100 يوم على أولمبياد طوكيو: أبرز المواقع الأولمبية

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إذا كان وباء كورونا تسبّب في تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام ويستمر في تعطيل استعدادات المنظّمين قبل مائة يوم على حفل الافتتاح، فإن المنشآت الرياضية التي تم بناؤها أو تحديثها لهذا الحدث الأولمبي جاهزة الآن.

في المجموع، سيتم استخدام 43 موقعا أولمبيًا خلال الألعاب الأولمبية المقررة في الفترة بين 23 تموز/يوليو والثامن من آب/أغسطس المقبل والألعاب الأولمبية البارالمبية (من 24 آب/أغسطس - 5 سبتمبر): 25 موقعا موجودا، و10 مواقع موقتة وثمانية مواقع جديدة تماما.

هذه المواقع موزعة على منطقتين في العاصمة: خليج طوكيو، على أرض اصطناعية مستصلحة من المحيط الهادئ، و”منطقة تراثية“ في قلب العاصمة تضم مرافق الألعاب الأولمبية لعام 1964 التي تم تجديدها أو إعادة بنائها.

وهنا بعض أبرز المواقع الرياضية المقرر استضافتها للألعاب:

الملعب الأولمبي الجديد



صورة للملعب الاولمبي الذي يتسع لـ68 ألف مقعد وتم تشييده مكان الملعب الاولمبي الذي استضاف اولمبياد 1964.

تمت إعادة بناء الملعب الرئيسي لدورة ألعاب 1964 من الألف إلى الياء في نفس الموقع، في قلب المدينة تماما. سيستضيف الملعب الاولمبي الذي تم تدشينه في نهاية عام 2019، حفلي الافتتاح والختام ومنافسات ألعاب القوى وكرة القدم.

تبلغ سعته 68 ألف مقعد، ولكن بدون متفرجين من خارج البلاد وبسعة محدودة بالتأكيد للجماهير المحلية بسبب فيروس ”كوفيد-19“، قد يكون الملعب الجوهرة كبيرا جدا بالنسبة للحدث.

كان الموقع المموّل من الدولة مثيرا للجدل في عام 2015 بشأن تكلفة المشروع الأولي الذي صممته المهندسة المعمارية العراقية البريطانية زها حديد - ما يقرب من ملياري يورو - مما يجعله أغلى ملعب في العالم.

انتهى الأمر بالحكومة اليابانية باختيار مشروع آخر للمهندس الياباني كينغو كوما والذي كان أقل تكلفة (حوالي 1,3 مليار يورو)، مع إعطاء الأولوية لمواد البناء التقليدية، مثل خشب الأرز من اليابان.

المركز المائي



المركز المائي في خليج طوكيو والذي يضم مسبحا بطول 50 مترا ويمكن تحويله الى حوضين بطول 25 مترا.

هذا الموقع الجديد المهيب يقع في خليج طوكيو بسعة 15 ألف متفرج، سيستضيف منافسات السباحة والسباحة الإيقاعية والغطس.

يحتوي الموقع على جدار معياري لتحويل المسبح الرئيسي البالغ طوله 50 مترا إلى حوضين منفصلين يبلغ طول كل منهما 25 مترًا. عمق الحوضين قابل للتعديل أيضا. سيستضيف الملعب مسابقات أخرى بعد الألعاب وسيكون مفتوحا للجمهور العام.

ممر غابة البحر

يقع هذا المركز الجديد للتجديف والكانوي والذي سيتم الابقاء عليه بعد الألعاب، على جزيرة خضراء اصطناعية في خليج طوكيو. وتتكون من حوض بطول 2 كيلومتر وبها ثمانية حارات ومحمية بسد.

سيتم تخفيض سعتها البالغة 24 ألف متفرج خلال الالعاب، إلى 2000 مقعد بعد الحدث الاولمبي.

أرياك أرينا



أرياك أرينا الذي سيستضيف منافسات الكرة الطائرة وكرة السلة البارالمبية في اولمبياد طوكيو.