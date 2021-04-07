استقالة المدير الفني لاتحاد الكاراتيه الياباني بسبب طريقة تدريبه العنيفة

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ستتنافس بطلة الكاراتيه اليابانية أيومي أويكوسا (يسار) في فئة الكوميتي للسيدات التي يزيد وزنها عن 61 كيلوغرامًا لأول مرة في الألعاب الأولمبية هذا الصيف. وكالة فرانس برس.

طوكيو | وكالة فرانس برس

ذكرت صحيفة يابانية إن مسؤولاً يابانياً في الكاراتيه سيستقيل بعد اتهامه بالتنمر واستخدام العنف ضد بطلة من المقرر أن يشارك في أولمبياد طوكيو.

قال ماساو كاغاوا، المدير الفني لاتحاد الكاراتيه الياباني، لصحيفة نيكان سبورتس اليومية إنه استقال بعد إصابته بطلة العالم السابقة أيومي أويكوسا في تدريبات.

تقول أويكوسا إنه ضربها على وجهها بسيف من الخيزران واتهمه بالتنمر، مدعيا أنه كثيرا ما كان يصرخ عليها وينذرها بشأن حياتها الخاصة.

وقد تقدمت اللاعبة، التي ستتنافس في فئة الكوميتيه للسيدات التي يزيد وزنها عن 61 كجم ككاراتيه لأول مرة في أولمبياد هذا الصيف، بشكوى إلى الاتحاد بشأن سوء المعاملة المزعوم.

أدلت أويكوسا و كاغاوا بشهادتهما أمام لجنة الأخلاقيات الأسبوع الماضي، حيث وجد الاتحاد أنها أصيبت بكدمات في العين بسبب أساليب تدريب كاغاوا ”الخطيرة للغاية“.

وقال الاتحاد في بيان إنه سيقرر عقوبة، لكن ورد أن كاجاوا أبلغهم الآن بنيته الاستقالة من منصب المدير الفني وعضو مجلس الإدارة.

قال كاغاوا لنيكان سبورتس في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: ”أتحمل المسؤولية كاملة“.

”من أجل إنهاء الأمر بسرعة، أنا أستقيل من جميع مناصبي في اتحاد الكاراتيه الياباني.“

اعترفت كاغاوا باستخدام سيف من الخيزران كجزء من تدريب أويكوسا، بهدف إجبارها على تفادي تقلباته ودفعه.

وادعى أنه لم يشرع قط في إيذائها عمداً ، لكنه تحمل مسؤولية ”انهيار الثقة“.

زعمت أويكوسا، بطلة العالم في عام 2016، في مدونة يوم الأحد أن كاغاوا بدأ في استخدام سيف من الخيزران كجزء من تدريبها، بهدف إجبارها على تفادي تقلباته ودفعه.

لكن أويكوسا تقول إنها ورياضيين آخرين أصيبوا بكدمات في العيون بعد أن ضربهم كاغاوا في وجههم بالسيف أثناء التدريب دون غطاء للرأس.

كما زعمت أن كاغاوا كان يصرخ في وجهها كثيرًا، مما يضر بثقتها بنفسها ويجعلها غير قادرة على التدريب بسبب الإجهاد.

وكتبت على مدونتها ”لقد أصبح لقاء مدربي أمرًا صعبًا للغاية، وأصبح البكاؤ بشدة وأنا في طريقي إلى مقر التدريب جزءًا من حياتي اليومية“.

”كان التدريب بيئة خانقة لدرجة أنني عانيت من ضغوط نفسية، وكانت هناك أوقات لم أتمكن فيها من الذهاب إلى التدريب وبقيت في المنزل“.

إنها أحدث فضيحة تضرب الرياضة اليابانية، حيث اعتذر اتحاد المصارعة في البلاد للبطلة الأولمبية أربع مرات كاوري إيكو في عام 2018 بشأن مزاعم استخدام العنف. .

ولم يرد اتحاد الكاراتيه الياباني على الفور على طلب للتعليق الأربعاء.

(وكالة فرانس برس، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)