (36%) أو إلغاؤها (33%).

يصر منظمو الألعاب على أن أي تأجيل آخر غير وارد.

تشير أحدث الأرقام إلى أن الدعم للألعاب ينمو ببطء في اليابان، حيث أظهر استطلاع مماثل في يناير/ الثاني أن 11% فقط يعتقدون أنه ينبغي المضي قدمًا في إقامة الألعاب هذا الصيف، وارتفع إلى 21% في فبراير/ شباط.

وجد استطلاع آخر أجرته وكالة أنباء كيودو في نهاية الأسبوع أن 23.2% من المشاركين يعتقدون أن الألعاب يجب أن تستمر كما هو مقرر، بينما يعتقد 39.8% أنه ينبغي إلغاؤها.

ولم تحدد وكالة كيودو ما إذا كانت هذه هي الخيارات الوحيدة المتاحة للمشاركين. وتلقت ردودًا من 1054 شخصًا.

amk / sah / rhb / rma

(وكالة فرانس برس، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)