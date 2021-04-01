بطلة اليابان في الكاراتيه تتهم مدربها بضربها وتعنيفها

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ستتنافس بطلة الكاراتيه اليابانية أيومي أويكوسا (يسار) في فئة الكوميتي للسيدات التي يزيد وزنها عن 61 كيلوغرامًا لأول مرة في الألعاب الأولمبية هذا الصيف. وكالة فرانس برس.

طوكيو | وكالة فرانس برس

شهدت بطلة كاراتيه يابانية ستشارك في أولمبياد طوكيو يوم الأربعاء أمام لجنة الأخلاقيات، أن أحد مسؤولي الاتحاد ضربها في وجهها بسيف من الخيزران.

قالت أيومي أويكوسا، التي ستتنافس في فئة الكاراتيه للسيدات التي يزيد وزنها عن 61 كغم لأول مرة في الأولمبياد هذا الصيف، إنها كانت ضحية حملة تنمر من قبل ماساو كاغاوا، المدير الفني لاتحاد الكاراتيه الياباني.

إنها أحدث فضيحة مضايقات وتنمر التي تضرب الرياضة اليابانية، حيث اعتذر اتحاد المصارعة في البلاد للبطلة الأولمبية 4 مرات كاوري إيكو في عام 2018 بشأن مزاعم التنمر.

زعمت أويكوسا، بطلة العالم في عام 2016، في مدونة يوم الأحد أن كاغاوا بدأ في استخدام سيف من الخيزران كجزء من تدريبها، بهدف إجبارها على تفادي تقلباته ودفعه.

لكن أويكوسا تقول إنها ورياضيين آخرين أصيبوا بكدمات في العيون بعد أن ضربهم كاغاوا في وجههم بالسيف أثناء التدريب دون غطاء للرأس. وقد نفى كاغاوا هذه المزاعم.

كما زعمت أن كاغاوا كان يصرخ في وجهها كثيرًا، مما يضر بثقتها بنفسها ويجعلها غير قادرة على التدريب بسبب الإجهاد.

وكتبت على مدونتها ”لقد أصبح لقاء مدربي أمرًا صعبًا للغاية، وأصبح البكاؤ بشدة وأنا في طريقي إلى مقر التدريب جزءًا من حياتي اليومية“.

”كان التدريب بيئة خانقة لدرجة أنني عانيت من ضغوط نفسية، وكانت هناك أوقات لم أتمكن فيها من الذهاب إلى التدريب وبقيت في المنزل“.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن كلا من أويكوسا وكاغاوا أدليا بشهادتيهما أمام لجنة الأخلاقيات بالاتحاد في طوكيو يوم الأربعاء، حيث أخبرت أويكوسا المراسلين أنها ”تحدثت بدقة“ عما حدث.

وقالت صحيفة ”ماينيتشي شيمبون“ اليومية إن كاغاوا نفى الاتهامات مساء الأحد، وقال للصحيفة ”لن أفعل شيئًا مثل وخز رياضي أولمبي في وجهه وإصابته“.

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(وكالة فرانس برس، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)