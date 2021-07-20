أولمبياد طوكيو: تنحي أحد مؤلفي حفل الافتتاح بسبب تَنَمُرٍ ِقديمٍ

أخبار اليابان



كان كيغو أويامادا من بين المؤلفين الموسيقيين لحفل الافتتاح. وكالة فرانس برس.

تقدم المؤلف الموسيقي الياباني كيغو أويامادا الذي شارك في تصميم حفل افتتاح أولمبياد طوكيو المقرر الجمعة، باستقالته الإثنين على خلفية قصة تنمر قديمة بحق رفاق له أيام الدراسة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكتب أويامادا في حسابه على تويتر ”تقدمت باستقالتي الى اللجنة المنظمة“.

وتأتي استقالة أويامادا لتضاف الى تنحي العديد من المسؤولين الرئيسيين في ألعاب طوكيو، في مقدمهم الرئيس السابق للأولمبياد يوشيرو موري الذي استقال بسبب تعليقات متحيزة جنسياً.

وقال أويامادا ”بقبولي بصدق للاقتراحات والآراء التي قدمها كثير من الناس، أريد من الآن فصاعداً التفكير بسلوكي وأفكاري. أعتذر حقاً“.

وتابع ”لقد أدركت بشكل مؤلم أن قبولي عرض المشاركة الموسيقية في أولمبياد طوكيو 2020 والألعاب البارالمبية لم يأخذ في عين الاعتبار موقف الكثير من الناس“.

بعدما بدأت أخبار مشاركته في تأليف موسيقى حفل الافتتاح بالانتشار على الإنترنت، عادت مقابلات أجراها في منتصف التسعينات الى الظهور حيث ناقش أويامادا ومن دون ندم واضح، تنمره على زملاء له في المدرسة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأثار التنمر وتصريحاته غضباً على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت قال منظمو الألعاب في نهاية الأسبوع إنهم لم يكونوا على علم بهذه التصريحات ”لكنها غير ملائمة“.

لاحقاً، أعلن منظمو أولمبياد طوكيو في بيان نشر مساء الإثنين عن اعتقادهم ”أن تصرفات أويامادا غير مقبولة على الإطلاق“.

وأضافوا ”“في ضوء اعتذاره الصادق، أعربنا عن استعدادنا للسماح لأويامادا بمواصلة عمله في التحضيرات للأيام القليلة المتبقية حتى حفل الافتتاح. ومع ذلك، كنا نعتقد أن هذا القرار كان سيئًا وقررنا قبول استقالته”.

وضمن السياق ذاته، أفاد فريق الاتصالات للجنة المنظمة للألعاب وكالة فرانس برس ”لن تستخدم طوكيو 2020 مقطوعة موسيقية مدتها أربع دقائق من تأليف كيغو أويامادا“.

وتضاف هذه القضية الى لائحة طويلة من المشاكل التي واجهها المنظمون منذ الصيف الماضي حين اضطروا الى إرجاء الألعاب لعام بسبب تداعيات فيروس كورونا، مروراً باستقالة رئيس طوكيو 2020 موري الذي تنحى في شباط/فبراير بعدما قال إن النساء يتحدثن كثيراً في الاجتماعات.

كما اختار المدير الإبداعي لحفلتي الافتتاح والختام هيروشي ساساكي الاستقالة في آذار/مارس بعدما شَبَّهَ ممثلة كوميدية بدينة بالخنزير.

سي-كاف/ا ح-د ح

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