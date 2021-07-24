ولمبياد طوكيو-مبارزة: المصريان عامر والسيسي يطيحان بحامل فضية ريو وبطل أوروبا

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المصري محمد عامر بعد فوزه على الاميركي داريل هومر حامل فضية ريو 2016 في الدور الـ32 من اولمبياد طوكيو في مبارزة الحسام في 24 تموز/يوليو 2021

أطاح المصري محمد عامر بالأميركي داريل هومر المتوج بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو 2016 في مبارزة الحسام، فيما تفوق مواطنه زياد السيسي على الروسي المشارك تحت علم محايد فينيامين ريشيتنيكوف بطل أوروبا 2019، وذلك ضمن الدور الـ32 من أولمبياد طوكيو.

وعوّض عامر (23 عامًا) تأخره 9-3 إلى فوز رائع 15-11 ليضرب موعدًا في الدور الـ16 لاحقًا السبت مع الكوري الجنوبي سانغوك أوه بطل العالم عام 2019، علمًا أن المباراة النهائية ستقام اليوم.

من جهته، حقق السيسي المصنف 24 عالميًا انتصارًا مثيرًا 15-13 على ريشيتنيكوف المصنف التاسع عالميًا وبطل العالم عام 2013، ليضرب موعدًا مع الجورجي ساندرو بازادزي الذي أخرج المصري الآخر مهاب سامر من الدور الـ32 بفوزه عليه 15-10.

وخرجت التونسية سارة بسبس بطلة إفريقيا عام 2019 وحاملة برونزية بطولة العالم عام 2015 في موسكو من منافسات الدور الـ32 من مبارزة السيف، أمام الايطالية إيزولا فيديريكا 14-12، علمًا أنها حلت خامسة في أولمبياد ريو 2016.

وخسر الجزائري أكرم بونابي في الدور الـ64 من مبارزةالحسام أمام الياباني كايتو ستريتس 15-9، ولحق به التونسي فارس فرجاني الذي خرج من الدور الـ32 ضد الايطالي إنريكو بيري 15-10.

ر م/جأش/ع ش

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