أولمبياد طوكيو-جودو: عائلة آبي تتزين بالذهب بفضل هيفومي وشقيته أوتا

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اليابانية أوتا أبي تحرز ذهبية -52 كلغ في الجودو في أولمبياد طوكيو في 25 تموز/يوليو 2021

تزيّنت عائلة آبي بالذهب بعد أن توّج كل من الياباني هيفومي وشقيقته أوتا بلقب منافسات الجودو في أولمبياد طوكيو الاحد، في يوم حافل للبلد المضيف.

وكانت أوتا أول من توجت بالذهب في وزن -52 كلغ للسيدات متفوقة على الفرنسية أماندين بوشار في النهائي.

وحصلت ابنة الـ21 عامًا على التشجيع من أخيها في قاعة ”نيبون بودوكان“ قبل أن يخطف بدوره ذهبية -66 كلغ على حساب الجورجي فازا مارغفيلاشفيلي.

ثنائية الأخوين آبي رفعت عدد ذهبيات البلد المضيف الى أربعة يوم الاحد (خمسة في المجموع) بعد أن أصبح يوتو هوريغومي أول بطل أولمبي في رياضة السكايت بورد، فيما حققت يوي أوهاشي المفاجأة بفوزها بسباق 400 متر متنوعة في السباحة.

ر م/جأش

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