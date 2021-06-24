شهر على أولمبياد طوكيو: خمسة نجوم للمتابعة

أخبار اليابان

في ما يلي خمسة نجوم للمتابعة في أولمبياد طوكيو الصيفي المقرّر في 23 تموز/يوليو المقبل والمؤجل من عام 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا.

- ناومي أوساكا -

ستجذب عودة نجمة كرة المضرب اليابانية إلى المنافسات الانتباه، بعد انسحابها من بطولة رولان غاروس بسبب مخاوف ذهنية ومعركة مستمرة مع الاكتئاب والقلق، كما أعلنت انسحابها من بطولة ويمبلدون العشبية.

انسحبت اللاعبة المتوجة بأربع بطولات كبرى بعد الدور الاول في رولان غاروس الفرنسية، بسبب تداعيات قرارها مقاطعة المؤتمرات الصحافية حيث ”يتعرّض الناس للركل عندما يخسرون“.

برغم كل ذلك، من المتوقع أن تعود إلى أولمبياد طوكيو، حيث سيتم التركيز على طريقة تعامل وسائل الإعلام معها.

أثبتت استعدادها لتحدي الوضع الراهن في بطولة الولايات المتحدة الأخيرة، حيث ارتدت قناعا مختلفا في كل دور، لتسليط الضوء على ضحايا العنصرية ووحشية الشرطة.

أحرزت لقب فلاشينغ ميدوز ثم بطولة أستراليا المفتوحة هذه السنة.

- كايليب دريسل -

يُعدّ الأميركي دريسل نفسه ليكون أحد أنجح الرياضيين في أولمبياد طوكيو، حيث يستهدف الحصول على سبع ميداليات ذهبية في منافسات السباحة.

كان نجم التصفيات التأهيلية في حزيران/يونيو، محرزا سباقات 100 م حرة، 100 م فراشة و50 م حرة.

يصل ابن الرابعة والعشرين إلى طوكيو مرشحا كبيرا لحصد الذهب في تلك المسافات، إلى مشاركته مع فرق التتابع الأميركية.

برز دريسل في أولمبياد ريو 2016، محرزا ذهبيتين في التتابع، لكن موهبته تفجرت في بطولة العالم 2017 في بودابست مع سبع ذهبيات، أتبعها بست إضافية في مونديال غوانغجو 2019، حيث حطم رقما قياسيا للاسطورة مايكل فيلبس في 100 م فراشة بقي صامدا لمدة عشر سنوات.

كان ابن فلوريدا البالغ طوله 1,91 م، قريبا في فترة الجائحة من مدربه ونجح بالتدرب بشكل منتظم برغم القيود.

- ترايفون برومل -

فرض الأميركي نفسه لخلافة الجامايكي أوسين بولت في سباق 100 م، بعد تسجيله 9,80 ثوان في التجارب الأميركية يوم الأحد.

بعد سلسلة من الإصابات، حقق ابن فلوريدا البالغ 25 عاما عودة قوية هذا الموسم.

ومع ايقاف البطل الأميركي الآخر كريستيان كولمان لغيابه عن فحوص منشطات، يأمل برومل في أن يصبح أول أميركي يحرز ذهبية السباق الأشهر في العالم منذ جاستن غاتلين في 2004.

قال برومل انه لا يخشى من حجم الضغوطات الملقاة على عاتقه ”أشعر بان الرضا عن النفس يأتي أحيانا مع الثقة. لم يكن مشواري سهلا، لذا كل يوم أخوض التمارين أشعر ان لدي كل شيء لأخسره“.

أما مواطنه نواه لايلز بطل العالم في 200 م، فقد فشل بحجز بطاقة التأهل في سباق 100 م على غرار المخضرم غاتلين.

- سيفان حسن -حطمت الهولندية المتعددة الأدوار الرقم القياسي لسباق 1500 م بنصف ثانية، وذلك بعد خمسة أيام من تحطيم رقم عالمي لسباق 10 آلاف متر لم يدم كثيرا.

تملك الاثيوبية المولد ثلاثة أرقام قياسية برصيدها، رفعتها إلى أربعة قبل أن تنتزع منها الاثيوبية ليتسينبيت غيدي الرقم الجديد لسباق 10 آلاف متر، بعد يومين من انجازها بتحسين الرقم بأكثر من عشر ثوان.

قالت حسن التي انتقلت من اثيوبيا إلى هولندا بعمر الخامسة عشرة عام 2008، إنها غير متفاجئة من اداء غيدي، مصرّة انها ”سعيدة في الواقع لأنني أريد أن أجعل المسافة أكثر إثارة“.

ستتواجه بطلة العالم 1500 م في معركة منتظرة في طوكيو مع البطلة الأولمبية الكينية فايث كيبييغون.

- آدم بيتي -

قام البريطاني آدم بيتي، بطل العالم وحامل الذهبية الأولمبية في سباق 100 م صدرا، بتركيب بركة سباحة في حديقة منزله، بعد إغلاق المنشآت الرياضية في بريطانيا خلال فترة تفشي جائحة كورونا.

أثمرت محاولاته، فنجح ابن السادسة والعشرين باحراز أربع ذهبيات في بطولة أوروبا الشهر الماضي.

توّج بيتي بذهبية 100 م صدرا في ألعاب ريو وفضية التتابع 4 مرات 100 م متنوعة، وقد أحرز ثمانية ألقاب حتى الآن في بطولة العالم.



انسحبت أوساكا من رولان غاروس وويمبلدون



يضع دريسل نصب عينيه سبع ذهبيات أولمبية في طوكيو



عاد برومل بعد سلسلة من الاصابات كادت تدمر مسيرته



تعيش الهولندية سيفان حسن فترة جيدة قبل أولمبياد طوكيو



البريطاني آدم بيتي خلال سباق 4 مرات 100 المختلط في بطولة أوروبا للسباحة في بودابست في 20 أيار/مايو 2021

بور/جأش/ا ح

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