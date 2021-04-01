محافظ أوساكا يدعو إلى إلغاء تتابع الشعلة الأولمبية في المحافظة بسبب كورونا

أخبار اليابان



فرانس برس.

طوكيو | وكالة فرانس برس

قال محافظ أوساكا هيروفومي يوشيمورا، الخميس، إنه يجب إلغاء تتابع الشعلة الأولمبية في مدينة أوساكا بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

تأتي الدعوة مع أجزاء من محافظة أوساكا ومنطقتين يابانيتين أخريين تواجه إجراءات جديدة لكبح جماح انتشار فيروس كورونا.

وقال يوشيمورا للصحفيين ”أنا شخصيا أعتقد أنه يجب إلغاء تتابع الشعلة في مدينة أوساكا“.

”نود أن نبدأ المناقشات مع مدينة أوساكا وطوكيو 2020“.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن منظمي أولمبياد طوكيو 2020 لم يصدروا أي تعليق فوري على الدعوة التي أيدها رئيس بلدية أوساكا.

ونقلت صحيفة نيكي عن رئيس البلدية إيشيرو ماتسوي قوله ”إنه أمر مؤسف للغاية، لكن يجب إلغاء تتابع الشعلة“.

بدأ تتابع الشعلة في 25 مارس/ آذار من فوكوشيما، حيث يأمل المنظمون أن يساعد في إشعال الحماس في جميع أنحاء اليابان للألعاب بعد تأخير لمدة عام بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تسافر الشعلة عبر محافظة أوساكا يومي 13 و 14 أبريل/ نيسان، ويبدأ من مدينة ساكاي وينتهي تتابع الشعلة في مدينة أوساكا.

واقترح حاكم منطقة أخرى، محافظة شيمان، أنه يمكن أن يدعو التتابع لتخطي منطقته إذا لم يتم تشديد إجراءات الفيروس.

تتطلب القواعد بالفعل من المتفرجين الذين يصطفون على مسار التتابع ارتداء الكمامات وتجنب الهتاف، وقال المنظمون إنه يمكن إلغاء اصطفاف الناس في حالة حدوث اكتظاظ.

تتزايد الإصابات بفيروس كورونا في محافظات أوساكا، هيوغو، ومياغي، حيث من المتوقع أن تعلن الحكومة قيودًا جديدة للمناطق في وقت لاحق يوم الخميس، مما يسمح للمسؤولين هناك بمطالبة الشركات بالإغلاق مبكرًا أو مواجهة غرامات.

تم وضع أجزاء من اليابان تحت حالة الطوارئ المتعلقة بالفيروس في وقت سابق من هذا العام، وكانت طوكيو والمناطق المحيطة بها آخر من رفع الإجراءات في 21 مارس/ آذار.

كانت هناك تحذيرات من دخول اليابان موجة رابعة من انتشار العدوى، حتى مع استمرار الاستعدادات لأولمبياد طوكيو، المقرر افتتاحها في 23 يوليو/ تموز.

(وكالة فرانس برس، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)



فرانس برس.