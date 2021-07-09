أولمبياد طوكيو: الالعاب خلف أبواب موصدة في العاصمة وإعلان حالة طوارئ جديدة

أخبار اليابان

حل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ الخميس في العاصمة اليابانية قبل أسبوعين من انطلاق أولمبياد طوكيو، وذلك تزامناً مع إعلان الحكومة اليابانية عن فرض حالة طوارئ صحية جديدة تمتد لطيلة فترة الألعاب بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا ودخول متحور دلتا على الخط.

هذا التحول الجديد دفع بوزيرة الألعاب الأولمبية تامايو ماروكاوا للإعلان عن منع الجماهير من التواجد في أماكن المنافسات الأولمبية التي ستجري بالعاصمة طوكيو خلال الألعاب المرتقبة بين 23 تموز/يوليو و8 آب أغسطس جراء جائحة كوفيد-19.

وألقى باخ التحية على الصحافيين قبل دخوله إلى الفندق حيث سيمضي فترة حجر لثلاثة أيام تطبيقاً للإجراءات المتعلقة بـ”كوفيد-19“ الذي تسبب في إرجاء الألعاب لعام حتى هذا الصيف.

وبعد ساعات معدودة على وصول باخ، أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا في اجتماع حكومي مخصص لتدابير الوقاية من عدوى فيروس كورونا أنه ”سنفرض حالة طوارئ في طوكيو“، كاشفاً بأن ”الفترة ستمتد حتى 22 آب/أغسطس“.

لكن هناك إمكانية أن ترفع حالة الطوارئ قبل الثاني والعشرين من آب/أغسطس ”إذا أصبح تأثير اللقاحات جلياً ولوحظ تحسن في حالة (شغل) أسرة المستشفيات“.

وتزامن وصول باخ الى العاصمة اليابانية مع تحدث وسائل الإعلام عن توجه السلطات الى تخفيض عدد الجماهير المقيمة المسموح لها بحضور الألعاب أو حتى إقامة الحدث بغياب كامل للجمهور نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وبدأت وسائل الإعلام التحدث منذ الأمس الأربعاء عن عزم الحكومة إعلان حالة طوارئ جديدة، بينها شبكة ”إن إتش كاي“ التلفزيونية العامة التي قالت إن ”الحكومة قررت إعلان حالة الطوارئ الرابعة في طوكيو وأبلغت قرارها“ إلى التحالف الحاكم في البلاد.

ونقلت وكالة كيودو عن مسؤول حكومي كبير احتمال اقامة الألعاب الأولمبية بدون جمهور.

وفي تصريح له الخميس، حذر الوزير الياباني المسؤول عن الاستجابة للفيروس ياسوتوشي نيشيمورا من أن ”عدد الحالات الجديدة في ارتفاع مستمر في طوكيو“، مضيفاً ”مع زيادة حركة تنقل الناس، يمثل متغير دلتا الأكثر عدوى الآن حوالي 30 بالمئة من الحالات. ومن المتوقع أن يتوسع بشكل أكبر“.

وستكون حالة الطوارئ الجديدة أكثر مرونة من عمليات الإغلاق القاسية التي شوهدت في أجزاء أخرى من العالم، وتشمل الإجراءات حظر المشروبات الكحولية في الحانات والمطاعم التي سيتعين عليها أيضاً إغلاق أبوابها أمام الزبائن بحلول الساعة الثامنة مساءً، على ألا يسمح لفاعليات مثل الحفلات الموسيقية والمؤتمرات بأن تمتد لما بعد التاسعة مساءً.

والأهم من ذلك أنه سيتم تحديد الحد الأقصى لعدد المتفرجين بخمسين بالمئة من قدرة استيعاب المدرجات على إلا يتجاوز العدد الخمسة آلاف بعدما كان سابقاً عشرة آلاف.

وقال نيشيمورا ”نأمل في احتواء انتشار العدوى من خلال وضع طوكيو في حالة طوارئ“، محذراً من ارتفاع عدد الحالات التي تحتاج للعلاج في المستشفيات بين الأشخاص في الأربعينات والخمسينات من العمر.

