أولمبياد طوكيو- قدم: خسارة أميركية أولى في 45 مباراة

أخبار اليابان



المهاجمة السويدية ستينا بلاكستينيوس (أعلى) بعد تسجيلها في مرمى الولايات المتحدة. فرانس برس.



بقلم Martyn WOOD

مُنيت الولايات المتحدة حاملة اللقب أربع مرات، بخسارتها الأولى في 45 مباراة، ضمن مسابقة كرة القدم للسيدات في الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، بسقوطها الأربعاء أمام السويد صفر-3 في افتتاح مباريات المجموعة السابعة.

ولم يخسر المنتخب الأميركي منذ كانون الثاني/يناير 2019، عندما سقط أمام فرنسا 1-3 في مباراة ودية.

وهي ثاني خسارة للولايات المتحدة في مباراة من تسعين دقيقة في الألعاب الأولمبية، بعد الافتتاح في 2008 عندما عادت بقوة وأحرزت الذهبية.

ويُعدّ المنتخب الأميركي الافضل في تاريخ المسابقة الاولمبية، مع أربعة ألقاب في 1996 و2004 و2008 و2012، مقابل لقب لكل من ألمانيا (2016) والنروج (2000).

وسجّلت ستينا بلاكستينيوس (25 و54) ولينا هورتيغ (72) أهداف السويد وصيفة نسخة 2016 في ريو دي جانيرو.

وكانت السويد أخرجت المنتخب الأميركي من ربع نهائي أولمبياد 2016 بركلات الترجيح.

ولعبت هذه الخسارة دورًا في تحفيز المنتخب الأميركي لإحراز لقب كأس العالم الأخيرة في 2019.

وقبل هذه المباراة، فاز المنتخب الأميركي 22 مرة من أصل 23 منذ تولي المقدوني-الأميركي فلاتكو أندونوفسكي مهمة تدريبه بدلا من جيل إليس في تشرين الأول/أكتوبر 2019، تخللها تعادل مع السويد 1-1 في نيسان/أبريل الماضي.

واختار أندونوفسكي 17 لاعبة من التشكيلة المتوجة بلقب المونديال، لكنه فضّل ترك النجمة ميغان رابينو على مقاعد البدلاء، فيما شاركت توبين هيث في الأولمبياد الرابع لها.

قالت رابينو، أفضل لاعبة في العالم لعام 2019 ”لقد تعرّضنا لصفعة. أعتقد أننا كنا عصبيات قليلا. قمنا بأشياء غبية“.

بدوره، قال أندونوفسكي ”من الواضح أننا وضعنا أنفسنا في حفرة كبيرة، لكننا الوحيدين القادرين على انتشال انفسنا منها“.

ويتأهل إلى ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة وأفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث في المجوعات الثلاث.

تابع المدرب ”لن تكون الأمور سهلة. يجب أن نحقق نتيجتين إيجابيتين في المباراتين التاليتين“.

وتلعب في وقت لاحق في المجموعة عينها أستراليا مع جارتها نيوزيلندا، على استاد طوكيو الخالي من الجماهير بسبب بروتوكول فيروس كورونا.

وفي المجموعة السادسة، اكتسحت البرازيل الصين بخماسية نظيفة، سجلتها النجمة المخضرمة مارتا (9 و74)، ديبينيا (22)، أندريسّا (82 من ركلة جزاء) وبياتريس (89).

وتلعب لاحقًا زامبيا مع هولندا في المجموعة عينها.

وفي المجموعة الخامسة، فازت بريطانيا على تشيلي 2-صفر بهدفي إيلين وايت (18 و73)، فيما تلعب اليابان المضيفة مع كندا لاحقًا.

وتمت تسمية المجموعات بالخامسة والسادسة والسابعة، لعدم الخلط مع المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة لمسابقة الرجال.

بور/جأش/ر م



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