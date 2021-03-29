استمتاع الناس بتفتح زهور الساكورا وسط جائحة كورونا في اليابان

أخبار اليابان



قرر الكثير من الناس الاستفادة القصوى من طقس الجمعة المشمس والسماء الزرقاء الصافية لالتقاط صور سيلفي مع الساكورا. بهروز مهري / فرانس برس.

توافد الناس في طوكيو للاستمتاع بأزهار الساكورا ”الكرز“ التي تتفتح بالكامل في الحدائق والأضرحة وعلى جانبي الأنهار يوم الجمعة، على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها البلاد لتوخي الحذر من انتشار فيروس كورونا.

تم إلغاء المهرجانات السنوية، وتم تحديد أماكن النزهة، ووضعت لافتات تحث الناس على ”الامتناع عن التجمع للاستمتاع بأزهار الكرز“.

لكن العديد من الأشخاص، ومعظمهم يرتدون الكمامات، قرروا تحقيق أقصى استفادة من السماء الزرقاء الصافية ليوم الجمعة لالتقاط صور سيلفي مع زهور الساكورا، أو التنزه في المسارات التي تصطف على جانبيها الأزهار أو ركوب القوارب تحت الزهور الوردية والبيضاء.

على الرغم من الموجة الثالثة من إصابات فيروس كورونا خلال فصل الشتاء، إلا أن اليابان شهدت تفشيًا صغيرًا نسبيًا بشكل عام مع حوالي 9000 حالة وفاة ولم تفرض عمليات الإغلاق الشاملة التي شوهدت في البلدان الأخرى.

رفعت الحكومة اليابانية هذا الأسبوع حالة الطوارئ المتعلقة بالفيروس في منطقة طوكيو، لكن عمدة المدينة يوريكو كويكي حذرت السكان من ”تجنب حفلات مشاهدة أزهار الكرز“ لمنع عودة انتشار الوباء.



رفعت الحكومة اليابانية هذا الأسبوع حالة الطوارئ المتعلقة بالفيروس في منطقة طوكيو. بهروز مهري / فرانس برس..

يرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في طوكيو تدريجياً، مع تسجيل 394 إصابة جديدة يوم الخميس.

”نخشى أنه قد يكون هناك انتشار مفاجئ للعدوى - أكبر من الموجة الثالثة - إذا زاد عدد الأشخاص الذين يخرجون، كما يحدث كل عام لمشاهدة أزهار الكرز، وحفلات الترحيب (للموظفين والطلاب الجدد) والتخرج قال نوريو أوهمجاري، مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في اليابان، يوم الخميس.



ترمز أزهار الكرز إلى هشاشة الحياة في الثقافة اليابانية. بهروز مهري / فرانس برس.

ترمز أزهار الكرز إلى هشاشة الحياة في الثقافة اليابانية حيث تستمر الإزهار الكامل لمدة أسبوع تقريبًا قبل أن تبدأ البتلات في التساقط من الأشجار.

يتم الاحتفال به تقليديًا بما يدعى هانامي باللغة اليابانية، أو حفلات مشاهدة أزهار الساكورا.

يعتبر هذا الموسم أيضًا أحد التغييرات حيث يمثل بداية عام العمل الجديد، حيث بدأ العديد من خريجي الجامعات وظائفهم بدوام كامل وانتقل زملائهم الأكبر سنًا إلى وظائف جديدة.



لم تفرض اليابان إغلاقا شاملا كما رأينا في بلدان أخرى. بهروز مهري / فرانس برس.

(وكالة فرانس برس، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)