ويمارس القرار ضغوطاً على منظمي الأولمبياد الذين يسعون جاهدين لإصدار قرار نهائي بشأن عدد المشجعين المحليين، إن وجد، الذين سيكونون حاضرين في المدرجات في الألعاب.

وأفادت العديد من وسائل الإعلام اليابانية الخميس عن توجه مرجح لحظر الحضور الجماهيري في جميع الملاعب في طوكيو وثلاث مناطق مجاورة.

وفي آذار/مارس، منع المنظمون قدوم المتفرجين من الخارج، ما شكل سابقة في تاريخ الأولمبياد.

وبقي الأرخبيل بمناى نسبياً عن الوباء مقارنة بعدة بلدان أخرى، حيث سجل حوالي 14800 وفاة رسميًا منذ بداية الوباء، لكن الخبراء حذروا من أن نظامه الصحي قد يتزعزع مع الألعاب الأولمبية.

حالة عدم اليقين سيّدة الموقف

ومن المتوقع أن يشارك حوالي 11 الف رياضي في هذه الألعاب. وفرض المنظمون إجراءات صارمة على جميع المشاركين.

وتلقى قرابة 15 بالمئة من السكان الجرعتين من اللقاح المضاد للفيروس، لكن هناك هناك مخاوف من أن متغير دلتا يمكن أن ينتج موجة جديدة قد تثقل بسرعة كاحل الطواقم الطبية ومواردها.

وكان من المفترض أن يكشف الثلاثاء عن هوية الفائزين بالقرعة المخصصة لتوزيع التذاكر المخصصة للجمهور المحلي، لكن تم تأجيل ذلك حتى السبت في مؤشر الى حالة عدم اليقين المهيمنة منذ آذار/مارس 2020 وصولاً الى هذا اليوم.

وبانتظار انتهاء فترة الحجر الصحي لثلاثة أيام التي يطبقها رئيس اللجنة الأولمبية، تتواصل مشاكل المنظمين الذين يكافحون لبناء الزخم والحماس الذي افتقده الجمهور المحلي الذي كان يفضل بحسب الاستطلاعات ألا تقام الألعاب في ظل هذا الوضع الصحي الخطير.

وكفصل جديد من حالة عدم اليقين، أعلنت السلطات المحلية الأربعاء ”إلغاء“ مسيرة الشعلة الأولمبية ”على الطرق العامة“ في العاصمة بسبب القيود الصحية.

وأكدت بلدية طوكيو أن مسيرة الشعلة الأولمبية في العاصمة ستبدأ الجمعة، مضيفة أنه بسبب وباء ”كوفيد-19“، فإن جميع الأقسام التي كان من المقرر أن تقام على الطرق العامة بين التاسع و23 تموز/يوليو، موعد افتتاح الألعاب، ”تم إلغاؤها، باستثناء مناطق الجزر المعزولة“ المتعلقة بأرخبيل أوغاساوارا الواقع على بعد 900 كيلومتر جنوب طوكيو.

وبدلاً من ذلك، سيتم تنظيم احتفالات صغيرة لإضاءة الشعلة الأولمبية في مواقع مختلفة في العاصمة ”بدون أي متفرج“، حسبما أضافت سلطات طوكيو في بيان دعا السكان إلى متابعتها ”براحة“ في المنزل.

كما أعلن منظمو الأولمبياد الثلاثاء أنهم سيطلبون من الجمهور ”الامتناع“ عن حضور سباقات الماراتون والمشي في سابورو بجزيرة هوكايدو شمال اليابان.

وأفادت صحيفة ”أساهي“ اليومية الثلاثاء إن الجماهير ستغيب عن حفل الافتتاح، في حين سيُسمح بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين الاولمبيين لكن بعدد اقل من المقرر سابقًا.

واضافت أن ممثلي اللجنة الاولمبية الدولية وكبار الشخصيات الأجنبية والرعاة وغيرهم من المرتبطين بالألعاب سيُسمح لهم بدخول الاستاد الوطني لمتابعة الحفل.

نف-اه-ساح/ا ح/م م



ستفتتح الألعاب الأولمبية المؤجلة في 23 تموز/يوليو المقبل

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