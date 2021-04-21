رئيس الوزراء الياباني يرسل قرباناً إلى نصب ياسوكوني المثير للجدل

أخبار اليابان



أرسل رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي شجرة مقدسة إلى ضريح ياسوكوني المثير للجدل. وكالة فرانس برس.

طوكيو | وكالة فرانس برس

أرسل رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا الأربعاء قرباناً إلى نصب ياسوكوني في طوكيو، وهو موقع مثير للجدل لأنه يرمز بالنسبة لكثيرين إلى ماضي اليابان العسكري.

وأكد المتحدث باسم الموقع أن شينزو آبي سلف سوغا، الذي استقال العام الماضي لأسباب صحية زار ياسوكوني شخصيا الأربعاء بمناسبة مهرجان الربيع للضريح.

ويكرم نصب ياسوكوني ذكرى 2,5 مليون جندي قضوا في الحروب التي شنتها ;اليابان منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى عام 1945، بمن فيهم كبار الضباط والساسة اليابانيين الذين أدينوا بارتكاب جرائم حرب من قبل الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية.

ويثير احترام هذا المزار من قبل القادة السياسيين اليابانيين المعاصرين غضب بكين وسيول، إذ خضعت الصين وشبه الجزيرة الكورية للاحتلال الياباني خلال النصف الأول من القرن العشرين.

وآبي هو آخر رئيس للوزراء زار الضريح شخصيا أثناء توليه مهامه في 2013.

وقد أثارت زيارته ضجة في بكين وسيول كما انتقدتها واشنطن أيضا، وهي حليف كبير لليابان.

وزار آبي ياسوكوني عدة مرات منذ تنحيه عن السلطة في أيلول/سبتمبر 2020.

كه/ريم/اا