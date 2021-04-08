أولمبياد طوكيو: إلغاء مسيرة الشعلة على الطرقات العامة في أوساكا

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انطلقت مسيرة الشعلة لأولمبياد طوكيو 2020 المؤجل الى الصيف المقبل بسبب الجائحة، في 25 آذار/مارس من فوكوشيما ومن المقرر أن تمر في محافظة أوساكا في 13 و14 نيسان/أبريل، انطلاقًا من مدينة ساكاي وانتهاء بمدينة أوساكا. فرانس برس.

طوكيو | وكالة فرانس برس

ستُمنع الشعلة الاولمبية من المرور في الطرق العامة في محافظة أوساكا اليابانية نظرًا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فيها، مما دفع المسؤولين إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية، وفق ما كشف الحاكم الاربعاء. وسبق أن اتُخذ قرار بإبقاء الشعلة بعيدة عن الأنظار في مدينة أوساكا، لكن إعلان الاربعاء يشمل المحافظة بأكملها.

وقال الحاكم هيروفومي يوشيمورا أمام الإعلام ”قرّرنا اليوم أن نطلب من المقيمين على امتداد منطقة أوساكا الامتناع عن الخروج للحالات غير الضرورية وغير الطارئة“.

وأشار الى أن المحادثات قائمة بين المسؤولين بشأن إمكانية مرور الشعلة في طريق مغلقة داخل منتزه عوضًا عن ذلك.

وأعلنت اللجنة المنظمة للألعاب في وقت لاحق الاربعاء أنها سترتب ”مرورًا للشعلة للجزء الخاص بأوساكا في الحديقة التذكارية لمعرض إكسبو 70“، مضيفة أنها ”ستضع كل التدابير اللازمة لضمان بيئة آمنة لجميع حاملي الشعلة الذين يرغبون في الركض هناك، مع عدم السماح بحضور المتفرجين“.

وانطلقت مسيرة الشعلة لأولمبياد طوكيو 2020 المؤجل الى الصيف المقبل بسبب الجائحة، في 25 آذار/مارس من فوكوشيما ومن المقرر أن تمر في محافظة أوساكا في 13 و14 نيسان/أبريل، انطلاقًا من مدينة ساكاي وانتهاء بمدينة أوساكا.

وأقيم حفل إيقاد الشعلة بغياب الجماهير بسبب مخاوف من الوباء ويتعين على المتفرجين ارتداء أقنعة واقية والاصطفاف على جنبات الطرق مع تجنب الحشود، حيث تم حظر الصراخ والتشجيع على ان يقتصر الامر على التصفيق واستخدام السلع الموزعة.

اعتبر يوشيمورا أنه ”من غير المناسب“ أن تمر الشعلة في الطرق العامة في أوساكا نظرًا لإمكانية تجمع الحشود ”مسيرة الشعلة تجذب الحشود لأن الناس ترغب في أن تراها، حتى لو اتخذنا إجراءات“.

ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان حالة الطوارئ في أوساكا مع ارتفاع عدد الاصابات ما وضع المرافق الصحية المحلية تحت الضغط، حيث أعلنت الاربعاء عن رقم قياسي في عدد الاصابات بلغ 878.

وأصرّ الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة توشيرو موتو على أن التغيير في مسار الشعلة في محافظة أوساكا لا يجب أن يُعتبر إلغاء لها ”أريد من الناس أن يفهموا أن مسار التتابع للشعلة الاولمبية سيستمر ولو بشكل مختلف“.

وتابع ”يحمل مسار التتابع للشعلة الاولمبية الكثير من المعاني. من المهم مواصلة تتابع الشعلة من خلال استجابة واقعية“، مضيفًا ان حاملي الشعلة الـ200 الذين كان من المقرر أن يركضوا في أرجاء المحافظة ستتم دعوتهم للمشاركة في الحفل في الحديقة التذكارية.

ودخلت أجزاء من اليابان في حال طوارئ مرتبطة بالحد من تفشي كورونا في وقت سابق من العام الحالي، وكانت طوكيو والمناطق المحيطة بها آخر من رفع تلك الإجراءات في 21 آذار/مارس.

وكانت هناك تحذيرات من دخول اليابان في موجة رابعة من انتشار الفيروس، رغم بدء الاستعدادات للألعاب الأولمبية المرتقبة انطلاقتها في 23 تموز/يوليو المقبل.

نف-ساح/ر م/جأش

(وكالة فرانس برس، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)