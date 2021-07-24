أولمبياد طوكيو- تايكواندو: التونسي الجندوبي إلى ربع النهائي
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تأهل لاعب التايكواندو التونسي محمّد خليل الجندوبي إلى ربع نهائي منافسات الرجال لوزن 58 كلغ، بتغلبه السبت على الروسي المنافس تحت علم محايد ميخائيل أرتامونوف.
وتمكن الجندوبي من حسم المواجهة بنتيجة نهائية 25-18، بعد ثلاث جولات انتهت 2-4، 10-3، و13-11.
ويلتقي الجندوبي في ربع النهائي بوقت لاحق اليوم، مع الأثيوبي سولومون ديمسي.
ولدى السيدات، ودّعت المغربية أميمة البوشتي منافسات وزن 49 كلغ بخسارتها في دور الـ16 أمام الكورية الجنوبية سيم جايونغ 10-19.
وفي منافسات الوزن نفسه، خرجت المصرية نور عبد السلام أمام التركية رقية يلدريم التي فازت بمجموع نقاط نهائي 21-20، رغم تفوق المصرية في آخر جولتين (4-9، 9-8، و7-4).
ع ش/جأش
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