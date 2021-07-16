أولمبياد طوكيو: رئيس اللجنة الاولمبية باخ يتعهد بعدم تعريض اليابان ”لأي مخاطرة“

أخبار اليابان

تعهّد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ الأربعاء بـ ”عدم تعريض“ سكّان اليابان لـ ”أي مخاطرة“ وبدّد مخاوفهم بشأن احتمال تفشي وباء فيروس كورونا مع انطلاق أولمبياد طوكيو 2020 في 23 الشهر الحالي.

وكان باخ التقى رئيس الوزراءالياباني يوشيهيدي سوغا، قبل أن يتوجه إلى وسائل الاعلام ليشكر اليابان ويتعهد بألعاب آمنة.

قال رئيس اللجنة الأولمبية ”سنبذل قصارى جهدنا ونلتزم أمام الشعب الياباني بالمساهمة بأفضل طريقة لمحاربة هذا الفيروس وعدم تشكيل أي خطر“ لسكان الأرخبيل.

وتابع ”بامكاني الإشارة اليوم إلى أن 85 في المئة من سكان القرية الأولمبية وأن قرابة 100 في المئة من أعضاء وموظفي اللجنة الاولمبية الدولية الذين يأتون إلى طوكيو، تلقوا اللقاح“.

وأردف ”لهذا السبب، أريد أن أطلب بتواضع من الشعب الياباني أن يرحبوا ترحيباً حاراً بالرياضيين من مختلف أنحاء العالم الذين تجاوزوا، مثل السكان اليابانيين، العديد من التحديات“.

كما شكر باخ الجماهير اليابانية لاستقبالها، على الرغم من جائحة ”كوفيد-19“، هذا الحدث ”التاريخي“ واعتبره رمزاً لجهود الشعب الياباني الذي ”تخطى العديد من التحديات“ مثل تسونامي الذي ضرب الأرخبيل في عام 2011.

واعرب السكان المحليون في استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة، عن تخوفهم من اقامة الألعاب، في وقت خالفت الحكومة المحافظة لسوغا هذه الآراء معتبرة أنها حاضرة لتنظيم أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل من العام الماضي بسبب فيروس كورونا بالرغم من التحديات الصحية المتمثلة بهذه الجائحة.

وفي قرار أوّلي، سمحت السلطات المحلية بحضور الجماهير المحلية مع 10 آلاف كحد أقصى، قبل أن تتراجع عن قرارها أمام تحذيرات متكررة من خبراء في القطاع الصحيّ الذين اشاروا إلى تضاعف اعداد المصابين في العاصمة اليابانية في الاسابيع الأخيرة.

وأفادت القناة التلفزيونية المحلية ”أن إتش كيه“ وصول المنتخب الاميركي للسوفتبول إلى القرية الاولمبية التي شرّعت أبوابها أمام الرياضيين بصمت مطبق ومن دون احتفالات.

في المقابل، اضطر منتخب جنوب إفريقيا للرغبي من 7 لاعبين إلى تأجيل معسكره التدريبي المخطط له في كاغوشيما (جنوب-غرب اليابان) بعد فترة وجيزة من وصوله إلى الأرخبيل، بعد أن ثبتت اصابة أحد الاشخاص المتواجد على متن الطائرة ذاتها التي أقلت الوفد بفيروس كورونا.

وخضع أعضاء الفريق الـ 21 لفحوصات جاءت جميعها سلبية، ولكن تم اعتبار 18 منهم كحالات اتصال وثيقة محتملة، وتم نقلهم إلى منشأة خاصة في طوكيو للحجر الصحي.

نف-هيه-أمك/د ح/جأش

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