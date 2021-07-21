أولمبياد طوكيو: لافين سيلتحق بالمنتخب الأميركي للسلة بعد تخطيه بروتوكول ”كوفيد-19“

أخبار اليابان



سيلتحق نجم شيكاغو بولز زاك لافين بصفوف المنتخب الأميركي الأولمبي لكرة السلة الذي يستعد للدفاع عن لقبه في أولمبياد طوكيو، بعدما خضع لإجراءات بروتوكول فيروس كورونا بنجاح ومن المتوقع أن يصل إلى العاصمة اليابانية الخميس، بحسب ما أعلن الإتحاد المحلي للعبة.

وجاء في بيان أصدره الاتحاد ”خضع زاك لافين لبروتوكولات الصحة والسلامة وسيلتحق بالمنتخب في طوكيو الخميس ظهراً“.

وتابع ”“كإجراء احترازي”، ومن دون معرفة ما إذا كان على احتكاك بأحد الاشحاص المصابين أو إذا كان مصابًا بـ “كوفيد-19”، لم يسافر لاعب شيكاغو بولز مع زملائه ليلة الثلاثاء-الأربعاء إلى العاصمة اليابانية.

وشارك لافين في جميع مباريات فريقه الأربع الاستعدادية لأولمبياد طوكيو 2020 المؤجل من العام الماضي بسبب كورونا والذي سينطلق الجمعة، حيث مني بخسارتين أمام نيجيريا وأستراليا مقابل فوزين أمام الارجنتين وإسبانيا.

ولعب لافين معدل 20 دقيقة في المباراة الواحدة، سجل 10.8 نقاط (نسبة نجاح التسديدات 53.6 في المئة) والتقط 2.5 متابعتين.

وما زال الشك يحوك حول جهوزية لافين للمشاركة في المباراة الافتتاحية للدورة الأولمبية أمام فرنسا الأحد، في حين يفتقد المنتحب أيضاً لجهود ثلاثة لاعبين هم ديفن بوكر من فينيكس صنز وجرو هوليداي وكريس ميدليتون من ميلووكي باكس اللذين قادا فريقهما للفوز بلقبه الأوّل في الـ ”أن بي آيه“ منذ 50 عاماً على حساب صنز 4-2 في النهائي.

وتلقى المنتخب الأميركي ضربة جديدة بعدما كان خسر جهود برادلي بيل بسبب البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا، فيما وُضع جيرامي غرانت تحت قيود الإجراءات الصارمة للفيروس من دون أن تظهر عليه أي علامات إيجابية.

كما اضطر كيفن لوف لإعلان عدم مشاركته بسبب عدم تعافيه من إصابة في ربلة الساق، ما دفع مدرب المنتخب الفذ غريغ بوبوفيتش لاستبدال الأخير وبيل بالجناح كيلدون جونسون ولاعب الارتكاز جافال ماكغي.

نيب/د ح/ر م

© 1994-2021 Agence France-Presse