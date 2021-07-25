تنبيه: أولمبياد طوكيو-سباحة: اليابانية يوي أوهاشي تحرز ذهبية 400 م متنوعة

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اليابانية يوي أوهاشي تحتفل بإحراوها ذهبية سباق 400 م متنوعة في رياضة السباحة خلال الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في العاصمة طوكيو في 25 تموز/يوليو 2021

أحرزت السباحة اليابانية يوي أوهاشي ذهبية سباق 400 م متنوعة الأحد، خلال الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في العاصمة طوكيو.

وسجّلت اليابانية البالغة 25 عاماً زمناً قدره 4:32.08 دقائق، متقدمة على الأميركيتين إيما ويانت الثانية بفارق 0.68 ثانية وهالي فليكينغر الثالثة 2.82 ث.

وقالت أهاشي التي تمكّنت من التقدّم عن منافستها في جولة الصدر ”سبحت وأنا أؤمن بنفسي. لم أفكر حقاً في الفوز بالميدالية الذهبية“.

وأضافت ”لقد دعمني الكثير من الناس حتى أتمكن من بذل كل قوتي. أنا أقدر ذلك حقاً. كان لدي سباق ممتع. لا يزال الأمر كالحلم“.

أما المجرية كاتينكا هوسو التي كانت تهيمن على هذه المسابقة منذ تسجيلها الرقم القياسي العالمي في أولمبياد ريو 2016، فكانت تنافس في أول مئتي متر من السباق، لكنها فشلت في حسم الأمور كعادتها وحلّت خامسة.

تمكنت فليكينغر من التقدم في مرحلة الفراشة إلى المقدمة وخلفها هوسو، لكن أوهاشي عادت من بعيد وحسمت الأمور لصالحها.

ع ش/جأش

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