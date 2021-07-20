أولمبياد طوكيو: نجم السلة الأميركي لافين يخضع لقيود بروتوكول ”كوفيد-19“

أخبار اليابان

وُضع نجم شيكاغو بولز زاك لافين تحت قيود بروتوكولات فيروس كورونا الإثنين، ما حال دون انضمامه إلى المنتخب الاميركي الأولمبي لكرة السلة قبيل سفره إلى اليابان للدفاع عن لقبه في الألعاب الأولمبية.

وأمل الاتحاد الاميركي للعبة في أن يتمكن لافين من السفر إلى العاصمة اليابانية في وقت لاحق من الاسبوع الحالي للانضمام إلى رفاقه في الوقت المحدد، قبل أن يستهل المنتخب مبارياته أمام فرنسا الأحد.

ووقع المنتخب الأميركي ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب فرنسا، إيران وتشيكيا.

وجاء في بيان للإتحاد المحلي أن لافين لم يسافر مع البعثة الأميركية ”بدافع الحذر الشديد“ بعد بدء إجراءات الصحة والسلامة لجائحة ”كوفيد-19“، من دون أن يحدد ما إذا كان اللاعب مصابًا بالفيروس أو تم منعه من السفر من أجل تتبع حالة اختلاط.

وكان لافين سجل 13 نقطة في مباراة فوز منتخب بلاده على اسبانيا بطلة العالم 83-76 الأحد في لاس فيغاس، في رابع مباراة ودية ضمن استعداداته للألعاب الأولمبية.

وتلقى المنتخب الأميركي ضربة جديدة بعدما كان خسر جهود برادلي بيل بسبب البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا، وكيفن لوف على خلفية عدم تعافيه من إصابة في ربلة الساق اليمنى.

واستدعى مدرب المنتخب الأسطورة غريغ بوبوفيتش لاعبي دنفر ناغتس جافال ماكغي وسان أنتونيو سبيرز كيلدون جونسون للحلول بدلاً من بيل ولوف.

وينتظر المنتخب الأميركي انضمام ثلاثة لاعبين يخوضون حالياً نهائي دوري المحترفين، وهم ديفن بوكر (فينيكس صنز) وجرو هوليداي وكريس ميدليتون (ميلووكي باكس).

جس/د ح



لاعب المنتخب الأميركي زاك لافين الذي وضع تحت قيود بروتوكولات فيروس كورونا خلال مباراة فريقه أمام اسبانيا بطلة العالم في لاس فيغاس، في 18 تموز/يوليو 2021

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