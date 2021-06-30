لأول مرة في التاريخ.. تعيين رجل متحول جنسيًا في اللجنة الأولمبية اليابانية

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طوكيو (وكالة فرانس برس) - أصبحت لاعبة سابقة لرياضة المبارزة يوم الجمعة، أول رجل متحول جنسيًا يتم تعيينه في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليابانية، قبل أسابيع قليلة من بدء دورة ألعاب طوكيو (23 يوليو/ تموز - 8 أغسطس/ آب).

بعد أن أصبح أول شخص متحول جنسيا ينضم إلى قيادة اللجنة، صرح سوغياما فومينو لوكالة فرانس برس ”هناك تغيير كبير إذا قارنت الوضع فيما يتعلق بما كان عليه قبل عشر سنوات“.

وكان سوغياما، الذي يبلغ من العمر الآن 36 عامًا، عضوًا في فريق المبارزة الياباني للسيدات قبل أن يعتزل في سن 25 عامًا، وكشف بشكل صريح حقيقة كونه متحول جنسيًا.

ويقول سوغياما، ”التغيير الأكبر هو الحصول على الاعتراف“. ويضيف: ”لم يسمع الكثير من الناس تعبير LGBTQ+ (أو المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ومغايري الهوية الجنسية) حتى سنوات قليلة مضت، ولكن المصطلح أدرج باللغة العادية دخلت من الآن“.

ويأتي ترشيحه بعد أقل من أسبوع من إعلان لاعبة كرة القدم اليابانية كومي يوكوهاما أنها رجل متحول جنسيًا.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الفضيحة التي تسببت فيها الكلمات المتحيزة جنسياً لموري يوشيرو، الرئيس السابق للجنة المنظمة لألعاب طوكيو 2020، الذي أعلن أن النساء يكثرن الحديث في الاجتماعات، قبل أن يقوم بتقديم استقالته في 12 فبراير/ شباط الماضي.

وسمحت استقالة الرجل بإحراز تقدم في المساواة بين الجنسين داخل الهيئات الأولمبية اليابانية، حيث تم استبدال موري يوشيرو بهاشيموتو سيكو، اللاعبة السابقة والفائزة بميدالية أولمبية في رياضة التزلج السريع.

وكشفت وسائل إعلام يابانية أن اللجنة الأولمبية الوطنية قد عينت 30 عضوًا جديدًا، مما رفع نسبة التمثيل النسائي بها من 25٪ إلى 40٪.

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وكالة فرانس برس



تعيين سوغياما فومينو، محاولة لتحسين المساواة بين الجنسين في الهيئات الأولمبية في اليابان. وكالة فرانس برس.



سوغياما فومينو، لاعب رياضة المبارزة السابق، عين في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليابانية. وكالة فرانس برس.

(النص الأصلي باللغة الأسبانية، الترجمة من إعداد nippon.com)