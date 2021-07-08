أولمبياد طوكيو: الجماهير مطالبة بعدم حضور سباق الماراتون (منظمون)

أخبار اليابان



في حدث بروفة ماراثونية في سابورو في مايو/ أيار، وقف حراس الأمن والمتطوعون مع لافتات حول أعناقهم يطلبون من الناس “من فضلك الامتناع عن مشاهدة السباق”. وكالة فرانس برس.

سيُطلب من الجماهير ألا تتجمع على امتداد الطرق خلال سباق الماراتون في أولمبياد طوكيو، بسبب المخاوف المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، وفق ما أعلن المنظمون الثلاثاء.

قبل أقل من ثلاثة اسابيع على انطلاق الحدث المؤجل، تزداد المخاوف بشأن ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في اليابان.

وقال المنظمون في بيان بشأن الماراتون وسباقات الجري إنه ”في ضوء الوضع الحالي المتعلق بجائحة كوفيد-19، سيكون من الضروري تقليل خطر الإصابة من خلال تقييد حركة الجمهور“.

وتابع ”لذا تَقرّر الطلب من الجمهور الامتناع عن التواجد على طول المسار“.

كان الماراتون محط جدل في التحضيرات للاولمبياد الذي ينطلق في 23 الشهر الحالي، عندما تم نقله إلى مدينة سابورو في جزيرة هوكايدو شمال طوكيو لتجنب حرارة الصيف المرتفعة في العاصمة.

قال المنظمون إنهم التقوا بالشرطة ومسؤولين حكوميين محليين لمناقشة الترتيبات الخاصة بسباقي الماراتون للسيدات والرجال، اللذين سيقامان في 7 و8 آب/أغسطس تواليًا، اضافة الى سباقات الجري.

كاف/ر م/جأش

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