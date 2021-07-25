أولمبياد طوكيو: عودة منتظرة لأوساكا وبايلز لتغيير التاريخ

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أوقدت بايلز المرجل الأولمبي الجمعة في طوكيو في افتتاح الألعاب

تعود اليابانية ناومي أوساكا إلى أرض الواقع بعد نفي طوعي، عندما تخوض الأحد منافسات كرة المضرب في أولمبياد طوكيو، فيما تستعد أسطورة الجمباز الأميركية سيمون بايلز لبداية رحلتها ومعادلة رقم قياسي في عدد الميداليات الذهبية وتنطلق رياضتا ركوب الأمواج والسكايتبورد أولمبيا.

ولم تلعب أوساكا، بطلة أستراليا المفتوحة، منذ أيار/مايو عندما اعتبرت ان التزاماتها الإعلامية مضرّة بسلامتها الذهنية.

لكنها بدت مفعمة بالحياة عندما اوقدت الجمعة مرجل الألعاب في العاصمة اليابانية، وستلقى ترحيبا في طوكيو برغم حظر الجماهير بسبب فيروس كورونا.

واعتبرت أوساكا ان ايقاد المرجل كان ”دون أي شك أعظم انجاز رياضي وشرف سأحظى به طوال حياتي“.

وتخوض أوساكا أولى مبارياتها في فردي السيدات ضد الصينية تشنغ سايساي.

وفي اليوم الثاني من الألعاب الذي يشهد منح 18 ميدالية ذهبية، توّج الأميركي تشايس كايليش في سباق 400 م متنوعة في السباحة، وذلك بعد الخروج المدوي للياباني دايا سيتو من التصفيات، فيما يضمّ نهائي السيدات ماكينة الميداليات المجرية كاتينكا هوسو.

ولمنح الجماهير الأميركية فرصة متابعة سباقات السباحة في توقيت مناسب، قرّر المنظمون قلب برنامج المنافسات. ويتعيّن أن يستيقظ السباحون بالشكل المناسب للتألق في النهائيات الصباحية، بعد سلسلة من التصفيات الليلية.

وسيُعرف اليوم أول متوّج في تاريخ السكايتبورد الأولمبي، بعد ادراج هذه الرياضة للمرة الأولى في طوكيو، حيث يبرز الأميركي نايجاه هاستون والياباني يوتو هوريغومي في مسابقة الشوارع، فيما تعرف رياضة ركوب الأمواج بداياتها أيضا.

ويقود كيفن دورانت منتخب الولايات المتحدة لكرة السلة في مواجهة نارية مع فرنسا في الجولة الأول من دور المجموعات، فيما ترصد الدراجة الهولندية المخضرمة آنا فان در برغن، بطلة العالم مرتين، الذهب مجددا في سباق الطرق، بعد تتويجها في أولمبياد ريو 2016 الأخير.

بايلز ورقم لاتينينا

وتتركز الأنظار على مركز أرياكي للجمباز، حيث قد تصبح الأميركية بايلز (24 عاما) أول سيدة منذ أكثر من نصف قرن تحتفظ بلقبها في المسابقة الكاملة.

وتنوي بايلز رفع عدد مجمل عدد ميدالياتها في الألعاب إلى تسع ذهبيات، معادلة الرقم القياسي للسوفياتية لاريسا لاتينينا أنجزته في 1956 و1960 و1964.

ولم تخسر بايلز أي حدث في المسابقة الكاملة منذ العام 2013، وقد حصدت في فترة السنوات الثماني 19 لقبا عالميا وأربع ذهبيات أولمبية.

وتكريما لتفوّقها الصارخ في هذه الرياضة الجميلة، أصبحت بايلز أوّل رياضية تحصل على رمزها التعبيري الخاص (إيموجي) على موقع تويتر: عنزة ترتدي ثياب الجمباز ترمز إلى موقعها كأفضل لاعبة على الاطلاق.

قالت في مقابلة أخيرة ”آمل ألا يخجل الأطفال الذين يكبرون وهم يشاهدون هذا الأمر، بما يفعلون أو يجيدون“.

وفيما يتوقع أن يولّد إعصار استوائي أمواج مرتفعة، قد تكون مسابقة ركوب الأمواج مثيرة على شاطئ تسوريغاسكي، على بعد 100 كيلومتر من طوكيو.

وسيكون أبرز المرشحين البرازيلي إيتالو فيريرا الذي تعلّم ركوب الأمواج وهو يقف على الصناديق الطرية التي يبيع والده السمك منها.

قال بطل العالم 2019 لوكالة فرانس برس ”كل فوز يمنحك الكثير من العزيمة والمثابرة، هذا ما يجعلك محترفا ويمنحك رغبة الفوز“.

وفي السكايت بورد (ألواح التزلج)، سيحظى البرازيلي غوستافو فيليب بشرف المشاركة الأولى.

ويشهد يوم الأحد توزع 18 ذهبية، في دراجات السيدات، المبارزة (شيش سيدات وسيف رجال)، رفع الأثقال (-61 و-67 كلغ رجال)، جودو (-52 كلغ سيدات و-66 كلغ رجال)، سباحة (400 م متنوعة رجال و400 م حرة رجال و400 م متنوعة سيدات والتتابع 4 مرات 100 م حرة سيدات)، الغطس (منصة متحركة 3 م زوجي سيدات)، سكايت بورد (شوارع رجال)، تايكواندو (-57 كلغ سيدات و-68 كلغ رجال)، رماية (مسدس هواء مضغوط 10 م سيدات وبندقية هواء مضغوط 10 م رجال)، قوس ونشاب (فرق سيدات).

جأش

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