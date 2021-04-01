اليابان تشهد تفتح كامل مبكر لأزهار الكرز مع ارتفاع درجة حرارة المناخ

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ينتظر السكان المحليون والزوار على حدٍ سواء موسم الساكورا الياباني أو إزهار الكرز. وكالة فرانس برس.

طوكيو | وكالة فرانس برس

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن أشجار الكرز اليابانية وصلت إلى مرحلة الإزهار الكاملة في وقت قياسي هذا العام، وربطت موسم الساكورا المبكر بالمناخ الدافئ في العالم.

في العاصمة القديمة كيوتو، بلغت أزهار الكرز ذروتها في 26 مارس/ آذار - 10 أيام أبكر من المتوسط منذ أن بدأت الحكومة في تسجيل الأرقام في عام 1953.

وصرح شونجي أمبي المسؤول في وكالة الارصاد الجوية اليابانية لوكالة فرانس برس أن ”دراساتنا اظهرت أن بداية موسم تفتح أزهار الكرز مرتبط ارتباطا وثيقا بمتوسط ​​درجة الحرارة في فبراير/ شباط ومارس/ آذار“.

وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الأربعاء ”تُظهر ملاحظاتنا عن الحياة النباتية أن ظواهر الربيع (مثل أزهار الكرز والبرقوق) تميل إلى الحدوث في وقت مبكر، بينما تتأخر ظواهر الخريف“.

”نعتقد أن هذه الظواهر تعكس اتجاه ارتفاع درجات الحرارة“.

في المتوسط​​، تصل أشجار الكرز في طوكيو إلى مرحلة الإزهار الكاملة في 2 أبريل/ نيسان. بلغت ذروتها هذا العام في 22 مارس/ آذار، وهو يوم أبطأ من أقرب وقت تم تسجيله في عام 2002.

وقالت الوكالة إنه من بين 58 من ”أشجار الكرز المخصصة للمراقبة“ في جميع أنحاء اليابان، بدأت 24 شجرة تزهر في أقرب موعد مسجل. 14 وصلت أيضًا إلى الإزهار الكامل في وقت قياسي.

معظم هذه الأشجار المعينة هي من أشهر وأشهر أنواع يوشينو المحبوبة - والمعروفة بزهورها البيضاء والوردية التي تتفتح لمدة أسبوعين تقريبًا ثم تسقط في زخات من بتلات صغيرة في مشهد ساحر.

يقول العلماء الذين درسوا القصائد اليابانية القديمة والسجلات التاريخية إن أزهار الكرز من أصناف برية أخرى ظهرت أيضًا في وقت سابق على مدى قرون.

ينتظر السكان المحليون والزوار على حد سواء موسم ساكورا أو إزهار الكرز الياباني بشدة، على الرغم من أن القيود المفروضة على الحدود بسبب الفيروس تم إبعاد السياح الأجانب هذا العام.

لكن التجمعات هذا العام تم حظرها للحد من انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا.

hih / kaf / oho

(وكالة فرانس برس، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)